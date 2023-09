Qu’est-ce que la Harvest Moon et comment puis-je l’utiliser pour alimenter mes objectifs ?

La signification spirituelle derrière la lune des récoltes

Vous avez peut-être déjà ressenti le les saisons changent mais l’équinoxe d’automne est arrivé (le 23 septembre) et l’équilibre entre la lumière et le jour se déplace dans l’hémisphère nord, où le soleil a traversé l’équateur céleste du nord au sud. Selon l’endroit où vous vous trouvez sur ce territoire, il est temps de vous préparer à un froid et sombre mais une saison de réflexion. Ce changement de temps signifiait autrefois que les récoltes devaient durer pendant les mois d’hiver à venir, mais spirituellement, cela représente également l’équilibre et constitue le moment de créer de l’espace pour celui que vous devenez. Avec elle vient la lune des récoltes, et cette année elle tombe le 29 septembre.

Qu’est-ce que la Lune des Moissons ?

La Harvest Moon est un événement astronomique au cours duquel la lune apparaît plus grande et plus brillante que d’habitude. Projetant une lueur dorée sur la terre et donnant un coup de pouce à la lumière nocturne, la Lune des récoltes est la pleine lune la plus proche de l’équinoxe d’automne. La position de la lune la fait paraître à la fois plus grande et plus tôt dans la journée car elle est plus proche de l’horizon. Historiquement, les cultures africaines, asiatiques et autochtones utilisaient cette période pour montrer leur gratitude envers la terre à travers des fêtes de récolte, des prières, des rituels de réflexion et de renouveau.

Pourquoi la Harvest Moon est-elle le moment idéal pour réinitialiser vos intentions ?

Tout comme les agriculteurs travaillent sans relâche pour cultiver leurs cultures, c’est le moment de montrer votre gratitude d’être arrivé au présent, de manifester ce que vous espérez être et de déployer les efforts nécessaires pour persévérer et récolter les récompenses que vous désirez. La Lune des Moissons est un rappel de la fidélité et de la provision du Créateur, ainsi qu’une invitation à réfléchir sur la récolte métaphorique dans votre propre vie dans les domaines de la croissance personnelle. Qu’est-ce qui a fonctionné ? Qu’est-ce qui ne l’a pas été ? Qu’est-ce qui doit être amélioré ? Où est placée votre énergie ? Quelles graines avez-vous plantées ? Comment avez-vous entretenu vos relations et que récoltez-vous ? Est-ce que ce sont les meilleures choses pour vous ? La pleine lune apporte l’illumination. Cela renforce la nature intuitive d’une personne. C’est le moment de lâcher prise sur les choses qui ne vous servent plus pour laisser place à une abondance alignée.

Cette année, la lune est en Bélier tandis que le soleil est en Balance. Selon aux astrologues, cette combinaison vise à sensibiliser les gens aux relations saines tout en étant soi-même authentique. Lorsque la Lune des Moissons s’aligne sur l’énergie lunaire du Bélier, vous pourriez ressentir une envie irrésistible de prendre davantage le contrôle de vos émotions et de vos relations, et de vraiment plonger plus profondément dans les désirs et les objectifs de votre cœur. Embrassez cette indépendance, mais ne précipitez pas le moment opportun.

«Avec la lune Bélier, il s’agit de vous, de ce que vous ressentez et de vos désirs. Avec Balance [sun], La Balance est un signe cardinal, signe d’activation. Nous avons le changement de saisons qui est très puissant, mais cela peut aussi signifier un changement de cœur car la Balance est gouvernée par Vénus et nous venons de sortir d’une Vénus rétrograde », Kim Allen, astrologue intuitive et animatrice de l’émission « Votre signe ». Dit le podcast, nous dit. « Nous sommes toujours dans l’ombre de Vénus rétrograde, nous avons donc beaucoup remis en question et repensé nos histoires et nos modèles d’amour. Cet alignement Soleil-Lune accompagne Pluton. Pluton est très conscient ou présent à cette pleine lune en Bélier. C’est la planète de la transformation et du changement. En ce moment, grâce à cette pleine lune en Bélier, les gens ont la possibilité de reprogrammer le fonctionnement de leur cœur.

Allen dit que les énergies cosmiques nous permettent de jeter un œil à l’intérieur.

« Les pleines lunes rendent les gens très actifs, mais comme il y a un attachement à l’équinoxe d’automne, cela vous permet de voir ce que vous devez changer et améliorer d’autre », dit-elle. « Toutes les lunes sont spéciales, mais comme cette lune est liée à un changement saisonnier et activée par un puissant signe solaire, elle rend les chances de changement encore plus puissantes. Vous ne pouvez rien ignorer autour de la pleine lune. Si cela touche une sorte de planète personnelle dans votre thème, c’est juste là, en face. Et le soleil affecte tout le monde, donc chacun ressent le changement, le désir. La Balance est un signe très intéressant. C’est le seul signe représenté par le symbole d’un objet. L’objet est une balance. La balance mesure et elle équilibre et elle questionne. Bélier, cette pleine lune est une lune de guerre. Cela peut provoquer l’enfer sacré dans certaines situations. Donc tu as la guerre à un bout [Aries] et la paix de l’autre côté [Libra].»

Allen compare l’événement cosmique combo à des relations toxiques avec un drame constant et des relations paisibles qui manquent de stimulation. En cette saison de décisions équilibrées, voici une chance de trouver un juste milieu en termes de ce dont vous avez besoin.

La Lune des récoltes 2023 devrait se lever le 29 septembre à 5 h 57, le meilleur moment pour la voir le jeudi soir 28 septembre. Si vous recherchez sur Google « Événements de la Lune des récoltes près de chez moi », vous trouverez peut-être même des moyens revitalisants de la célébrer. avec des choses comme des paint-n-sips à thème, méditatifs rassemblements de bains sonores (https://bit.ly/46pszg1), ou la cueillette des pommes en soirée sous le clair de lune.

C’est le moment idéal pour réfléchir à votre récolte personnelle et avancer en conséquence avec intention. Alors que vous contemplez le rayonnement de la Lune des Moissons cette année, réfléchissez à vos bénédictions et à vos leçons, enracinez et ouvrez votre cœur et votre esprit pour inaugurer davantage de ce qui satisfait votre être intérieur.

Pour en savoir plus sur les énergies cosmiques et l’astrologie spirituelle, visitez KimAllen.com. Astrologue intuitive de Brooklyn, Kim Allen a été classée parmi les meilleurs médiums de New York par le magazine Time Out.