Qu’est-ce que la crypto-monnaie tether (USDT) ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Les problèmes liés à l’attache ont des implications importantes pour le monde naissant de la crypto-monnaie. Et les économistes craignent de plus en plus que cela puisse également avoir un impact sur les marchés au-delà des monnaies numériques. Voici ce que vous devez savoir :

Tether est la troisième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande. Et cela inquiète certains économistes, dont un responsable de la Réserve fédérale américaine.

Comme le bitcoin, le tether est une crypto-monnaie. En fait, c’est la troisième plus grande pièce numérique au monde en termes de valeur marchande. Mais c’est très différent de Bitcoin et autres monnaies virtuelles.

Plus tôt cette année, le bureau du procureur général de New York a conclu un accord avec Tether et Bitfinex, un bureau de change numérique affilié.

Avec plus de 60 milliards de dollars de jetons en circulation, Tether a plus de dépôts que celui de de nombreuses banques américaines .

Tether et Bitfinex ont accepté de payer 18,5 millions de dollars dans le cadre du règlement et se sont vu interdire d’opérer dans l’État de New York, mais les sociétés n’ont admis aucun acte répréhensible.

Les analystes de JPMorgan ont précédemment averti qu’une perte soudaine de confiance dans l’attache pourrait entraîner un « grave choc de liquidité sur le marché plus large des crypto-monnaies ».

Mais on craint également qu’une augmentation soudaine des retraits d’attaches puisse conduire à une contagion potentielle du marché, affectant les actifs au-delà de la cryptographie.

En juin, Rosengren a mentionné le tether et d’autres pièces stables comme l’un des nombreux risques potentiels pour la stabilité financière.

« Ces pièces stables deviennent de plus en plus populaires », a-t-il déclaré lors d’une présentation.

« Une future crise pourrait facilement être déclenchée car ceux-ci deviennent un secteur plus important du marché financier, à moins que nous ne commencions à les réglementer et à nous assurer qu’il y a en fait une stabilité beaucoup plus stable pour ce qui est commercialisé au grand public comme une pièce stable », Rosengren ajoutée.

La semaine dernière, Fitch Ratings a averti qu’un rachat massif et soudain de jetons d’attache pourrait déstabiliser les marchés du crédit à court terme.

« Moins de risques sont posés par les pièces qui sont entièrement adossées à des actifs sûrs et très liquides, bien que les autorités puissent toujours s’inquiéter si l’empreinte est potentiellement mondiale ou systémique », a déclaré l’agence de notation américaine.

« Alors que les pièces stables qui utilisent des réserves fractionnaires ou adoptent une allocation d’actifs à plus haut risque peuvent être confrontées à un risque de course plus important. »

Tether n’est pas le seul stablecoin, mais c’est de loin le plus gros et le plus populaire. Les autres incluent USD Coin et Binance USD.