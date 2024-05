Qu’est-ce que la dysfonction érectile ? Comprenez la vérité sur la dysfonction érectile.

Peu de sujets sont plus tabous que la dysfonction érectile. Même si d’innombrables hommes ont éprouvé la frustration ou l’embarras de ne pas avoir obtenu les résultats escomptés pendant les rapports sexuels, ce n’est pas quelque chose que vous entendrez probablement publiquement chez beaucoup d’entre eux.

Mais plusieurs experts en santé sexuelle affirment que la dysfonction érectile n’a rien de honteux et que reconnaître qu’elle survient parfois peut être sain. « On peut considérer la dysfonction érectile comme faisant partie d’une vie complexe, normale et stressante », explique le Dr Paul Turek, médecin spécialiste de la fertilité masculine et directeur de la clinique Turek à San Francisco. « Mais croyez-moi, les soins médicaux et les modifications du mode de vie peuvent conduire à des améliorations impressionnantes non seulement des érections mais aussi de la durée de vie en général. »

Qu’est-ce que la dysfonction érectile ?

La dysfonction érectile, souvent appelée dysfonction érectile, « est l’incapacité d’initier ou de maintenir une érection suffisamment ferme pour la pénétration », explique le Dr Stanton Honig, urologue et chef du département d’urologie de médecine reproductive et sexuelle à la faculté de médecine de l’université de Yale.

Il comporte essentiellement deux éléments : amener le sang dans le pénis pour obtenir initialement une érection et garder le sang dans le pénis pour la maintenir. « Certains hommes peuvent avoir des problèmes avec l’un, certains hommes peuvent avoir des problèmes avec l’autre et certains hommes ont un problème avec les deux », explique le Dr Matt Armstrong, médecin et urologue à Revere Health dans l’Utah.

Les hommes sont souvent confrontés à l’insécurité du pénisMais personne ne veut en parler.

Il existe également différents types de dysfonction érectile. La dysfonction érectile chronique, par exemple, signifie généralement qu’une personne a un problème de circulation sanguine ou une lésion nerveuse, entraînant des problèmes persistants, explique Honig. « Mais un patient qui n’a qu’occasionnellement des problèmes de dysfonction érectile en souffre très probablement en fonction d’une situation, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une condition permanente mais peut être motivée par le stress ou l’anxiété qui libère de l’adrénaline qui fera disparaître une érection ou la fera disparaître. ne permet pas une circulation sanguine appropriée dans le pénis.

En d’autres termes, pour certains hommes, le stress ou l’anxiété sont la cause réelle – et temporaire – du problème, et lorsque le stress est éliminé, la dysfonction érectile l’accompagne généralement.

Quelle est la fréquence de la dysfonction érectile ?

En fait, en ce qui concerne la fréquence de la dysfonction érectile, Turek affirme que la dysfonction érectile liée au stress est de loin le facteur contributif le plus fréquent chez les jeunes hommes, « en particulier les jeunes hommes en bonne santé ». Dans cette population plus jeune, la dysfonction érectile est encore plus courante que certains ne le pensent. Une étude montre que près d’un homme sur cinq âgé de 18 à 24 ans éprouve des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection.

En général, cependant, on sait que la dysfonction érectile s’aggrave avec l’âge, « mais cela dépend vraiment du patient et de son état de santé général, car les causes de la dysfonction érectile sont liées aux maladies cardiovasculaires, à l’athérosclérose et au diabète », explique Armstrong.

La fréquence exacte de ce problème dans les groupes d’âge plus âgés varie, mais, après avoir pris en compte les résultats moyens de plusieurs études, Turek affirme que la formule la plus fiable à suivre pour déterminer combien d’hommes d’âges différents sont réellement confrontés à ce problème est de prendre son âge et soustraire 10%. « Ainsi, environ 60 % des personnes de 70 ans souffriront d’une certaine forme de dysfonction érectile, et 40 % des personnes de 50 ans en souffriront, et ainsi de suite », explique-t-il.

Comment traiter la dysfonction érectile

Pour ces personnes et leurs partenaires, la question est de savoir comment traiter cette maladie. Heureusement, c’est une question qui a de nombreuses réponses intéressantes. Cependant, avant de commencer à envisager une intervention médicale, il est important d’aller à la racine de la cause du problème en premier lieu et de le résoudre.

« Les thérapies de première intention comprennent des modifications du mode de vie telles qu’une activité physique régulière, une alimentation saine pour le cœur, un sommeil suffisant, l’évitement de comportements tels que le tabagisme et l’alcool, la réduction du stress et la perte de poids », explique le Dr Nahid Punjani, médecin et urologue à Mayo. Clinique en Arizona. « Nous encourageons également toujours les patients à parler à leurs partenaires et à avoir un dialogue ouvert – une thérapie sexuelle qui peut les aider, si nécessaire. »

Après avoir cherché à comprendre et à traiter la cause profonde, de nombreuses options d’intervention médicale restent disponibles. Le choix le plus populaire pour la plupart des hommes est de prendre des comprimés oraux tels que le sildénafil (Viagra) et le tadalafil (Cialis), « qui peuvent traiter efficacement environ 65 % des cas », explique Turek.

En cas d’échec, d’autres alternatives pourraient être envisagées. Certains d’entre eux incluent des gels topiques, des suppositoires intra-urétraux et une thérapie par ondes de choc, explique Armstrong. Les dispositifs d’érection sous vide, ou « pompes à pénis », comme on les appelle souvent, sont une autre option éprouvée. « Bien qu’ils soient quelque peu difficiles à utiliser, ils fonctionnent plutôt bien », explique Honig.

Une autre alternative « consiste à injecter un médicament directement sur le côté du pénis avec une petite aiguille qui fait à peine mal », explique Honig. « Cela fonctionnera chez environ 70 % des hommes qui ne répondent pas aux médicaments oraux. »

Cependant, toute intervention médicale liée à la dysfonction érectile s’accompagne d’effets secondaires souvent mineurs mais parfois importants dont il faut être conscient. Cela commence par une rencontre avec votre fournisseur de soins primaires « et par une discussion honnête, ouverte et franche de vos préoccupations et de vos questions », propose Armstrong. « Votre médecin se fera un plaisir de vous aider à trouver une solution ou un spécialiste qui pourra vous aider à trouver une option avec laquelle vous êtes à l’aise. »