Qu’est-ce que la cryptophasie (langue jumelle) ?

«Ces protomots sont des mots inventés, ou des énoncés semblables à des mots, utilisant des sons que l’enfant peut produire mais qui peuvent ou non correspondre aux sons produits dans un mot cible», dit-elle. « Ces protomots ont une signification spécifique et sont utilisés de manière cohérente pour transmettre cette signification. »

Les jumeaux deviennent de plus en plus sophistiqués dans leur discours et leur langage à mesure qu’ils grandissent. Parfois, ils « peuvent choisir de conserver la façon dont ils prononçaient certains mots lorsqu’ils étaient plus jeunes lorsqu’ils se parlaient », dit Paul, « sachant qu’il existe une manière plus claire de prononcer le mot lorsqu’ils s’adressaient aux autres ».