Qu’est-ce que la diplomatie des pandas et pourquoi les ours retournent-ils en Chine ? | Actualités sur la faune

Trois pandas qui vivaient au zoo national de Washington, DC, rentreront en Chine avant la fin de l’année.

Que font ces ours notoirement mignons dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, et pourquoi certains d’entre eux sont-ils désormais appelés chez eux ?

Voici ce que vous devez savoir sur la diplomatie des pandas :

Qu’est-ce que la diplomatie du panda ?

La Chine compte environ 1 800 pandas vivant à l’état sauvage, mais elle en compte également au moins 65 autres qui sont prêtés à un peu plus de 20 pays à travers le monde.

Les ours ont été offerts pour la première fois comme cadeaux diplomatiques par la Chine dès la dynastie Tang (618-907). La tradition s’est poursuivie jusqu’à ce siècle et est souvent appelée diplomatie du panda.

Les États-Unis ont reçu leurs premiers pandas en 1972 après que la première dame Pat Nixon ait déclaré lors d’une cérémonie officielle en Chine son amour pour les animaux.

En 1984, la diplomatie des pandas a changé. Les ours n’étaient plus offerts en cadeau mais prêtés pour 10 ans, période qui pouvait être prolongée. Ce passage aux prêts panda a permis à la Chine de continuer à promouvoir son image à l’étranger et également de construire le « guanxi », un terme mandarin désignant la confiance. Le prêt de pandas était considéré comme un moyen de promouvoir des partenariats mutuels entre la Chine et les pays bénéficiaires.

À leur tour, les pays d’accueil paieraient une redevance annuelle d’environ 1 million de dollars par ours, et il est entendu que les bébés pandas nés à l’étranger devraient être renvoyés en Chine avant leur quatrième anniversaire.

Quels pays ont des pandas ?

Les experts de l’Université d’Oxford qui ont mené une étude sur la diplomatie des pandas ont remarqué que la Chine loue les ours à des pays avec lesquels elle a conclu des accords commerciaux.

Kathleen Buckingham, de l’École de géographie et d’environnement d’Oxford, a demandé : « Pourquoi le zoo d’Édimbourg a-t-il des pandas alors que le zoo de Londres n’en a pas ? Probablement parce que l’Écosse possède des ressources naturelles dans lesquelles la Chine souhaite avoir une participation.»

Les pandas ont été envoyés en Écosse en 2011 après que les deux pays ont signé un accord pétrolier.

La liste des récipiendaires de pandas est longue. Certains des pays inclus sont le Danemark, l’Allemagne, la Russie et le Qatar.

« Du point de vue chinois, partager les soins d’un animal aussi précieux renforce les liens que la Chine entretient avec son « cercle restreint » de pays », a noté Buckingham.

Pourquoi les pandas retournent-ils en Chine ?

Dans le cas de Washington, l’accord de prêt arrive à échéance en décembre et les trois ours noirs et blancs seront restitués à la Chine. L’accord avait déjà été prolongé à trois reprises.

Quatre pandas restent au zoo d’Atlanta, mais ils seront également renvoyés l’année prochaine s’il n’y a pas de prolongation, ce qui signifie que ce sera la première fois en cinq décennies que les États-Unis seront sans pandas.

Des pandas d’Écosse et d’Australie rentreront également chez eux avant la fin de l’année.

Pourquoi les prêts panda ne sont-ils pas prolongés ?

Dans le cas des États-Unis, les analystes spéculent que le rappel des pandas pourrait être plus que la simple fin d’un accord de prêt.

Kurt Tong, analyste du cabinet de conseil Asia Group et ancien diplomate, a déclaré à l’Agence France-Presse : « Compte tenu de la teneur actuelle des relations entre les États-Unis et la Chine, il n’est pas surprenant que les autorités chinoises autorisent l’expiration des contrats de pandas avec les zoos américains. »

Les États-Unis ont des accords commerciaux solides avec Taïwan et continuent de vendre des équipements de défense à leurs militaires, une décision dont Pékin est loin d’être satisfait.

Si le retour des pandas résulte effectivement d’une détérioration des relations, ce ne serait pas la première fois que les pandas seraient le reflet de tensions politiques plus profondes.

Les ours livrés aux États-Unis en 2010 ont été renvoyés après que le président Barack Obama a rencontré le Dalaï Lama, le dirigeant tibétain vivant en exil.

Et en 2013, après la disparition du vol 370 de Malaysian Airlines lorsque les relations entre la Malaisie et la Chine étaient tendues, la Chine a temporairement suspendu la livraison des pandas nouvellement loués au pays.

Un pays a-t-il déjà dit non à un panda ?

Oui, en 2005, Taïwan a rejeté deux pandas offerts par la Chine. Ils s’appelaient Tuan-Tuan et Yuan-Yuan, ce qui signifie unité et réunion. Après les élections de 2008 à Taiwan, qui ont porté un nouveau gouvernement au pouvoir, les pandas ont été acceptés.