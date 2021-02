Le deuxième procès de l’ancien président Donald Trump s’annonce comme un exercice curieux destiné plus à enrager qu’à condamner. Alors que les aigles juridiques analyseront chaque mouvement, les citoyens ont vraiment besoin d’un fan des Eagles de Philadelphie pour comprendre ce qui se passe. Dans la NFL, cela s’appelle «tanking». Cette année, il y avait un débat houleux pour savoir si l’entraîneur des Eagles, Doug Pederson, essayait réellement de gagner ou de perdre de manière convaincante pour obtenir un meilleur choix au repêchage. procès, mais peu notent l’absence flagrante d’une infraction crédible.

En ce qui concerne le football, des allégations de tanking surviennent lorsque l’inexplicable accélère l’inévitable. Ce point a été atteint cette saison lorsque Pederson a décidé de ne pas égaler le match contre Washington au troisième quart avec un panier et a plutôt mis Nate Sudfeld dans le match contre Jalen Hurts. La Chambre a peut-être atteint ce stade où les gérants semblaient faire plus d’efforts pour justifier la défaite que la victoire. Cela a été conduit à la maison par la sélection de gestionnaires tels que le représentant Eric Swalwell à la suite de son scandale avec l’espion chinois. L’envoi à Swalwell, qui a également été accusé de rhétorique politique imprudente, a fait passer la substitution de Sudfeld comme un pur génie.

S’il s’agissait d’une commission d’enquête de la NFL, trois signes de tanking se démarqueraient.

La destitution instantanée

La première indication était l’utilisation de ce que j’ai appelé une «impeachment instantané». La Chambre voulait destituer le président avant qu’il ne quitte ses fonctions, ce qui était parfaitement constitutionnel. J’ai longtemps soutenu (comme je l’ai fait en tant que témoin lors de la première audience de destitution de Trump) que la Chambre peut légitimement destituer un président lors de son tout dernier jour en fonction si elle a des preuves d’un crime et d’un délit élevés. Cependant, après le 6 janvier, la Chambre a eu le temps de tenir des audiences (même si ce n’est que pour un jour ou deux) pour créer un dossier à l’appui de la destitution. Les dirigeants de la Chambre ont refusé malgré l’exhortation de certains d’entre nous à ce qu’aucune mise en accusation n’ait jamais été soumise sans enregistrement d’audience, d’enquête ou de possibilité formelle pour un président de répondre.

C’était un moment ironique. Lors de la dernière mise en accusation, j’ai critiqué les dirigeants de la Chambre pour avoir destitué Trump sur le dossier le plus mince dans le temps le plus court de l’histoire. Il s’est ensuite surpassé en le destituant une seconde fois sans dossier et sans audience. Même une journée d’audiences aurait réduit les graves préoccupations prudentielles des sénateurs, mais la Chambre a imposé une mise en accusation immédiate sur un vote musclé. Cela a laissé la Chambre sans dossier malgré le refus de témoigner lors de la destitution antérieure par le Sénat.

La plus grande indication de tanking était la langue de l’article lui-même. Même une seule journée d’auditions aurait permis aux experts de discuter de la conduite potentiellement impie et de l’élaboration d’articles de mise en accusation. Il y a eu des infractions imprescriptibles crédibles dans la conduite de Trump le 6 janvier et ses conséquences. Au lieu de cela, les dirigeants de la Chambre ont insisté sur la destitution pour «incitation à l’insurrection». La Chambre n’allègue pas une conduite imprudente ou négligente ayant conduit à une émeute. Il allègue une incitation à la rébellion ou au renversement du pays. L’article fait spécifiquement référence à la section 3 du 14e amendement dans son interdiction de toute personne occupant une fonction si elle « s’est engagée dans une insurrection ou une rébellion contre » les États-Unis. Même les sénateurs modérés qui ont condamné Trump pour son discours seraient très peu susceptibles de condamner pour un tel article.

