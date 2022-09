NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La couronne d’État impériale est l’une des couronnes les plus emblématiques portées par la monarque britannique la reine Elizabeth II au cours de ses sept décennies sur le trône.

L’héritier de Sa Majesté, le roi Charles III, est désormais le monarque souverain du Royaume-Uni et propriétaire de ce trésor royal. Le roi, ainsi que d’autres membres de la famille royale, ont accompagné le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall, où elle reposera en état jusqu’à ses funérailles la semaine prochaine.

Son cercueil se trouve actuellement au sommet d’une plate-forme surélevée drapée d’un étendard royal avec la couronne impériale d’État placée dessus. La reine avait 96 ans lorsqu’elle est décédée en Écosse dans son bien-aimé château de Balmoral.

La couronne a été portée lors du couronnement de la reine en 1953, après la mort de son père, le roi George VI, et à l’ouverture du Parlement. Elle fait partie des joyaux de la couronne du Royaume-Uni, une collection de couronnes portées par le monarque pour symboliser les plus de 800 ans de règne de la famille royale britannique.

Conçue à l’origine pour la reine Victoria lors de son couronnement en 1838, la couronne a été refaite en 1937 pour le roi Édouard II afin de ressembler à la couronne de Saint-Édouard. Quelques mois après les funérailles de sa mère, le roi Charles sera officiellement proclamé roi et portera la couronne de Saint-Édouard lors du couronnement à l’abbaye de Westminster.

Cependant, la couronne d’État impériale restera l’un des joyaux les plus précieux de la collection royale. La couronne contient le quatrième plus gros diamant poli au monde et est ornée de pierres presque précieuses.

Au front de la couronne se trouve une pierre de 317,4 carats provenant d’un Diamant Cullinan, trouvé en Afrique au début du 20ème siècle. Quatre rubis, 17 saphirs, 269 perles et des milliers de petits diamants composent également la beauté époustouflante de la couronne.

Plus précisément, le Rubis du Prince Noir et le Saphir Stuart sont parmi les bijoux les plus célèbres de toute la collection royale sur cette couronne.

Bien qu’elle ne soit pas utilisée par le monarque, la couronne est fortement gardée dans la tour de Londres dans la collection Crown Jewel. Le public peut voir la couronne impériale de l’État dans la Jewel House située dans la tour.

Seules trois personnes sur Terre ont le droit légal de toucher la couronne, le monarque, l’archevêque de Cantorbéry lors du couronnement du monarque et le bijoutier de la couronne, qui supervise son entretien.