HIPAA est une loi fédérale qui a été promulguée par le Congrès pour protéger les informations de santé sensibles des patients.

Les droits HIPAA ont été remis en cause dans la pandémie, certains établissements exigeant désormais le statut de vaccination.

HIPAA signifie Health Insurance Portability and Accountability Act Crédit : Getty

Qu’est-ce que la HIPAA ?

HIPAA, ou Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996, est une loi fédérale qui exige la création de normes nationales pour protéger les informations sensibles sur la santé des patients contre la divulgation sans le consentement ou la connaissance du patient.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a publié la règle de confidentialité HIPAA pour mettre en œuvre les exigences de la HIPAA.

L’un des principaux objectifs de la Règle de confidentialité est de garantir que les informations de santé des individus sont correctement protégées tout en permettant la circulation des informations de santé nécessaires pour fournir et promouvoir des soins de santé de haute qualité et pour protéger la santé et le bien-être du public.

La loi HIPAA a été promulguée par le président Bill Clinton le 21 août 1996.

HIPAA protège les informations sensibles des patients Crédit : Getty

Qu’a dit Marjorie Taylor Greene à propos de HIPAA ?

Le 20 juillet, interrogé par un journaliste de CBS sur son statut vaccinal, Greene a refusé de répondre à la question.

Elle a dit: « Eh bien, votre première question est en violation de mes droits HIPAA. Vous voyez, avec les droits HIPAA, nous n’avons pas à révéler nos dossiers médicaux, et cela implique également nos dossiers de vaccins. »

Le journaliste n’a pas appuyé sur Greene sur sa réponse concernant HIPAA et est passé à sa deuxième question.

Le 19 juillet, la députée conservatrice a été frappée d’une suspension de 12 heures de Twitter après avoir publié un tweet affirmant à tort que Covid-19 n’est « pas dangereux » pour les personnes qui ne sont pas obèses ou de moins de 65 ans.

Représentante Marjorie Taylor Greene Crédit : AP

Dans un tweet séparé, Greene a déclaré que « vaincre l’obésité » protégerait les gens contre les complications et la mort des coronavirus.

Greene a déjà appelé les Américains à rejeter le vaccin contre le Covid-19 et a utilisé l’expression « dis juste non », une référence à la guerre contre la drogue de l’ancien président Ronald Reagan.

Dans un tweet du 11 juillet, Greene a déclaré: « Des milliers de personnes signalent des effets secondaires très graves des vaccins qui changent leur vie en prenant des vaccins contre le covid.

Le tweet a rapidement été qualifié de « trompeur » par Twitter, qui a ensuite conseillé aux gens de voir ce que les responsables de la santé avaient à dire sur les vaccins.

Au début de mai 2021, Greene a de nouveau mentionné ses droits HIPAA après avoir affirmé que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait forcé les « représentants à porter des masques ».

« Cette femme est malade mentale », a-t-elle affirmé. « Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile d’or et ils étaient définitivement traités [as] citoyens de seconde zone. »

« [She’s] nous obligeant à porter des masques, abusant de nos libertés individuelles, exigeant que les membres du Congrès reçoivent le vaccin Covid, qui d’ailleurs n’est toujours pas approuvé par la FDA.

« Et vous ne pouvez même pas exiger de connaître les dossiers médicaux privés des gens. Donc, notre historique de vaccins ne la regarde pas. En fait, c’est une violation de nos droits HIPAA qu’elle exige de savoir. »