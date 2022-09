Qu’est-ce que la fracturation ? Signification expliquée – Le Soleil

Le BGS a conclu qu’il y a encore une compréhension limitée des impacts d’un tel forage – un moyen d’extraire du gaz et du pétrole à partir de la roche de schiste.

Et avec la crise énergétique qui s’aggrave à l’échelle mondiale et les dirigeants mondiaux qui se bousculent pour sécuriser les approvisionnements énergétiques, le secrétaire aux affaires et à l’énergie, Jacob Rees-Mogg, a souligné l’importance de cette décision.

Il a déclaré: “À la lumière de l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine et de la militarisation de l’énergie, le renforcement de notre sécurité énergétique est une priorité absolue.”