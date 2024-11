Qu’est-ce que la fièvre de Lassa ? Les signes et symptômes mortels à connaître

Un résident de l’Iowa est décédé après avoir contracté un cas suspect de Fièvre de Lassa plus tôt cette semaine. Le patient, revenu aux États-Unis après Afrique de l’Ouest plus tôt ce mois-ci, a été hospitalisé en isolement au centre médical de soins de santé de l’Université de l’Iowa à Iowa City et est décédé mardi après-midi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la fièvre de Lassa, comment elle se propage, symptômes et le traitement .

Qu’est-ce que la fièvre de Lassa ?

(Photo avec l’aimable autorisation : iStock)

La fièvre de Lassa est une maladie hémorragique virale aiguë causée par le virus de Lassa. Cette maladie virale est transmise par un rat (Mastomys natalensis) que l’on trouve dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ), la fièvre de Lassa peut être mortelle. Cette maladie virale est endémique au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali, en Sierra Leone, au Togo et au Nigéria, mais elle existe probablement également dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

Le premier cas de fièvre de Lassa a été documenté en 1969. Cette maladie doit son nom à la ville du Nigeria où le premier cas s’est produit.

Symptômes

(Photo avec l’aimable autorisation : iStock)

Selon le CDC, environ 8 personnes infectées sur 10 présentent des symptômes légers et ne sont pas diagnostiquées. Les symptômes légers comprennent de la fièvre, une sensation de fatigue et une semaine et des maux de tête.

Les symptômes graves comprennent des saignements, des difficultés respiratoires, des vomissements, un gonflement du visage, des douleurs à la poitrine, au dos et à l’abdomen et un état de choc.

La période d’incubation de la fièvre de Lassa varie de 2 à 21 jours. Les symptômes commencent à apparaître entre 1 et 3 semaines après l’infection.

Les complications liées à la maladie virale comprennent la perte auditive et un risque élevé (jusqu’à 95 %) de fausse couche chez les femmes enceintes.

Comment ça se propage ?

(Photo avec l’aimable autorisation : iStock)

La fièvre de Lassa se propage par les rats Mastomys et les humains sont infectés par exposition à des aliments ou à des articles ménagers contaminés par l’urine ou les excréments des rats infectés. Il se propage également en touchant des objets contaminés, en mangeant des aliments contenant le virus, en attrapant le virus par des coupures ou des plaies ouvertes, en mangeant des rongeurs et en respirant de l’air contenant de l’urine ou des excréments infectés.

Comment prévenir ?

La fièvre de Lassa pouvant être mortelle, il est préférable de prendre les précautions nécessaires. Ce serait une bonne idée de rester à l’écart des rats si vous allez en Afrique de l’Ouest. Conservez les aliments dans des contenants à l’épreuve des rats et gardez la maison propre. Évitez de manger les tarifs.

Traitement

Selon l’OMS, il n’existe actuellement aucun vaccin homologué contre la fièvre de Lassa, mais plusieurs vaccins potentiels sont en cours de développement.

(Photo avec l’aimable autorisation : iStock)