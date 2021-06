Qu’est-ce que la grippe aviaire chinoise ?

LE premier cas de grippe aviaire chez l’homme a été signalé en Chine.

Apprenez tout sur ce que les experts savent sur la maladie jusqu’à présent, y compris ses symptômes et sa probabilité de se produire.

PA

Un homme de la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, a contracté le premier cas de grippe aviaire chez l’homme[/caption]

Qui a contracté la grippe aviaire ?

Un homme de la province du Jiangsu dans l’est Chine a contracté le premier cas de grippe aviaire H10N3 chez l’homme.

La Commission nationale chinoise de la santé l’a annoncé le 1er juin 2021.

L’homme de 41 ans a été hospitalisé le 28 avril 2021 et est dans un état stable selon le NHC.

Il souffrait de fièvre et d’autres symptômes pseudo-grippaux lorsqu’il a été hospitalisé.

Il a été officiellement diagnostiqué avec la grippe aviaire le 28 mai 2021.

Reuters

La grippe aviaire se trouve principalement chez des oiseaux et des volailles spécifiques[/caption]

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?

La grippe aviaire se trouve principalement chez des oiseaux et des volailles spécifiques.

Cependant, la souche H10N3 de la grippe aviaire, dont l’homme a été diagnostiqué, est une forme moins grave du virus, selon le NHS.

Il y a eu 160 signalements du virus au cours des 40 années précédant 2018, principalement chez des oiseaux sauvages ou des oiseaux aquatiques en Asie et dans certaines parties de l’Amérique du Nord.

La souche n’est « pas un virus très courant », a déclaré Filip Claes, coordinateur régional du laboratoire du Centre d’urgence pour les maladies animales transfrontalières de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique, et n’a pas été détectée chez les poulets jusqu’à présent.

AP : Presse Associée

Aucun autre cas d’infection humaine par le H10N3 n’a été signalé dans le monde, a déclaré le NHC.[/caption]

Existe-t-il d’autres cas connus dans le monde ?

« Cette infection est une transmission accidentelle entre espèces », indique le communiqué du NHC. « Le risque de transmission à grande échelle est faible. »

Claes a ajouté que d’autres tests devront être effectués pour déterminer si cela ressemble ou non à d’anciens virus.





Aucun autre cas d’infection humaine par le H10N3 n’a été signalé auparavant dans le monde, a déclaré le NHC.

D’autres souches de grippe aviaire sont présentes en Chine et peuvent infecter les humains qui travaillent régulièrement avec des volailles.

Il n’y a eu aucune interaction significative depuis que la souche H7N9 a tué environ 300 personnes en 2016-17.