Qu’est-ce que la densité mammaire et comment est-elle associée au cancer ? Expliqué

L’histoire jusqu’à présent :

En septembre, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l’organisme suprême de santé publique du pays, mis en œuvre une règle qui exigeait que les rapports de mammographie incluent des informations sur la densité mammaire. L’objectif était de garantir que les femmes soient informées des risques liés à la densité mammaire et puissent discuter avec leur médecin des prochaines étapes possibles, notamment d’autres tests d’imagerie.

Qu’est-ce qu’un tissu mammaire dense ?

Les seins comprennent trois types de tissus : le tissu adipeux, le tissu glandulaire et le tissu conjonctif fibreux. Selon l’American Cancer Society, la densité mammaire mesure la quantité de tissu fibreux et glandulaire (également appelé tissu fibroglandulaire) présent dans votre sein, par rapport au tissu adipeux. Ceci n’est pas lié à la taille ou à la fermeté des seins. Une personne ayant un tissu mammaire dense a plus de tissu fibrogladulaire que de tissu adipeux.

Il existe quatre catégories de densité mammaire : Catégorie A : Les seins sont presque entièrement constitués de tissu adipeux ; Catégorie B : Les seins présentent du tissu fibroglandulaire dispersé, mais la majorité est constituée de tissu adipeux ; Catégorie C : De nombreuses zones du sein présentent un tissu fibroglandulaire dense (dense de manière hétérogène) tandis que certaines zones présentent du tissu adipeux ; et Catégorie D : Tissu mammaire extrêmement dense, presque toutes les zones ont un tissu dense

Avoir des seins denses n’est pas rare. C’est aussi un facteur de vieillissement : pour de nombreuses femmes, les seins deviennent moins denses à mesure qu’elles vieillissent, explique Arvind Krishnamurthy, professeur et responsable du service d’oncologie chirurgicale à l’Institut du cancer d’Adyar, Chennai. UN Document de recherche 2018 dans le Journal du sein par Tulika Singh et al de PGIMER, Chandigarh, qui ont évalué la densité mammaire dans la population indienne et sa relation avec l’âge, ont constaté que sur 6 132 mammographies de dépistage, 22 % des patientes entre 40 et 49 ans avaient des seins denses. Ce pourcentage est tombé à 9 % chez les femmes dans la cinquantaine. Seulement 7 % des femmes dans la soixantaine et 8 % des femmes dans la soixantaine avaient des seins denses.

Pourquoi la densité mammaire est-elle importante ?

Il y a deux raisons principales : La première est que le tissu mammaire dense rend plus difficile la détection des signes de cancer sur une mammographie. En effet, le tissu mammaire dense semble blanc sur une mammographie. Les masses et les cancers du sein peuvent également paraître blancs, ce qui les rend plus difficiles à voir si le sein est dense. Cependant, le tissu adipeux semble presque noir sur une mammographie, ce qui facilite la détection d’une tumeur/masse blanche, explique l’American Cancer Society.

Cependant, Bhawna Dev, professeur consultant principal en imagerie et interventions du sein au Sri Ramachandra Medical College de Chennai, affirme que les technologies plus récentes telles que la tomosynthèse ont réduit les risques de cancers manqués car l’imagerie est plus détaillée. Les mammographies numériques, également courantes de nos jours, ont une meilleure sensibilité que les mammographies conventionnelles, ce qui les rend plus précises. Il reste cependant des chances, dit-elle, que de petits cancers puissent passer inaperçus dans le cas de seins extrêmement denses.

En vertu de la nouvelle règle de la FDA, les résumés des patients dans les mammographies incluront désormais la déclaration suivante : Un tissu dense rend plus difficile la détection d’un cancer du sein sur une mammographie et augmente également le risque de développer un cancer du sein. Pour les femmes ayant du tissu mammaire, la divulgation se lit comme suit : « Chez certaines personnes ayant des tissus denses, d’autres tests d’imagerie en plus d’une mammographie peuvent aider à détecter des cancers. Parlez à votre professionnel de la santé de la densité mammaire, des risques de cancer du sein et de votre situation individuelle.

La deuxième raison pour laquelle la densité mammaire est importante est qu’elle est associée à un risque accru de cancer du sein. « Plusieurs études ont montré qu’une densité accrue est un facteur de risque indépendant de cancer du sein ; cependant, il faut noter qu’une densité mammaire accrue n’est pas associée à une mortalité accrue par cancer du sein », explique le Dr Krishnamurthy.

Seule une mammographie peut vous dire si vous avez des seins denses. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez diagnostiquer vous-même.

Quelle est la situation du cancer du sein en Inde ?

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes en Inde, représentant environ un quart de tous les cancers. Il représente également le plus grand nombre de décès liés au cancer dans le pays.

En Inde, explique Anita Gadgil, chirurgienne générale et chercheuse sur le cancer du sein (détection et dépistage précoces) au George Institute for Global Health, en Inde, le dépistage par mammographie n’est pas effectué pour toutes les femmes. Selon le document de consensus du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) pour la gestion du cancer du sein, 2016, un programme de dépistage par mammographie à l’échelle de la population des femmes asymptomatiques n’est ni réalisable en Inde, ni utile. Le document ajoute que le dépistage opportuniste peut être envisagé pour certaines femmes à haut risque et concernées en Inde.

L’abordabilité et l’accès à une mammographie sont hors de portée pour une grande partie de la population féminine dans un pays à ressources limitées et à forte population comme l’Inde, explique le Dr Gadgil. « Étant donné que le cancer du sein survient à un âge plus jeune chez les femmes indiennes qu’en Occident, et que les femmes plus jeunes ont en général des seins plus denses, il peut également être difficile de détecter de petits cancers même si une mammographie est effectuée. La recommandation en Inde est un examen clinique des seins par des prestataires de soins de santé qualifiés et une sensibilisation accrue au niveau communautaire. Il existe des preuves démontrant que cela aussi peut sauver des vies.

Qui a besoin d’un dépistage supplémentaire ?

Cependant, les femmes qui présentent des symptômes liés au sein ou celles qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque devraient consulter un médecin puis passer une mammographie si nécessaire, soulignent les médecins.

Les facteurs de risque comprennent : des antécédents familiaux de cancer du sein ; avoir ses règles avant l’âge de 12 ans ou être ménopausée après 55 ans ; consommation d’alcool; obésité; avoir votre premier enfant après 30 ans et n’avoir jamais été enceinte ; certains changements héréditaires de l’ADN ; l’hormonothérapie de la ménopause et le tissu mammaire dense, entre autres.

Toutes les femmes dont la mammographie indique des seins denses devraient-elles subir un dépistage supplémentaire ? Pas nécessairement, dit le Dr Krishnamurthy. Les femmes qui présentent un risque élevé de cancer du sein bénéficieront d’une imagerie supplémentaire telle qu’une tomosynthèse, une IRM du sein ou une échographie jugée cliniquement nécessaire par leur médecin traitant.