Après les bourgeons et les pépites, il semble que les Indiens soient maintenant obsédés par la crème Msalana.

Les recherches du type spécial de contrebande qui tire son nom d’un petit village de l’Himachal Pradesh ont augmenté cette semaine après que le Bureau de contrôle des stupéfiants a arrêté deux personnes alors qu’il enquêtait sur l’affaire de drogue très médiatisée en relation avec la mort par suicide de l’acteur Sushant Singh Rajput.

Selon les rapports, Rs 2,5 crores de Malana Creme a également été confisqué aux deux hommes en fuite.

Un coup d’œil à Google Trends révèle que le 9 décembre, lorsque la nouvelle de l’arrestation a été partagée pour la première fois, les recherches de la crème Malana, du village de Malana et du lien de la contrebande avec la mort de Sushant Singh Rajput ont augmenté à plusieurs reprises, beaucoup cherchant ce qu’était vraiment « Malana Cream ». .

Qu’est-ce que Malana Creme?

La crème Malana est le nom d’une variété particulière de haschisch (hasch / charas) qui pousse spécifiquement dans la vallée de Malana du district de Kullu dans l’Himachal Pradesh. Il a une saveur, une texture et une odeur distinctes et est considéré comme l’une des meilleures variétés de charas au monde, grâce aux conditions environnementales distinctes dans lesquelles il pousse et à la grande quantité de THC (tétrahydrocannabinol) qu’il contient. Il se vend entre 3 000 Rs et 10 000 Rs par «tola» (10 grammes) dans et autour de l’Himachal Pradesh et des États voisins. En raison de sa puissance, le hasch crémeux ressemblant à de l’argile a également une forte demande internationale.

Où est Malana?

Malana est un village isolé et le seul du Malana Vally à Kullu. Après des siècles de vie isolée, le village a été «découvert» dans la seconde moitié du 20e siècle lorsqu’il est devenu une partie du célèbre «sentier hippie» en Inde au plus fort de la révolution «flower power» en Occident. Comme la région et la vallée voisine de Parvati sont devenues des plaques tournantes du «tourisme de la drogue», la région de la vallée est devenue connue pour sa disponibilité facile de drogues psychédéliques et de cannabis de qualité. Ces dernières années, la région a également commencé à attirer un tourisme domestique intense, qui a reçu un coup de pouce grâce à l’amélioration des routes en 2007.

Malana Cream est-il légal?

Bien que le haschisch soit connu localement sous le nom de bhang dans l’Himachal Pradesh, la culture et la consommation de crème malana ne sont pas légales en Inde. Il est dérivé de la résine de plantes de cannabis et est généralement extrait en frottant des feuilles de cannabis fraîches avec les mains. La mise en œuvre de la loi devient délicate dans certaines régions de l’Himachal Pradesh comme Malana où la plante de cannabis pousse naturellement. La zone est fortement surveillée par des agences de sécurité qui sont constamment à la recherche de champs de cannabis illégaux.

Le cannabis est-il légal en Inde?

La culture et la consommation de marijuana ou de cannabis riches en THC sont illégales en Inde. En 1985, l’Inde a adopté la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes en 1985 qui criminalise le cannabis sous forme de bourgeons ou de résine (charas) tout en autorisant la vente de bhang – un sous-produit du cannabis qui est encore fortement consommé lors de festivals comme Holi et Shivratri. La vente et la réglementation de ces derniers étaient laissées aux États pour décider.

Quel est le lien entre Malana Cream et le cas de Sushant Singh Rajput?

La mort par suicide de l’acteur de Bollywood plus tôt en juin a lancé une enquête en trois volets sur la question, le NCB sondant un possible «angle de la drogue» après avoir découvert que Rajput fumait de la marijuana. Sur la base de quelques discussions WhatsApp impliquant des drogues, le NCB a enquêté sur l’utilisation présumée de drogues dans certains quartiers de Bollywood et a également arrêté l’actrice Rhea Chakraborty qui était également la petite amie de Rajput, son frère Showik Chakraborty, certains membres du personnel travaillant pour Rajput, et quelques d’autres en vertu de divers articles de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS). Selon le NCB, l’accusé a été arrêté avec la crème malana, identifié comme Regel Mahakal. L’accusé aurait utilisé pour fournir de la drogue à Anuj Keshwani, également accusé dans l’affaire qui a été arrêté en septembre de cette année, qui en fournissait à d’autres.