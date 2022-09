Qu’est-ce que la fusion Ethereum et pourquoi c’est important

La fusion tant attendue d’Ethereum aura lieu la semaine prochaine, et c’est l’un des jours les plus importants de l’histoire de la crypto-monnaie. Aussi arcane que cela puisse paraître, la fusion est importante, que vous soyez ou non un adepte de la blockchain ou un critique de la cryptographie. S’il réussit, le processus réduira les énormes besoins en électricité d’Ethereum de plus de 99 %.

C’est d’une conséquence énorme. Les sceptiques de la crypto-monnaie affirment généralement que les pièces comme le bitcoin et l’éther sont inutiles et qu’elles consomment d’énormes quantités d’électricité. Le premier point est polarisant et subjectif, mais la seconde est sans équivoque vraie. À une époque où plus de gens que jamais considèrent l’atténuation du changement climatique comme la plus haute priorité de la société, les émissions de carbone du bitcoin et de l’éthereum sont trop visibles pour être ignorées.

Dans la fusion, Ethereum adoptera un système connu sous le nom de preuve de participation, prévu depuis 2014, avant la création de la blockchain. En raison de sa complexité technique et des sommes de plus en plus importantes à risque, il a été retardé à plusieurs reprises. La fusion fait partie de ce que l’on appelait autrefois “ether 2.0”, une série de mises à niveau qui remodèlent les fondations de la blockchain.

“Nous travaillons sur la preuve de participation depuis environ sept ans maintenant”, a déclaré Vitalik Buterin, co-créateur d’Ethereum. a déclaré lors de la conférence Eth Shanghai en mars“mais enfin tout ce travail se met en place.”

L’Ethereum Mege devrait avoir lieu entre le 13 septembre et le 15 septembre. Voici ce que vous devez savoir pour donner un sens au grand jour.

Pourquoi la crypto est-elle mauvaise pour l’environnement ?

Pour comprendre la fusion, vous devez d’abord comprendre le rôle des mineurs de crypto-monnaie.

Disons que vous vouliez exploiter la crypto-monnaie. Vous configureriez un ordinateur puissant – une “plate-forme minière” – pour exécuter un logiciel qui tenterait de résoudre des énigmes cryptographiques complexes. Votre plate-forme est en concurrence avec des centaines de milliers de mineurs du monde entier qui tentent de résoudre le même casse-tête. Si votre ordinateur déchiffre d’abord la cryptographie, vous gagnez le droit de “valider” un bloc, c’est-à-dire d’ajouter de nouvelles données à la blockchain. Cela vous donne une récompense : les mineurs de Bitcoin obtiennent 6,25 bitcoins (129 000 $) pour chaque bloc qu’ils vérifient, tandis que les mineurs d’Ethereum obtiennent 2 éthers (2 400 $) plus le gaz, qui sont les frais que les utilisateurs paient sur chaque transaction (qui peuvent être énormes).

Il faut un ordinateur puissant pour avoir une chance dans cette course, et les gens installent généralement des entrepôts remplis de plates-formes à cette fin. Ce système est appelé “preuve de travail”, et c’est ainsi que fonctionnent les blockchains bitcoin et ethereum.

“C’est ce qu’on appelle le mécanisme de résistance Sybil”, a déclaré Jon Charbonneau, analyste chez Delphi Digital. Chaque blockchain doit fonctionner sur une ressource rare, a expliqué Charbonneau, une ressource que les mauvais acteurs ne peuvent pas monopoliser. Pour les blockchains de preuve de travail, cette ressource est l’énergie – sous la forme de l’électricité nécessaire pour faire fonctionner une opération minière.

Pour dépasser Ethereum en ce moment, un mauvais acteur devrait contrôler 51% de la puissance du réseau. Le réseau est composé de centaines de milliers d’ordinateurs à travers le monde, ce qui signifie que les méchants auraient besoin de contrôler 51% de la puissance de ce vaste bassin minier. Cela coûterait des milliards de dollars.

Le système est sécurisé. Bien que les escroqueries et les piratages soient courants dans le domaine de la cryptographie, ni les chaînes de blocs Bitcoin ni Ethereum elles-mêmes n’ont été compromises dans le passé. L’inconvénient, cependant, est évident. À mesure que les énigmes cryptographiques deviennent plus compliquées et que de plus en plus de mineurs se font concurrence pour les résoudre, la dépense énergétique monte en flèche.

