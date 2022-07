Qu’est-ce que la Cour de chancellerie du Delaware et son rôle dans l’accord Twitter d’Elon Musk ?

Les tribunaux de la chancellerie entendent souvent des affaires liées aux testaments, aux adoptions, aux divorces et à la tutelle. Le Delaware, le Mississippi et le Tennessee sont les seuls États dotés de tribunaux de chancellerie distincts, issus de la tradition judiciaire anglaise.

Au Delaware, la Chancery Court compte un chancelier, qui est le juge en chef, et six vice-chanceliers. Le gouverneur nomme le chancelier et les vice-chanceliers, qui doivent être confirmés par le Sénat de l’État pour un mandat de 12 ans. Les palais de justice de la chancellerie du Delaware se trouvent à Wilmington, Douvres et Georgetown.

Pourquoi le tribunal de la chancellerie entendrait-il une affaire Twitter ?

Comme de nombreuses entreprises américaines, Twitter est enregistré en tant que société à Dover, Del. Plus de 1,8 million d’entreprises sont constituées dans l’État, dont plus des deux tiers des sociétés Fortune 500, selon la State Division of Corporations.

En conséquence, la Court of Chancery du Delaware a entendu de nombreux types d’affaires d’entreprises au fil des ans, développant ainsi une expertise dans ce domaine. De nombreuses entreprises veulent que les affaires soient entendues par le tribunal en raison de cette connaissance, ce qui rend également l’arc des litiges juridiques plus prévisible.