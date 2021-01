BORIS Johnson a annulé sa visite à New Delhi en tant qu’invité principal pour marquer la fête de la République indienne en raison de la crise de Covid au Royaume-Uni.

Bien que le premier ministre ait raté le gigantesque défilé annuel, dans un message vidéo spécial, il a félicité l’Inde d’avoir célébré la naissance de sa «Constitution extraordinaire».

Qu’est-ce que la fête de la République en Inde?

La Journée de la République en Inde marque l’anniversaire annuel de l’adoption de la Constitution du pays.

Elle est célébrée le 26 janvier de chaque année pour se souvenir du jour où la Constitution de l’Inde est entrée en vigueur après son indépendance de la domination britannique à la suite d’une très longue lutte pour la liberté.

Quand est la fête de la République de l’Inde?

L’Inde a obtenu son indépendance de la domination britannique le 15 août 1947.

Mais ce n’est que le 26 janvier 1950 que la nation se déclara État républicain souverain avec l’adoption de sa constitution.

Ce jour-là, Rajendra Prasad, le premier président de l’Inde, a déployé le drapeau national.

Ainsi, le 26 janvier est devenu une fête nationale, le jour de la République.

Comment est-il célébré?

L’événement commence avec le premier ministre indien déposant une gerbe à l’Amar Jawan Jyoti à la porte de l’Inde, commémorant tous les soldats qui ont sacrifié leur vie pour le pays.

Après un salut de 21 coups de canon, le président déploie le drapeau et l’hymne national est joué, pour marquer le début du défilé.

Les forces militaires indiennes s’exhibent pendant le défilé de deux heures au cœur de la capitale, New Delhi.

Des troupes, des rangées de chars, des missiles et des formations de chevaux et de chameaux descendent le large boulevard Rajpath (King’s Way).

La grande parade serpente de Raisina Hill près du Rashtrapati Bhavan (la maison du président), le long du Rajpath, après la porte de l’Inde et vers l’historique Fort Rouge.

Au cours de l’événement, des récompenses de bravoure sont décernées aux militaires, aux civils et aux enfants pour avoir fait preuve de «courage face à l’adversité».

« Les symboles importants du festival comprennent l’exposition de matériel militaire, le drapeau national et l’équipement militaire », explique Temps de l’Inde.

Les enfants passent devant les spectateurs sur des éléphants aux couleurs vives.

Le défilé du jour de la République se termine par une moto casse-cou et un défilé aérien par des avions de chasse de l’armée de l’air indienne.

L’ensemble de l’événement est présidé par le président, commandant en chef des forces armées.

En janvier 2021, le président Shri Ram Nath Kovind a salué la «Journée de la République indienne de la démocratie la plus grande et la plus dynamique du monde».

«Cette journée a fini par signifier beaucoup pour tous les Indiens vivant dans le pays et à l’étranger.

«Il y a soixante et onze ans, en ce jour même, nous, peuple indien, avons adopté, promulgué et nous sommes donné une Constitution unique.

« [Its] les valeurs – justice, liberté, égalité et fraternité – décrites dans le préambule de notre Constitution sont sacrées pour nous tous. «

Bien que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n’ait pas pu assister à l’énorme événement de 2021, en raison de la pandémie de coronavirus, il a envoyé un message à l’Inde.

Dans une vidéo, il a déploré les célébrations manquées de la naissance d’une «Constitution extraordinaire» qui a établi l’Inde «comme la plus grande démocratie souveraine du monde».

« Permettez-moi de souhaiter à tout le monde en Inde ainsi qu’à ceux qui célèbrent ici en Grande-Bretagne un très joyeux jour de la République », a-t-il ajouté.