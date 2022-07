Qu’est-ce que la courbe de rendement ? L’alarme de récession de Wall Street sonne.

Les investisseurs, d’autre part, craignent de plus en plus que la banque centrale n’aille trop loin, ralentissant l’économie à un point tel qu’elle déclenche un grave ralentissement. Cette inquiétude se reflète dans la chute des rendements des bons du Trésor à plus long terme comme le 10 ans, qui nous en disent plus sur les attentes des investisseurs en matière de croissance.

La baisse du marché boursier cette année a été douloureuse. Et il reste difficile de prédire ce qui nous attend pour l’avenir.

Cette nervosité se reflète également sur d’autres marchés : les actions aux États-Unis ont chuté de près de 17 % jusqu’à présent cette année, alors que les investisseurs réévaluent la capacité des entreprises à résister à un ralentissement de l’économie ; le prix du cuivre, un indicateur mondial en raison de son utilisation dans une gamme de produits de consommation et industriels, a chuté de plus de 25 % ; et le dollar américain, un refuge dans les périodes d’inquiétude, est à son plus fort depuis deux décennies.

Ce qui distingue la courbe des rendements, c’est son pouvoir prédictif, et le signal de récession qu’elle envoie en ce moment est plus fort qu’il ne l’a été depuis la fin de 2000, lorsque la bulle des valeurs technologiques avait commencé à éclater et qu’une récession n’était qu’à quelques mois.

Cette récession a frappé en mars 2001 et a duré environ huit mois. Au moment où elle a commencé, la courbe des rendements était déjà revenue à la normale parce que les décideurs avaient commencé à baisser les taux d’intérêt pour tenter de rétablir la santé de l’économie.

La courbe des rendements a également prédit la crise financière mondiale qui a commencé en décembre 2007, s’inversant initialement à la fin de 2005 et restant ainsi jusqu’à la mi-2007.

Ce bilan est la raison pour laquelle les investisseurs des marchés financiers ont remarqué maintenant que la courbe des rendements s’est à nouveau inversée.