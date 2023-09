Qu’est-ce que la Journée du chandail orange et comment est-elle commémorée au Canada ? | Actualités sur les droits autochtones

Avertissement : L’histoire ci-dessous contient des détails sur les pensionnats qui peuvent être bouleversants. La Ligne de crise familiale et des survivants des pensionnats indiens du Canada est disponible 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Samedi, le Canada célèbre la Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation afin d’honorer les enfants autochtones qui ont été forcés de fréquenter ce qu’on appelle les pensionnats et de reconnaître les effets durables du système sur les communautés autochtones du pays.

L’événement a été déclaré jour férié fédéral en 2021. Organisé chaque année le 30 septembre, il coïncide avec une initiative menée par les Autochtones connue sous le nom de Journée du chandail orange.

Les deux visent à commémorer les plus de 150 000 enfants des Premières Nations, inuits et métis qui ont été forcés de fréquenter des institutions d’assimilation forcée entre la fin des années 1800 et les années 1990.

Gérés par les églises, mais financés par le gouvernement canadien, les pensionnats étaient en proie à des abus physiques, mentaux et sexuels, à de la négligence et à d’autres formes de violence. Ils ont créé un cycle de traumatismes intergénérationnels pour les peuples autochtones de tout le pays.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Journée du chandail orange :

D’où est venue l’idée de la Journée du maillot orange ?

La Journée du chandail orange a débuté il y a dix ans par un appel des peuples autochtones à honorer les survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés, ainsi que tous les enfants qui ne sont pas revenus des institutions.

Les fondateurs de l’Orange Shirt Day, qui ont ensuite formé l’association à but non lucratif Orange Shirt Society, ont commémoré cette journée pour la première fois en 2013 à Williams Lake, en Colombie-Britannique.

La date – le 30 septembre – a été choisie parce que c’était à peu près le moment où chaque année les enfants autochtones étaient séparés de leur famille et envoyés dans les pensionnats.

Comment tire-t-il son nom ?

Le nom fait référence à la chemise orange que Phyllis Webstad, fondatrice de la Journée du chandail orange et membre de la Première nation Stswecem’c Xgat’tem, a reçu de sa grand-mère avant d’être envoyée au pensionnat.

Lorsqu’elle est arrivée au pensionnat St Joseph’s Mission à l’âge de six ans, « ils m’ont déshabillée et m’ont enlevé mes vêtements, y compris la chemise orange ! Je ne l’ai plus jamais porté. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne me le rendaient pas, c’était le mien ! Ville Web écrit sur le site Internet de l’Orange Shirt Society.

«La couleur orange m’a toujours rappelé cela et combien mes sentiments n’avaient pas d’importance, combien personne ne s’en souciait et combien j’avais l’impression de ne rien valoir. Nous tous, petits enfants, pleurions et personne ne s’en souciait.

Combien de personnes participent à la Journée du maillot orange ?

Des milliers de personnes commémorent chaque année la Journée du chandail orange en portant du orange.

Cette journée a attiré davantage d’attention suite aux récentes découvertes de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats, à commencer par la découverte des restes de plus de 200 enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, en mai 2021.

Les tombes ont suscité des appels à la responsabilité de la part du gouvernement et des églises qui dirigeaient les institutions, en particulier l’Église catholique romaine. En juillet de l’année dernière, le pape François a présenté ses excuses pour le « mal » des pensionnats.

Que se passe-t-il lors de la Journée du maillot orange ?

Des marches auront lieu partout au Canada samedi pour commémorer la Journée du chandail orange et la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Ce dernier a été créé en réponse à une série d’« appels à l’action » lancés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

La commission – chargée de mener une enquête fédérale sur le système des pensionnats – a conclu en 2015 que les institutions avaient perpétré un « génocide culturel » contre les peuples autochtones.

Dans ses 94 « appels à l’action », la commission a plaidé en faveur d’un jour férié pour assurer une « commémoration publique » de cette histoire violente et de son héritage.

Dans une vidéo partagée en ligne en 2016, Webstad a déclaré que la Journée du maillot orange est « une journée où les survivants peuvent raconter leurs histoires et où nous pouvons les écouter à cœur ouvert ».

« Chaque enfant compte, même si vous êtes un adulte », a-t-elle déclaré.