Les grâces sont délivrées unilatéralement par le président, bien que le bénéficiaire puisse refuser une grâce qui lui est offerte.

Un pardon peut être délivré de manière préventive. L’affaire la plus célèbre concernait le pardon de l’ancien président Richard Nixon par Gerald Ford à la suite du scandale du Watergate, avant que des accusations ne puissent être déposées.

Qui a déjà pardonné Trump?

Le président Trump a accordé un certain nombre de pardons controversés au cours de son mandat à la Maison Blanche. Le plus frappant est peut-être celui qu’il a remis à Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale. M. Flynn a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de mensonge au FBI à la suite de sa tristement célèbre conversation de 2017 avec l’ambassadeur de Russie Sergey Kislyak pendant la transition.

Dans les premiers jours de sa présidence, Trump a accordé une grâce à Lewis ‘Scooter’ Libby, ancien chef de cabinet du vice-président Dick Cheney, qui a été reconnu coupable de parjure, d’entrave à la justice et de fausses déclarations en 2007 sur la libération du l’identité d’un agent infiltré de la CIA.

Après sa défaite électorale contre Joe Biden, Trump a également accordé des pardons à deux anciens membres du personnel de campagne à partir de 2016: Roger Stone et Paul Manafort. M. Stone a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de mensonge au Congrès, de falsification de témoins et de mensonge à la Chambre dans le cadre de l’enquête sur la Russie, tandis que M. Manafort a été reconnu coupable de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue d’entraver la justice.