Combien d’énergie la crypto utilise-t-elle?

Des tas et des tas. On estime que Bitcoin consomme environ 150 térawattheures par an, soit plus d’électricité que 45 millions de personnes en Argentine. Ethereum est plus proche des 9 millions de Suissesconsommant environ 62 millions de térawattheures.

Une grande partie de cette énergie provient de sources renouvelables. Environ 57% de l’énergie utilisée pour extraire le bitcoin provient de sources renouvelables, selon le Bitcoin Mining Council. (BMC s’appuie sur l’auto-déclaration de ses membres.) Ceci n’est pas motivé par la conscience climatique mais par l’intérêt personnel : l’énergie renouvelable est bon marché, de sorte que les opérations minières sont souvent installées à proximité de parcs éoliens, solaires ou hydroélectriques.

Pourtant, l’empreinte carbone est considérable. On estime qu’Ethereum émet du dioxyde de carbone à une échelle similaire au Danemark.

Comment la fusion aidera-t-elle ?

La fusion verra Ethereum se débarrasser complètement de la preuve de travail, le système énergivore qu’il utilise actuellement, au profit de la preuve d’enjeu.

Au pays de la cryptographie, le « staking » fait référence au dépôt de crypto-monnaie sur un protocole. Parfois, cela peut être de produire des intérêts. Par exemple, les créateurs du stablecoin terraUSD ont offert aux clients un intérêt de 19 % sur le TerraUSD jalonné : vous pouvez investir 10 000 $ et retirer 11 900 $ après un an (jusqu’à ce qu’il implose).

D’autres fois, comme dans le cas d’une blockchain de preuve de participation, la crypto-monnaie jalonnée aide à sécuriser un protocole. Comme nous le verrons bientôt, plus il y a d’ether jalonné, plus la blockchain sera sécurisée après la fusion.

Lorsque la preuve d’enjeu entrera en vigueur, les mineurs n’auront plus à résoudre des énigmes cryptographiques pour vérifier de nouveaux blocs. Au lieu de cela, ils déposeront des jetons d’éther dans un pool. Imaginez que chacun de ces jetons soit un billet de loterie : si votre numéro de jeton est appelé, vous gagnez le droit de vérifier le bloc suivant et de gagner les récompenses que cela implique.

C’est encore une entreprise coûteuse. Les vérificateurs de blocs potentiels – qui seront appelés “validateurs” au lieu de mineurs – doivent miser un minimum de 32 éthers (48 500 $) pour être éligibles. Ce système voit les parieurs mettre en place du capital brut, plutôt que du pouvoir, pour valider les blocs. Alors qu’un mauvais acteur a besoin de 51% de la puissance d’un réseau pour dépasser un système de preuve de travail, il aurait besoin de 51% de l’éther total jalonné pour dépasser le système de preuve de participation. Plus l’éther total est jalonné, plus le réseau devient sûr à mesure que le coût pour atteindre 51% de son capital augmente.

Étant donné que les puzzles cryptographiques ne feront plus partie du système, les dépenses en électricité diminueront d’environ 99,65 %, selon la Fondation Ethereum.

Pourquoi s’appelle-t-il “la fusion” ?

Ethereum passera de la preuve de travail à la preuve de participation grâce à la fusion de deux blockchains.

La blockchain Ethereum que les gens utilisent est connue sous le nom de “mainnet”, par opposition aux différentes blockchains “testnet” qui ne sont utilisées que par les développeurs. En décembre 2020, les développeurs d’Ethereum ont créé un nouveau réseau appelé la “chaîne de balises”. La chaîne de balises est essentiellement le nouvel ethereum.

La chaîne de balises est une chaîne de preuve de participation qui se déroule de manière isolée depuis sa création il y a 19 mois. Les validateurs ont ajouté des blocs à la chaîne, mais ces blocs ne contenaient aucune donnée ou transaction. C’est comme un bus effectuant des trajets sans passagers juste pour s’assurer que le moteur tourne correctement.

La fusion verra les données détenues sur le réseau principal d’Ethereum transférées vers la chaîne de balises, qui deviendra alors la principale blockchain sur le réseau d’Ethereum. Dans la perspective de la fusion, les développeurs d’Ethereum ont testé la nouvelle blockchain en y exécutant des données et des transactions sur divers réseaux de test Ethereum.

