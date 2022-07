LA CHAMBRE des représentants a adopté un nouveau projet de loi le 13 juillet 2022, connu sous le nom d’Active Shooter Alert Bill.

Le projet de loi permettrait à la police d’envoyer un message de type Amber Alert au public lorsqu’un tireur actif se trouve à proximité.

Le système d’alerte de tireur actif alerterait les personnes potentiellement en danger

Qu’est-ce que la facture d’alerte de tireur actif ?

L’Active Shooter Alert Bill est un projet de loi que les législateurs ont approuvé par un vote de 260 contre 169 le 13 juillet 2022.

S’il est adopté par le Sénat avec l’approbation de la majorité, il sera envoyé au président Biden pour être promulgué.

Le projet de loi propose que la police envoie des messages de type Amber Alert au public lorsqu’un tireur actif se trouve à proximité.

Le projet de loi a été parrainé par les représentants David Cicilline, D-Rhode Island et Fred Upton. R-Michigan.

Que ferait le projet de loi?

Actuellement, la police s’appuie sur Twitter et d’autres canaux de médias sociaux pour alerter le public des événements de tir actifs.

Cette méthode ne s’est pas avérée très efficace, et une alerte qui envoie automatiquement un ping à chaque smartphone actif dans la région pourrait aider plus de personnes à s’abriter plus rapidement.

La police dispose déjà de cette technologie et peut utiliser des fonctionnalités de géolocalisation pour réduire la zone afin d’envoyer des alertes à des États entiers ou à un rayon aussi petit que 0,1 mile.

En plus du système d’alertes, le projet de loi propose de nommer un coordonnateur des alertes actives aux tireurs au sein du ministère de la Justice.

Cette personne travaillerait avec les services de police d’État et locaux pour s’assurer qu’ils utilisent les meilleures pratiques lors de la mise en œuvre des alertes et de la réponse aux situations de tireurs actifs.

Qu’ont dit les représentants au sujet du projet de loi?

Le représentant Mike Thompson de Californie a déclaré: «En tant que père d’un shérif adjoint, je sais à quel point il est important pour les forces de l’ordre de diffuser rapidement des informations précises au grand public à la suite d’une crise comme une fusillade de masse..”

“L’Active Shooter Alert Act est un projet de loi indispensable qui créera un système d’alerte actif pour les forces de l’ordre, leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour aider à fournir à nos communautés des informations opportunes lors d’une situation de tireur actif.

“Je suis fier de travailler avec une coalition bipartite de mes collègues, dirigée par les représentants Cicilline et Upton, pour en faire une réalité et, en fin de compte, sauver des vies.”