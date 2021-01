Qu’est-ce que la destitution et le président américain peut-il être démis de ses fonctions?

Sur la première accusation, Mitt Romney a défié ses compatriotes républicains, devenant le premier sénateur de l’histoire des États-Unis à voter pour condamner un président de leur propre parti.

Le Sénat compte désormais 53 républicains, 45 démocrates et deux indépendants qui votent généralement avec les démocrates. La condamnation et la destitution d’un président exigeraient 67 voix. Ainsi, pour que M. Trump soit démis de ses fonctions par mise en accusation, au moins 20 républicains et tous les démocrates et indépendants devraient voter contre lui.

La majorité républicaine au Sénat pourrait voter pour rejeter immédiatement les accusations portées contre M. Trump sans tenir compte des preuves.

Le 25e amendement peut-il être utilisé pour supprimer Trump?

Mme Pelosi et Chuck Schumer, respectivement dirigeants du Parti démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat américains, ont publiquement appelé Mike Pence, le vice-président américain, à invoquer le 25e amendement, un mécanisme qui supprime un président qui est « incapable de décharger le pouvoirs et devoirs de sa charge « .

Une telle initiative devrait être soutenue par M. Pence et une majorité du cabinet de M. Trump. Il y a eu des reportages dans les médias jeudi selon lesquels certains membres du cabinet discutaient de cette possibilité, mais on ne savait pas dans quelle mesure elle était sérieusement envisagée.

John Kelly, l’ancien chef de cabinet de M. Trump, a appelé jeudi le cabinet à se réunir pour discuter de la révocation du président et a déclaré qu’il voterait pour la destitution s’il était toujours membre du cabinet. Mais Lindsey Graham, un sénateur républicain qui a été proche de M. Trump tout au long de sa présidence, s’est prononcé contre l’invocation du 25e amendement.

