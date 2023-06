Qu’est-ce que la fierté ? – Section locale de Shaw

Qu’est-ce que la fierté ?

La définition de Webster est la qualité ou l’état d’être fier : tel que le plaisir qui découle d’une relation, d’une association, d’une réalisation ou d’une possession qui est considérée comme une source d’honneur, de respect, etc.

Nous devrions tous être fiers de nous-mêmes, de notre héritage, de notre tradition, de notre droit d’aînesse, de nos coutumes, de notre culture ; tout ce qui vous rend fier.

Juin est donc le mois de la fierté, pour que les gens soient fiers. Les adultes sont conscients des célébrations spéciales que nous attribuons à chaque mois avec des enfants qui ne connaissent pas le sens de la célébration, mais participent aux événements de célébration comme les enfants qui jouent dans la cour de récréation pour s’amuser et jouer. Mais l’approche « en face » de la célébration se caractérise par ou exprime une agressivité audacieuse et souvent provocante.

Le président Biden a organisé une fête de la fierté décrite comme le plus grand événement de la fierté organisé à la Maison Blanche avec le drapeau de la fierté bien en vue et flanqué de deux drapeaux américains. Mais « pour faire avancer l’agenda transgenre révolutionnaire ciblant les enfants, Biden viole le principe de base du code du drapeau américain et manque de respect à tous les membres des services américains enterrés sous ses couleurs », a écrit le président de Judicial Watch, Tom Fitton. Le code du drapeau américain se lit comme suit : « Le drapeau des États-Unis d’Amérique doit être au centre et au point le plus élevé du groupe lorsqu’un certain nombre de drapeaux d’États ou de localités ou de fanions de sociétés sont regroupés et affichés à partir d’états-majors. »

Ne militarisons pas le mois de la fierté, mais apprécions-le avec moins de célébrations « en face » et plus de respect pour nos enfants.

Robert Méale

Lac de cristal