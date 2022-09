LES soldats de la Household Cavalry agissent en tant que gardiens du monarque régnant.

Ils perpétuent des traditions qui existent depuis les années 1660.

Des membres de la Household Cavalry se préparent pour le cortège funèbre de la reine devant l’abbaye de Westminster Crédit : AFP

Qu’est-ce que la Household Cavalry ?

La Household Cavalry a été formée en 1992, en tant qu’union entre deux des régiments les plus anciens de l’armée britannique : les Life Guards et les Blues and Royals.

Les Life Guards et les Blues and Royals existent depuis des siècles.

La princesse royale Anne est colonel des Blues and Royals, qui est le deuxième régiment de l’armée le plus ancien.

Le prince Harry, duc de Sussex, et le prince de Galles ont déjà servi dans le régiment Blues and Royals.

La Household Cavalry est divisée en deux sections qui ont des rôles différents, à savoir le Household Cavalry Regiment et le Household Cavalry Mounted Regiment.

Que fait la Household Cavalry ?

Le Household Cavalry Regiment est composé de soldats qui jouent un rôle actif dans la gestion des conflits à l’échelle mondiale.

Ils ont déjà été déployés en Irak, en Afghanistan et dans l’ex-Yougoslavie.

Le Household Cavalry Mounted Regiment joue un rôle cérémoniel différent.

Ils représentent la nation localement et à l’étranger, pour les événements d’État, les célébrations et les événements du calendrier royal.

Ils font partie de la cérémonie de parade des couleurs lors du défilé des Horse Guards qui a lieu lors de la parade d’anniversaire annuelle du monarque.

Les King’s Life Guard sont issus du Household Cavalry Mounted Regiment et sont formés de soldats chargés de garder les résidences royales officielles, y compris le palais de Buckingham.

Les sentinelles sont souvent à cheval à l’entrée de Horses ‘Guard , la principale voie d’accès au palais de Buckingham et au palais St James .

Des soldats de ce régiment ont accompagné le cercueil de la reine à ses funérailles.

Où est basée la Household Cavalry ?

Le Household Cavalry Mounted Regiment est basé à la caserne de Hyde Park à Knightsbridge.

La caserne se trouve à seulement 1,2 km du palais de Buckingham, situé à proximité en cas d’urgence au palais.

Le Household Cavalry Regiment se trouve au Bulford Camp dans le Wiltshire, un quartier militaire établi en 1897.

Le régiment de Household Cavalry s’y est installé en 2019.