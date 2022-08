Qu’est-ce que la grippe de la tomate, la nouvelle infection virale qui se propage en Inde ?

Au moins 82 enfants de moins de 5 ans avaient été infectés fin juillet dans l’État méridional du Kerala, après que le premier patient y ait été identifié en mai. Des infections ont maintenant été enregistrées dans trois autres États – dont 26 enfants âgés de 1 à 9 ans à Odisha – a rapporté jeudi le Times of India.

L’infection tire son nom de “l’éruption de cloques rouges et douloureuses dans tout le corps qui grossissent progressivement jusqu’à la taille d’une tomate”, selon un article publié la semaine dernière dans la revue médicale britannique Lancet. Les cloques ressemblent à celles observées chez les jeunes patients atteints de monkeypox.

La maladie – qui semble se propager par contact étroit et n’est pas considérée comme mortelle – pourrait être une séquelle du chikungunya ou de la dengue plutôt qu’une infection virale, selon l’article.

À l’intérieur de la crise du monkeypox en Amérique – et les erreurs qui l’ont aggravée

Les jeunes enfants semblent courir un risque accru en raison de l’utilisation de couches, de leur tendance à toucher des surfaces sales et de leur propension à mettre des objets dans leur bouche.

“Compte tenu des similitudes avec la maladie mains-pieds-bouche, si l’épidémie de grippe tomate chez les enfants n’est pas contrôlée et prévenue, la transmission pourrait entraîner de graves conséquences en se propageant également chez les adultes”, ont écrit les auteurs de l’article du Lancet.

Ses principaux symptômes comprennent une forte fièvre, des éruptions cutanées et des douleurs articulaires intenses, similaires à celles du chikungunya. Les autres symptômes comprennent la fatigue, les nausées, les vomissements, la diarrhée et les symptômes courants de type grippal, apparentés à une infection par la dengue.

Bien que la grippe de la tomate et le covid-19 aient des symptômes similaires, le virus qui cause la nouvelle maladie n’est pas lié au coronavirus, selon l’article du Lancet. La grippe de la tomate est diagnostiquée après que des tests ont exclu la dengue, le chikungunya, le Zika, la varicelle et l’herpès.