« Après avoir parlé aux développeurs d’Ethereum, ils se sont dits convaincus que si l’extraction de preuve de travail avait été, disons, interdite du jour au lendemain, ils pourraient faire la fusion il y a même des mois et cela fonctionnerait », a déclaré Charbonneau. L’inquiétude est qu’il y aurait des bogues sur les “clients” Ethereum – des logiciels capables de lire les données Ethereum et d’exploiter des blocs – qui pourraient prendre des mois à être corrigés.

La fusion a été retardée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Les développeurs d’Ethereum font très attention, a déclaré Charbonneau, pour s’assurer que les différents clients utilisés par les validateurs peuvent travailler ensemble au moment de la fusion.

Y a-t-il des risques ?

Absolument. Les critiques d’Ethereum – généralement des passionnés de bitcoin – comparent la fusion au changement de moteur d’un avion au milieu d’un vol passager. L’enjeu n’est pas seulement l’avion, mais les 188 milliards de dollars d’éther en circulation.

Sur le plan technique, il pourrait y avoir de nombreux bugs imprévus avec la nouvelle blockchain. Solana, une autre blockchain de preuve de participation, a subi plusieurs pannes complètes cette année. Solana et Ethereum diffèrent en ce que les frais de Solana sont minuscules, ce qui signifie qu’il est plus facile pour les bots de submerger la blockchain, mais les difficultés techniques ne sont pas hors de question.

Les critiques se demandent également si la preuve d’enjeu sera aussi sûre que la preuve de travail. Charbonneau estime que cela pourrait être plus sûr en raison d’une fonction appelée “slashing” – en substance, les validateurs peuvent faire brûler leur éther jalonné et leur accès au réseau révoqué, s’il s’avère qu’ils ont agi de manière malveillante.

“Disons que quelqu’un à 51% attaque le bitcoin aujourd’hui, vous ne pouvez vraiment rien faire”, a déclaré Charbonneau. “Ils ont tous les mineurs et ils pourraient continuer à vous attaquer. Avec une preuve de participation, c’est très simple. Si vous attaquez le réseau, c’est prouvable et nous vous taillons, et votre argent est parti.”

“Vous obtenez une balle, et puis c’est tout. Ensuite, vous ne pouvez plus recommencer.”

Cela fera-t-il monter le prix de l’éther ?

L’Ether est en baisse d’environ 55% depuis le début de l’année, et beaucoup espèrent que la fusion relancera son prix. Cela a été un sujet très débattu dans les cercles cryptographiques ces derniers mois, et personne ne sait avec certitude ce que la fusion fera du prix de l’éther.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens prédisent que le prix de l’éther montera en flèche après la fusion. La première est l’idée qu’Ethereum fractionnant son empreinte carbone permettra aux grandes entreprises d’investir plus facilement dans Ethereum et de créer des applications Ethereum.

“La réalité est que si vous enlevez la partie soucieuse de l’environnement, il y a beaucoup de gens qui ne l’utiliseront pas [ethereum] et ne veulent pas y investir uniquement pour des raisons ESG », a déclaré Charbonneau, faisant référence aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise pour l’investissement éthique. quoi que ce soit jusqu’à la fusion.'”

Le deuxième argument avancé par les gens est un peu plus technique. L’extraction d’ethereum est coûteuse; Alors que les prix de l’électricité ont augmenté et que les prix de la cryptographie ont baissé, même les opérations minières réussies ont commencé à voir rouge. Pour compenser les coûts, les mineurs vendent généralement la majeure partie de la crypto-monnaie qu’ils gagnent grâce à l’exploitation minière. Cela crée des millions de dollars de pression de vente chaque jour alors que les mineurs déchargent leur éther. Une fois qu’Ethereum est une preuve d’enjeu, les mineurs (ou “validateurs” comme on les appellera) n’auront pas à vendre tout l’éther qu’ils gagnent, car valider des blocs est tellement moins cher que de les exploiter via la cryptographie de preuve de travail.

D’autres soutiennent, cependant, que la fusion est déjà intégrée au prix. Elle est en préparation depuis sept ans et de nombreux gros investisseurs, selon l’argument, ont mis de l’argent sur Ethereum dans l’espoir que la fusion réussirait.

Quand la fusion aura-t-elle lieu ?

La fusion est actuellement prévue entre le 13 et le 15 septembre, selon le créateur d’ethereum Vitalik Buterin.