LA Chambre des représentants des États-Unis a adopté pour la deuxième fois un projet de loi sur la réforme de la police, nommé en l’honneur de George Floyd.

Environ neuf mois après que Floyd a été tué par la police de Minneapolis, et quelques jours à peine avant que l’ancien policier Derek Chauvin ne soit jugé pour meurtre d’État en relation avec sa mort, les législateurs ont voté pour approuver la mesure de réforme 220-212 dans le sens du parti.

Qu’est-ce que la George Floyd Justice in Policing Act?

Le George Floyd Justice in Policing Act a été créé juste un mois après la mort de Floyd, 46 ans, un homme noir de Minneapolis, lorsqu’il a été brutalement arrêté par la police et qu’un officier s’est agenouillé sur le cou et le dos.

Le 1er juin, un médecin légiste a qualifié la mort de George Floyd d’homicide, affirmant que son cœur s’était arrêté alors que la police l’avait retenu et lui comprimait le cou.

Les policiers impliqués avaient affirmé qu’il « résistait physiquement aux policiers » alors qu’il était peut-être sous l’influence de drogues ou d’alcool.

Des images de l’incident publiées sur des médias sociaux montre Floyd gémissant de douleur et disant à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer » à Chauvin, alors qu’il était à genoux sur son cou.

Le flic avait son autre genou sur le dos de Floyd, près de l’endroit où ses mains étaient menottées.

Dans les images choquantes, Floyd peut également être entendu dire « Ne me tuez pas! » avant qu’il ne devienne immobile les yeux fermés.

Le projet de loi sur la réforme de la police créera des normes nationales de maintien de l’ordre dans le but d’accroître la responsabilité, ainsi que d’interdire les étranglements et de se débarrasser de «l’immunité qualifiée» pour l’application de la loi.

La loi a été rédigée par la représentante démocrate Karen Bass et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, et introduite à la Chambre en juin de l’année dernière.

La Chambre avait adopté une version du projet de loi peu de temps après, mais elle n’a pas été reprise par le Sénat contrôlé par les républicains.

Alors que les démocrates ont désormais le soutien de la Maison Blanche, et un léger avantage au Sénat, ils devraient encore gagner plus de 10 républicains, au minimum, pour surmonter un flibustier et passer la mesure.

La représentante Karen Bass a déclaré mercredi aux journalistes: «Nous essayons toujours de transformer la police aux États-Unis».

« Nous pourrons avoir un projet de loi bipartite au Sénat qui atteindra le bureau du président Biden », a-t-elle déclaré.

Pourquoi la George Floyd Justice in Policing Act a-t-elle été introduite?

La législation a été introduite dans le but d’accroître la responsabilité des policiers et de s’efforcer d’éliminer les préjugés raciaux dans le maintien de l’ordre.

La mort de George Floyd en garde à vue l’année dernière a incité tout le pays à réformer la police et en particulier à réviser l’immunité qualifiée, une doctrine juridique qui, selon les critiques, protège les forces de l’ordre de la responsabilité.

Son assassinat a également déclenché des semaines de manifestations dans tout le pays, ainsi que des manifestations dans le monde entier. Beaucoup d’entre eux étaient dirigés par des militants de Black Lives Matter.

Le projet de loi comprend des mesures pour accroître la responsabilité en cas d’inconduite des forces de l’ordre, pour améliorer la transparence et la collecte de données et pour éliminer les pratiques policières discriminatoires.

Il facilite l’application par le gouvernement fédéral des violations de la Constitution, comme le recours excessif à la force, par les autorités nationales et locales.

En plus de limiter l’immunité qualifiée comme moyen de défense à la responsabilité, elle abaisse également la norme d’intention criminelle de condamner un agent des forces de l’ordre pour inconduite dans une poursuite fédérale.

Le projet de loi autorise également le ministère de la Justice à émettre des assignations à comparaître dans les enquêtes des services de police pour un modèle ou une pratique de discrimination.

En vertu du projet de loi, un registre national serait créé pour compiler des données sur les plaintes et les dossiers d’inconduite de la police.

Il établirait un cadre pour empêcher le profilage racial aux niveaux fédéral, étatique et local, et créerait de nouvelles exigences pour les agents et organismes chargés de l’application de la loi – y compris pour signaler des données sur les incidents de recours à la force, obtenir une formation sur les préjugés implicites et le profilage racial , et de porter des caméras corporelles.