La Chambre a facilité la tâche de ceux qui demandaient l’acquittement. Il aurait pu rédiger un article qui ferait appel à un soutien bipartisan plus large. Au lieu de cela, il a cherché le langage le plus extrême alléguant l’incitation à une insurrection réelle – garantissant pratiquement un vote partisan et un acquittement probable.

La Chambre a également inclus un libellé qui n’a fait que renforcer le défi attendu auquel la Chambre est confrontée dans la recherche d’un procès pour un ancien président. L’article déclare que Trump «a démontré qu’il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s’il est autorisé à rester au pouvoir». Pourtant, la Chambre était pratiquement certaine qu’il serait déjà démis de ses fonctions au moment de son procès. Le libellé a amplifié les préoccupations concernant la constitutionnalité des procès rétroactifs. Non seulement la Constitution fait référence au procès comme la décision de révoquer «le président», mais l’article lui-même fait référence au but de cette révocation de protéger la nation. Alors que l’article mentionne la disqualification de la future fonction, l’article est conçu autour d’une urgence qui deviendrait nulle en quelques jours.

Alors rien ne s’est passé

Ce qui s’est passé ensuite était familier aux fans de la NFL soupçonnés de tanker. Rien ne s’est passé. La Chambre a atteint la zone finale d’un procès au Sénat, puis s’est arrêtée en un rien de temps. La Chambre a demandé des témoins au Sénat, mais a ensuite laissé passer des semaines sans appeler de témoins qui seraient pertinents pour prouver l’intention ou l’état d’esprit de Trump. Cela aurait pu créer un dossier public et verrouiller les témoignages au cas où le Sénat, comme prévu, refuserait d’appeler des témoins ou des témoins très limités.

Ainsi, des semaines se sont écoulées lorsque des témoins clés ont donné des entrevues publiques. Pourtant, la Chambre a refusé de les faire prêter serment lors des audiences. Pourquoi? Une dizaine de témoins auraient pu témoigner et le dossier aurait pu être référencé ou intégré au procès. Ce sont des témoins comme l’ancien secrétaire à la Défense par intérim Chris Miller et ses deux plus proches collaborateurs, Kashyap «Kash» Patel et Ezra Cohen, décrivant ce que Trump a dit et fait pendant la période critique, y compris des discussions sur l’utilisation de la Garde nationale. Plus récemment, un assistant principal a déclaré que Trump «adorait regarder la foule du Capitole» à la télévision. Les témoins font tout sauf porter des panneaux sandwich à l’extérieur de la Chambre pour demander à être appelés, mais la Chambre a refusé de créer un record. Si il a appelé des audiences, la Chambre aurait réduit les inquiétudes concernant le recours à une mise en accusation instantanée et renforcé considérablement sa thèse.

Le mémoire de la Chambre au Sénat a en outre souligné le manque de preuves directes sur l’état d’esprit de Trump. Il a présenté un cas chargé d’émotion mais juridiquement incomplet pour le Sénat. Pour condamner, la Chambre doit montrer que Trump était plus qu’insouciant. Il a conçu l’article comme une incitation à une rébellion ou une insurrection réelle, et non comme une simple négligence. Au lieu de cela, la Chambre prévoit de montrer des extraits de dommages et des entretiens avec des émeutiers pour montrer comment les paroles de Trump ont été interprétées plutôt que voulues. L’idée maîtresse de son cas est un défilé d’horribles de ce jour-là, un récit qui durcira l’esprit de beaucoup mais changera l’esprit de quelques-uns. Sans une telle preuve, l’équipe de Trump sera en mesure de marteler une rhétorique tout aussi imprudente utilisée par les démocrates, y compris les membres du «jury».

C’est pourquoi, avec le début du procès, on soupçonne de plus en plus un procès en réservoir. La Chambre présentera une affaire longue sur les émotions et à court de preuves. Trump sera ensuite acquitté et les démocrates chercheront à recruter de nouveaux talents lors du repêchage 2022.

Jonathan Turley est professeur Shapiro de droit d'intérêt public à l'Université George Washington