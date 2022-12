Qu’est-ce que la fusion nucléaire et pourquoi est-ce si important ?

Le département américain de l’Énergie a annoncé mardi une percée dans la fusion nucléaire, une méthode de production d’énergie propre, qui laisse beaucoup d’espoir pour l’avenir.

L’exploit a été atteint par des scientifiques de la Laboratoire national Lawrence Livermore en Californie.

La fusion nucléaire est peut-être un nouveau concept pour beaucoup, mais les scientifiques y ont travaillé depuis les années 1940 . Cependant, ils ont fait face à un défi de taille : comment produire plus d’énergie qu’il n’en faut pour la créer. Cela ressemblait presque à un défi insurmontable.

Jusqu’à aujourd’hui.

Qu’est-ce que la fusion nucléaire ?

La fusion nucléaire est un processus où deux éléments plus légers se combinent pour former un élément plus lourd.

C’est le même processus qui alimente notre soleil, où les protons des atomes d’hydrogène entrent en collision violemment et à des températures incroyablement élevées au cœur, fusionnant pour produire un atome d’hélium.

Ici sur Terre, la fusion nucléaire est produite en fusionnant les éléments deutérium et tritium. Le deutérium est assez abondant et peut être trouvé dans l’eau, mais il est plus abondant dans nos océans. Le tritium, en revanche, est moins abondant et se trouve principalement dans notre atmosphère, résultat du rayonnement cosmique. Le tritium est également fabriqué dans les explosions nucléaires et est un sous-produit des réacteurs nucléaires.

La force gravitationnelle massive du soleil lui permet de fusionner des atomes d’hydrogène, mais pour créer la fusion sur Terre, les scientifiques doivent appliquer des pressions et des températures extrêmement élevées qui sont d’environ 100 millions de degrés Celsius, soit 10 fois plus chaudes que le noyau du soleil.

Le 5 décembre 2022, une équipe du @lasers_llnl du LLNL a mené la première expérience de fusion contrôlée de l’histoire pour réaliser la fusion allumage. Également connue sous le nom de seuil de rentabilité énergétique scientifique, l’expérience a produit plus d’énergie de fusion que l’énergie laser utilisée pour l’entraîner. pic.twitter.com/t9htICEcuh —@Livermore_Lab

Bien qu’il existe différentes façons d’essayer de produire la fusion nucléaire, les scientifiques du laboratoire californien ont utilisé 192 lasers focalisés sur la paroi interne d’un cylindre contenant une petite capsule (environ la taille d’un BB) de combustible de fusion : deutérium et tritium.

Cela a généré des rayons X du mur qui ont frappé la capsule, comprimant le carburant. Il est resté chaud, dense et rond suffisamment longtemps pour s’enflammer, produisant plus d’énergie que les lasers utilisés.

Alors que l’énergie produite était faible – environ trois mégajoules, soit suffisamment pour alimenter une ampoule – il s’agit d’une première historique dans l’énergie de fusion nucléaire car les lasers ont utilisé un peu plus de deux mégajoules pour tirer sur la cible.

Cependant, il est important de noter que 300 mégajoules d’énergie traditionnelle – souvent appelée énergie “du mur” – ont été nécessaires pour produire tous les matériaux utilisés dans l’expérience, selon Marv Adams, administrateur adjoint des programmes de défense au Nuclear Security. et Administration nationale de la sécurité nucléaire.

En quoi est-ce différent de l’énergie nucléaire que nous utilisons déjà ?

Lorsque la plupart des gens pensent à l’énergie nucléaire, ils pensent probablement aux réacteurs nucléaires que nous avons aujourd’hui. Mais ces réacteurs fonctionnent grâce à la fission nucléaire.

La fission est l’exact opposé de la fusion, qui force les atomes ensemble. Au lieu de cela, les réacteurs nucléaires génèrent de l’énergie en séparant les atomes lourds.

De plus, la fusion produit de l’énergie propre. Contrairement aux réacteurs nucléaires, le processus n’entraîne pas de sous-produits comme les barres usées trouvées dans les centrales nucléaires.

Avec la fusion nucléaire, il n’y a pas non plus de risque de fusion nucléaire comme c’est le cas avec la fission, et la fusion nucléaire ne peut pas être utilisée pour fabriquer des armes nucléaires.

L’Agence internationale de l’énergie atomique explique que si les bombes à hydrogène utilisent des réactions de fusion, une deuxième bombe à fission est nécessaire pour la faire exploser.

Pourquoi la fusion nucléaire est-elle importante ?

La Terre est confrontée à une crise climatique causée par des siècles de combustion de combustibles fossiles. En conséquence, il y aura une augmentation des inondations, des sécheresses, de l’élévation du niveau de la mer et plus encore. Nous voyons déjà cela se produire, et plus la planète se réchauffe, plus ces catastrophes s’aggravent.

La planète s’est réchauffée d’environ 1,2 °C, mais si nous voulons limiter cela à 1,5 °C d’ici la fin du siècle, ce qui est l’objectif ambitieux fixé lors de l’accord de Paris sur le climat de 2015, cela pourrait signifier moins de catastrophes liées au climat. Ainsi, les scientifiques et les ingénieurs ont essayé de développer une énergie propre et rentable.

REGARDER | L’animateur de Quirks and Quarks de CBC, Bob McDonald, explique la fusion nucléaire : Bob McDonald explique la fusion nucléaire L’animateur de l’émission Quirks & Quarks de CBC explique le processus d’obtention d’énergie propre à partir de la fusion nucléaire et mentionne des projets canadiens et français qui sont également en cours.

C’est là que la fusion entre en jeu.

Il ne produit aucune émission nocive de dioxyde de carbone ou de méthane et est très efficace.

Selon le agence internationale de l’énergie atomique“La fusion pourrait générer quatre fois plus d’énergie par kilogramme de combustible que la fission (utilisée dans les centrales nucléaires) et près de quatre millions de fois plus d’énergie que la combustion de pétrole ou de charbon.”

“Cela nous rapproche de la possibilité d’une énergie de fusion abondante sans carbone alimentant notre société”, a déclaré la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer M. Granholm, lors de l’annonce de mardi.

Quand utiliserons-nous la fusion comme source d’énergie ?

Bien qu’il s’agisse d’une première historique, cela ne signifie pas que nous sommes encore prêts à produire de l’énergie à grande échelle.

“Il existe des obstacles très importants, non seulement dans le domaine scientifique, mais également dans le domaine technologique”, a déclaré Kim Budil, directeur du Lawrence Livermore National Laboratory à Livermore, en Californie.

“Il s’agit d’une seule capsule d’allumage, une seule fois et pour réaliser une énergie de fusion commerciale, vous devez… produire de très nombreux événements d’allumage par fusion par minute et vous devez disposer d’un système de pilotes robuste pour permettre cela”, a déclaré Budil.

Elle a expliqué que même si cela ne prendrait pas autant de temps que les scientifiques avaient l’habitude d’estimer, il faudra au moins quelques décennies avant que les technologies sous-jacentes soient suffisamment développées pour construire une centrale à fusion nucléaire.

Il est également important de se rappeler que les États-Unis ne sont pas le seul pays à travailler sur la fusion nucléaire.

En France, il y a le collaboratif Réacteur expérimental thermonucléaire internationalun énorme réacteur à fusion nucléaire pesant 23 000 tonnes et mesurant près de 30 mètres de haut, qui devrait entrer en service dans environ une décennie.

Au Canada, il y a aussi des entreprises privées comme Fusion générale, basé en Colombie-Britannique, entre autres. Il existe également des entreprises privées travaillant sur la fusion en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne.