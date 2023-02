Qu’est-ce que la fièvre boutonneuse méditerranéenne ? Une étude de cas

Des experts en maladies infectieuses au Royaume-Uni mettent en évidence une maladie qui, selon eux, est endémique dans le bassin méditerranéen et demandent instamment une plus grande sensibilisation et un traitement précoce pour prévenir les « complications graves ».

Les médecins signalent le cas d’un homme britannique dans la cinquantaine qui a été testé positif pour la maladie, appelée fièvre boutonneuse méditerranéenne (MSF), après être rentré chez lui après un voyage en Méditerranée. Leur rapport sur l’affaire a été publié en décembre dans le BMJ, une revue médicale à comité de lecture publiée par la British Medical Association.

Les symptômes de l’homme ont commencé un jour après son retour de voyage, commençant par des symptômes de malaise, de fièvre, de frissons et de violents maux de tête, indique le rapport.

Le rapport comprenait un récit du patient. “À la fin du printemps, j’ai fait un voyage en Méditerranée”, a-t-il déclaré. “J’ai été mordu par un insecte dans les hautes herbes, mais je l’ai rejeté car cela arrive souvent. Quelques jours après mon retour à la maison, j’ai commencé à me sentir mal.

Après plusieurs jours de symptômes qui s’aggravaient pour inclure un essoufflement, il a été hospitalisé pour une septicémie, qui est une réponse extrême à une infection et met sa vie en danger. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, cela implique que la réponse immunitaire du corps active ses propres organes, provoquant leur défaillance.

La septicémie qu’il a subie a affecté plusieurs organes et il a également développé ce qu’on appelle une éruption maculopapuleuse, qui implique des lésions cutanées plates et surélevées. Il a également développé une escarre, qui est un morceau de tissu mort qui tombe de la surface de la peau, sur ses hanches. De plus, il avait un œil rose dans les deux yeux.

Il a été testé positif pour Rickettsia spp (bactérie du groupe de la fièvre boutonneuse). Les médecins ont conclu qu’il s’agissait très probablement d’un cas de MSF, causé par une bactérie appelée Rickettsia conorii. Il a reçu des antibiotiques pendant 14 jours à l’hôpital et a pu bien récupérer, selon les médecins.

Mais après sa sortie de l’hôpital, le patient a subi une perte de poids “significative”, un léger tremblement continu des mains et une déficience auditive. Quatre mois après sa sortie, le patient a finalement signalé que tous les symptômes durables avaient disparu.

MSF fait partie du groupe de maladies de la fièvre boutonneuse qui sont presque toujours transmises par des insectes appelés vecteurs arthropodes. Ils comprennent les tiques, les moustiques, les mouches et les poux.

La maladie a été enregistrée pour la première fois en 1910 en Tunisie et est plus fréquente dans les pays méditerranéens comme le Portugal, en particulier en été, selon les experts en maladies infectieuses.

Alors que les incidents de MSF ont diminué en Méditerranée au cours des dernières années, les cas mondiaux de maladies à rickettsies ont globalement augmenté en raison du changement climatique et du comportement de déplacement humain, déclarent-ils. Bien que MSF provoque généralement une maladie bénigne, elle peut être grave et les symptômes peuvent être neurologiques.

Au Canada, le gouvernement fédéral a des informations sur les fièvres boutonneuses sur son site Web, mais il ne signale pas publiquement les cas. Dans l’ensemble, les maladies transmises par les tiques augmentent au Canada et un meilleur système de test est nécessaire pour suivre les cas, ont déclaré des chercheurs dans une étude publiée en novembre.

Dans un rapport publié en 2020, des chercheurs canadiens de Santé publique Ontario expliquent qu’il est difficile de déterminer le fardeau des infections à rickettsies en Ontario, car elles ne sont pas signalées à la santé publique. D’après les données dont ils disposaient, il semble que le nombre de cas soit faible, mais pourrait être plus élevé avec plus d’informations, et des recherches supplémentaires en Ontario sont nécessaires.

Dans ce cas, le patient souffrait d’une inflammation oculaire et de ce que les médecins ont appelé la «rétinopathie de type Purtscher», qui se produit lorsque du liquide s’accumule sous la rétine et est souvent associée à une blessure traumatique. C’est un symptôme qui n’avait pas été décrit auparavant avec MSF, déclarent-ils. Et ce genre de symptôme est associé à une défaillance organique et à la mort, ajoutent-ils.

Ces préoccupations et les défis posés par le diagnostic d’un patient sont la raison pour laquelle les médecins ont souligné la nécessité pour le public d’être conscient de la maladie et pour les patients de recevoir un traitement approprié dès que possible.

“La prévention des maladies implique des auto-contrôles réguliers, l’évitement des tiques et des habitats des tiques, le port de vêtements de protection et l’utilisation d’insecticides”, déclarent les chercheurs. “La mortalité de MSF dans des pays comme le Portugal est d’environ 3,6 %, mais peut atteindre 60 % sans traitement.”

C’est pourquoi le patient dit qu’il veut que les autres soient conscients de ce qu’il a vécu.

“Si jamais vous vous faites piquer par un insecte, ici ou à l’étranger, ne le rejetez pas”, déclare-t-il dans le rapport.

“Les piqûres d’insectes peuvent causer autant de problèmes que les morsures d’araignées ou de serpents que vous pouvez prendre plus au sérieux. Si vous ne vous sentez pas bien ou si la piqûre commence à devenir rouge, assurez-vous de consulter un médecin.