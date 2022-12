Qu’est-ce que la COP15 ? Pourquoi c’est important et quels sont les enjeux du sommet de Montréal

Des milliers de délégués représentant 192 pays passeront les deux prochaines semaines à Montréal pour élaborer un accord unique en une décennie qui visera à établir une relation plus durable entre les humains et la nature.

Le sommet de l’ONU sur la biodiversité, connu sous le nom de COP15, démarre officiellement le 7 décembre à Montréal. Si tout se passe comme prévu, la conférence produira un nouvel accord décrivant les objectifs mondiaux en matière de biodiversité pour les 10 prochaines années.

La conférence est censée se terminer le 19 décembre, mais les négociations pourraient se prolonger.

Voici ce que vous devez savoir.

Quelle est la différence entre COP15 et COP27 ?

COP, dans le jargon des Nations Unies, signifie simplement Conférence des Parties. C’est un organe décisionnel composé de pays signataires d’une convention.

La COP15 est différente du sommet sur le changement climatique, la COP27, qui s’est récemment tenu à Charm el-Cheikh, en Égypte. Cette conférence était placée sous l’égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le sommet de Montréal, COP15, est une réunion dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. En 1992, 150 chefs de gouvernement ont d’abord signé cette convention lors du Sommet de la Terre de Rio.

Alors que la biodiversité et le changement climatique sont des questions liées, les deux conventions sont distinctes.

Cette réunion marque la deuxième partie de la COP15, parfois appelée la COP Nature ou le sommet de l’ONU sur la biodiversité. La première partie s’est tenue l’année dernière sous la forme d’une conférence principalement virtuelle basée à Kunming, en Chine.

Bien qu’il soit organisé à Montréal, le sommet est présidé sous la présidence de la Chine.

Pourquoi devriez-vous vous en soucier?

Une baleine noire de l’Atlantique Nord en voie de disparition est vue prise dans une corde de pêche avec un veau nouveau-né près de l’île de Cumberland, en Géorgie, le 2 décembre 2021. Le cadre de l’ONU sur la biodiversité propose une gestion plus durable des pêches d’une manière qui contribue à la biodiversité et la restaure. (Département des ressources naturelles de Géorgie/The Associated Press)

Le sommet sur la biodiversité est un gros problème, car il est susceptible d’aboutir à un nouveau cadre ou accord, définissant des objectifs sur la manière dont le monde devrait protéger la nature et l’utiliser de manière plus durable et équitable.

“La nourriture que nous mangeons provient de la biodiversité, l’eau que nous buvons provient de la biodiversité. L’air que nous respirons [comes from biodiversity]”, a déclaré Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique.

L’objectif ultime est d’arrêter la perte de biodiversité et de construire une relation durable avec la nature en réponse à des taux sans précédent de déclin de la nature et d’extinction des espèces.

Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau plan?

La pression est forte pour créer un nouvel accord avec une meilleure surveillance et un meilleur financement après que des pays, dont le Canada, n’ont pas réussi à atteindre les objectifs de 2020 du dernier plan sur la biodiversité, connu sous le nom de Objectifs d’Aichi .

Basile Van Havre participe à la médiation des négociations en tant que coprésident du groupe de travail à composition non limitée de la Convention sur la diversité biologique pour un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.

“La leçon du système Aichi est que, lorsque vous mettez des objectifs numériques faciles à comprendre, ils attirent l’attention”, a-t-il déclaré. “Nous devons mettre en place un système beaucoup plus robuste qui permet de mesurer les progrès au fur et à mesure.”

L’un des principaux objectifs de l’ancien plan d’Aichi était de conserver au moins 17 % des eaux terrestres et intérieures et 10 % des zones côtières et marines d’ici 2020.

Le nouvel objectif du projet d’accord est le fameux objectif 30 x 30 : préserver 30 % des terres, des eaux douces et des océans d’ici 2030.

Le Canada s’est déjà engagé à respecter cet engagement. Les derniers chiffres montrent que le Canada a conservé 13,5 % de ses terres et de ses eaux douces et 13,9 % de son territoire marin.

Quels sont les principaux objectifs et défis ?

La projet d’accord est encore jonché d’éléments qui doivent être négociés et finalisés, mais d’une manière générale, les points clés incluent l’arrêt de la perte de la nature, la prévention de l’extinction des espèces causée par l’homme, la réduction de la pollution, la gestion durable des industries agricoles et forestières et le partage équitable et équitable des avantages des ressources génétiques. équitablement.

Il y a eu de nombreux appels de divers groupes environnementaux et autochtones pour que le cadre reconnaisse également le leadership des communautés autochtones en tant que gardiens de la nature.

« La communauté mondiale, en cherchant à protéger 30 % des terres et des eaux, rattrape à certains égards les ambitions autochtones de conservation », a déclaré Valérie Courtois, directrice de l’Indigenous Leadership Initiative et membre de la communauté innue de Mashteuiatsh, Québec.

“Nous comprenons que notre survie même dépend de la santé de ces paysages… nous savons que si nous prenons soin de la terre, elle prendra soin de nous.”

Les forêts boréales, comme celle illustrée ici, aident à stocker le carbone et à purifier l’air et l’eau. Les pratiques forestières durables sont l’une des questions en cours de négociation lors de la COP15. (Soumis par Claire Farrell)

En ce qui concerne les points de blocage dans les négociations, Van Havre a déclaré qu’il y en avait trois principaux : à quel point le plan devrait être ambitieux, comment il sera financé et comment s’assurer que les progrès sont mesurés et rapportés de manière transparente.

“La négociation sera difficile, sans aucun doute. Il y a un énorme changement en jeu”, a-t-il déclaré. “Mais je n’ai vu personne dire qu’il ne voulait pas d’un accord.”

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la probabilité qu’il y ait un accord d’ici le 19 décembre, il a répondu qu’il était possible que les pourparlers se prolongent.

“Aurons-nous fini le 19 à 18 heures ? Peut-être pas. Aurai-je des barres de céréales dans ma poche ce jour-là ? Beaucoup.”

Qui est présent ?

Au total, 15 723 personnes, dont des représentants du gouvernement, des membres d’ONG et des journalistes, se sont inscrites pour assister en personne au sommet de l’ONU sur la biodiversité, bien que le nombre réel de personnes qui se présentent puisse être inférieur.

Alors que le sommet est organisé à Montréal, il est présidé par la Chine. Le seul chef d’État attendu est le premier ministre Justin Trudeau. La Chine sera représentée par son ministre de l’environnement et président de la COP 15 Huang Runqiu.

Traditionnellement, les dirigeants mondiaux n’assistent pas aux sommets sur la biodiversité, mais envoient plutôt des représentants ministériels aux négociations.

Mrema a déclaré que les chefs d’État n’ont pas besoin d’y assister, tant qu’ils signalent qu’ils sont attachés au processus.

“Espérons qu’en fin de compte, il y aura un accord, un consensus … qui soit transformateur et ambitieux”, a-t-elle déclaré.