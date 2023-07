Qu’est-ce que la journée Bobby Bonilla ? Expliquer la saga de paiement en cours des Mets de New York

La Major League Baseball pourrait être étroitement liée au 4 juillet, mais un autre jour férié au début de juillet revêt une importance particulière pour une partie importante des fans de baseball.

Ce jour est le 1er juillet, également connu sous le nom de « Bobby Bonilla Day ». C’est le jour où les Mets de New York paient leurs frais annuels différés à l’ancien joueur Bobby Bonilla – qui a joué pour la dernière fois à un match de la MLB en octobre 2001.

Bonilla devait 5,9 millions de dollars lorsque les Mets ont éliminé le joueur vieillissant en 1999 et ont racheté le reste de son contrat. Au lieu de lui payer la somme à l’avance, Fred Wilpon, alors propriétaire des Mets, a conclu un accord avec le camp de Bonilla. Les Mets paieraient Bonilla par versements, avec intérêt annuel, chaque année de 2011 à 2035. Ces versements totaliseront finalement près de 30 millions de dollars, bien plus que ce qui était dû à Bonilla, selon ESPN.

Mais il y avait plusieurs avantages pour les Mets à poursuivre cette stratégie également – ​​du moins, c’est ainsi qu’elle se présentait à l’époque. Les Mets ont utilisé les 5,9 millions de dollars pour créer une rente avec un investisseur en valeurs mobilières avec lequel ils étaient fortement en affaires à l’époque, qui les rembourserait en dividendes annuels. Ce faisant, ils ont également libéré cet argent de leur masse salariale aux fins des règlements de la MLB, ce qui signifie qu’ils pourraient l’utiliser pour signer d’autres joueurs sans ajouter à la masse salariale totale de la liste sur laquelle la ligue pourrait potentiellement prélever des impôts.

L’investisseur avec qui ils ont créé le compte était connu pour rembourser ces dividendes avec des intérêts élevés, de sorte que les Mets eux-mêmes pensaient qu’ils récolteraient des bénéfices de millions de dollars au cours de la transaction, même en soustrayant tout l’argent qu’ils paieraient à Bonilla.

Juste un problème — le nom de cet investisseur était Bernie Madoff, et en 2009, Madoff a été reconnu coupable d’avoir dirigé la plus grande fraude à la Ponzi de l’histoire enregistrée et condamné à 150 ans de prison. En d’autres termes, les bénéfices sur lesquels les Mets comptaient dans leur stratégie Bonilla ne sont probablement jamais venus. Les retombées des crimes de Madoff ont dévasté financièrement les Mets, dont les relations avec le gestionnaire de fonds corrompu allaient bien au-delà de leur accord avec Bonilla. Les Mets ont eu des difficultés financières pendant le reste du mandat de Wilpon en tant que propriétaire jusqu’à ce que l’équipe soit vendue au propriétaire actuel Steve Cohen à la fin de 2020.

Compte tenu de la toile de fond de l’implication de Madoff, des luttes de Wilpon dans les dernières années de sa propriété et du drame général sur et hors du terrain auquel les Mets, même à ce jour, ne semblent pas pouvoir échapper, « Bobby Bonilla Day » est devenu un anti-vacances ironique. pour les fans qui veulent commémorer le fait que les Mets paient un homme de 60 ans – dont la dernière apparition en MLB remonte à près de 22 ans – près de 1,2 million de dollars chaque 1er juillet jusqu’en 2035.

Bien sûr, comme l’ont souligné les gens de For The Win, Bonilla n’est pas la seule à avoir un contrat massivement reporté. Plusieurs contrats majeurs de la MLB au cours des dernières années incluent des sommes importantes de versements différés qui s’étendent sur près de deux décennies dans le futur, comme l’accord de Freddie Freeman avec les Dodgers de Los Angeles et l’extension actuelle de la star des Mets Francisco Lindor. Bien sûr, ces reports ont été convenus alors que les deux joueurs étaient encore dans leurs primes respectives et non en fin de carrière comme Bonilla.

Bonilla n’était pas un mauvais joueur par aucun effort d’imagination. Il a fait six équipes All-Star et a remporté trois Silver Slugger Awards dans les années 1980 et 1990. Les fans des Pirates de Pittsburgh se souviennent probablement de Bonilla comme l’un des meilleurs frappeurs des équipes pérennes des séries éliminatoires du début des années 90 qui comprenaient également un jeune Barry Bonds. Les fans des Miami Marlins se souviennent probablement de lui comme d’un élément clé de l’équipe qui a remporté le premier titre de la série mondiale de la franchise en 1997.

Mais pour les fans des Mets et les fans de baseball en général, Bonilla – assez ou non – sera commémoré chaque année le jour où il deviendra environ 1 million de dollars plus riche.

