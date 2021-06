Le ministère de l’Éducation a annoncé en juin 2021 que les écoles seraient encouragées à célébrer One Britain One Nation Day.

La fête nationale du vendredi 25 juin a été décrite par le Département comme étant un apprentissage « des valeurs partagées de tolérance, de bienveillance, de fierté et de respect ».

La campagne OBON aurait été lancée par un ex-policier en 2005 Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce que la journée One Britain One Nation ?

La campagne OBON aurait été lancée par l’ancien policier du West Yorkshire, Kash Singh, en 2005.

M. Singh a déclaré à Times Radio : « Nous avons lancé le concept à Bradford et dans le West Yorkshire, et cela a été très, très réussi, donc ce que nous voulons regarder, c’est l’étendre à travers le pays.

«C’est quelque chose qui est né de mon rêve en tant que policier, en termes de ce que je verrais, en termes de passion, de fierté et de frustration, et quelque chose que je pense devoir être fait dans ce pays.

« Ce pays est un pays brillant. Je suis venu dans ce pays alors que j’étais un enfant de six ans qui ne parlait pas un mot d’anglais. Mes parents étaient ouvriers, ils travaillaient dans une usine et une fonderie, et il y a des gens fantastiques dans ce pays.

« L’une des choses qui me manquait était ce que nous devons faire, c’est que nous avons besoin d’une organisation à laquelle les gens de ce pays peuvent s’aligner, pour montrer leur passion, leur fierté et leur amour pour cette grande nation. »

Les plans de l’événement, qui incluent la suggestion que les écoliers de tout le pays chantent une chanson célébrant «une Grande-Bretagne forte, une grande nation», ont rencontré des réponses mitigées.

Après avoir écouté la chanson pour la première fois, la députée conservatrice Caroline Nokes a tweeté: « Je ne peux pas l’entendre (même si j’aimerais ardemment le pouvoir). »

One Britain One Nation Day sera reconnu le vendredi 25 juin 2021 Crédit : Alamy

Pendant ce temps, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a admis qu’elle pensait que c’était une « parodie » lorsqu’elle l’a entendue pour la première fois.

D’autres critiques ont inclus le fait que le jour est prévu pour la fermeture des écoles écossaises pour l’été.

On ne sait pas combien d’écoles participeront, l’organisation n’étant pas affiliée au gouvernement.

Quand est la journée One Britain One Nation en 2021?

One Britain One Nation Day sera reconnu le vendredi 25 juin 2021.

Selon les rapports du Yorkshire Post, une poignée d’écoles, principalement dans la région de Singh, ont déjà célébré la journée «OBON».

Cependant, il n’a pas été auparavant un événement largement célébré.

On ne sait pas combien d’écoles participeront, l’organisation n’étant pas affiliée au gouvernement.

Alors que le concept du jour existe depuis plusieurs années, cette année a été la première année où les écoles britanniques ont été encouragées à le célébrer avec leurs élèves. Crédit : PA

Comment puis-je le célébrer?

Les écoles de tout le pays ont été encouragées à célébrer la journée One Britain One Nation.

Les célébrations suggérées pour la journée comprenaient le chant d’une chanson intitulée « OBON Day Hymne 2021 », qui se termine par les enfants scandant à plusieurs reprises « Strong Britain, great nation ».

La chanson comprenait le refrain: « Nous sommes la Grande-Bretagne et nous avons un rêve, unir tous les gens dans une grande équipe. »

La « Brochure OBON DAY 2021 » présentée sur le site Web One Britain One Nation suggérait aux parents et aux enseignants de « s’habiller [your] enfants en rouge, blanc et bleu et utilisent ce thème tout au long de l’école pour décorer les salles de classe, etc.

Une autre suggestion était de : « Permettre aux enfants de comprendre le sens des valeurs partagées de la citoyenneté britannique ».

Il n’était pas clair si la journée était destinée à être célébrée par des Britanniques plus âgés.