La civilisation de la vallée de l’Indus était une civilisation de l’âge du bronze qui existait dans le nord-ouest de l’Inde et l’est du Pakistan entre 5 000 avant notre ère et 1 500 avant notre ère. On pense que la civilisation urbaine s’est mystérieusement effondrée en 1500 avant notre ère, les chercheurs spéculant que le changement climatique et la migration sont à l’origine de sa disparition soudaine. Des preuves récentes suggèrent maintenant que la civilisation pourrait s’être déplacée vers le sud. Des fouilles effectuées à partir de sites du Tamil Nadu au cours des deux dernières années, des études sur l’écriture de la vallée de l’Indus et l’écriture Tamil-Brahmi – le précurseur du tamoul contemporain – suggèrent qu’il pourrait y avoir eu une civilisation urbaine de l’âge du bronze dans le sud de l’Inde. Région. Les résultats suggèrent également qu’après l’effondrement de la civilisation de l’Indus, les membres restants de la civilisation ont migré vers le sud.

Le lien Indus-Dravidien

Le script Indus – qui s’est développé avec la civilisation – a mystifié les experts, les érudits et les symbolistes pendant des décennies depuis qu’il est apparu sur les sceaux, la poterie et d’autres objets. Le script s’est avéré cohérent dans toute la civilisation Harrapan.

Les archéologues, cependant, ont de plus en plus trouvé des liens entre l’écriture Indus et l’écriture tamoule-brahmi, beaucoup spéculant que l’écriture Indus était bien dravidienne. En 2019, des fouilles effectuées sur le site de Keezadi dans le quartier de Sivagangai au Tamil Nadu révélé graffiti datant de 580 avant JC. Le graffiti a été considéré comme ayant une ressemblance distincte avec le script Indus.

Pas seulement Keezadi, des marques de graffitis similaires à l’écriture Indus ont été récemment découvertes sur des tessons de poterie excavés d’un site à Mariyapuram, Uthirakosamangai qui tombe dans le district de Ramanathapuram. La découverte a été faite par une équipe d’archéologues, dont un enseignant d’une école gouvernementale, qui a trouvé près de vingt tessons de poterie contenant des inscriptions.

En raison d’un manque de compréhension, les centaines de symboles du script Indus sont indiqués à l’aide de nombres. Selon un rapport du Times of India, plusieurs marques de graffitis trouvées sur les tessons de poterie sont étonnamment similaires au script Indus, tout comme celles trouvées à Keezadi.

Marques de graffitis

Le script Indus a disparu au moment de l’effondrement de la civilisation harappéenne. Il est considéré comme l’un des premiers scripts disponibles en Inde, datant de 4500 ans. Après sa disparition, le suivant écriture majeure à émerger et à porter des ancêtres dans des langues contemporaines comme le sanskrit, l’hindi, le bangla, le tamoul. Il est considéré comme le précurseur de tous les systèmes d’écriture qui ont émergé en Asie du Sud, à l’exception du script Indus qui, au moment de l’émergence de Brahmi, était obsolète.

Le département archéologique du Tamil Nadu a publié en 2019 un rapport selon lequel entre la mort du script Indus et l’émergence de Brahmi, un type de script existait sous la forme de marques de graffitis. Ces marques – qui sont actuellement en cours de fouille au Tamil Nadu – ne sont pas de simples égratignures, mais un précurseur de ce qui allait plus tard évoluer vers le script Brahmi. Tout comme le script Indus, ces marques de graffitis n’ont pas encore été déchiffrées.

Qui étaient les premiers Indiens?

Les résultats de la similitude entre le script Indus et les marques de graffitis au Tamil Nadu pourraient marquer une révélation importante dans l’histoire de l’Inde et de ses premiers colons.

Alors que les érudits et les chercheurs avaient précédemment postulé que les premiers Indiens contenaient l’ADN des pasteurs des steppes, indiquant que les premiers colons ont émigré des steppes eurasiennes, les liens dravidiens avec la civilisation de la vallée de l’Indus peuvent indiquer que les premiers Indiens étaient en effet des Dravidiens qui se sont déplacés du nord vers le au sud de l’Inde.

En 2019, les résultats des résultats très attendus des études ADN des restes d’une femme exhumée du site funéraire Harappan de Rakhigarhi ont révélé que la femme ne contenait pas de gène R1a1 – qui est souvent appelé le «gène aryen» – ce qui signifie qu’elle n’avait pas l’ADN de pastorale des steppes. Les résultats peuvent suggérer que les pasteurs des steppes, qui sont largement reconnus pour avoir apporté des langues indo-aryennes en Inde ainsi que pour l’agriculture de l’Ouest, n’existaient pas en Inde il y a 4 500 ans. Des études ont également prouvé qu’une majorité de la population du nord et du sud de l’Inde descendait de la «vallée de l’Indus», qui comprend des chasseurs-cueilleurs liés à l’Asie du sud / sud-est et à l’Iran. On pense maintenant que les pasteurs des steppes sont arrivés il y a 3500 à 4000 ans et selon au généticien de Harvard, le professeur David Reich, a contribué de 0 à 30% des groupes de gènes qui existent aujourd’hui en Inde.

Le précurseur du tamoul?

En 2017, Iravatham Mahadevan, expert en scripts Indus, a observé dans un rapport que le sport tamoul de Jallikattu a été représenté dans un sceau de l’Indus trouvé à Mohenjodaro (Pakistan actuel) dans ce qu’il a interprété comme un lien entre les cultures dravidienne et indus. En 2018, le symboliste TL Subhash Chandra Bose a écrit dans son livre « Ancient Tamizh – The Faculty of Harappan Symbols and Scripts » qu’un autre sceau foud à Bannavali faisait référence au sport de Sallikattu dans un langage similaire à celui trouvé sur une dalle de pierre de l’ère Sangam conservée dans le musée archéologique de Salem. À travers le livre, le symboliste utilise divers exemples pour suggérer que la langue ancienne et perdue du peuple Indus était en fait une forme précoce de la langue tamoule. Asko Parola, indologue finlandais et expert en scripts Indus, estime également que le script Indus est dravidien.

Dans une précédente interview, l’expert de l’Indus Iravatham Mahadevan avait cependant réfuté la possibilité d’une «relation directe» entre la civilisation de l’Indus et le Sud dravidien en raison du vaste fossé dans l’espace et dans le temps. «Mais sur le plan linguistique, si l’écriture de l’Indus est déchiffrée, on peut espérer que les racines proto-dravidiennes de la langue harappéenne et des langues dravidiennes du sud de l’Inde sont similaires. Ceci est une hypothèse, »il mentionné.

Les fouilles dans le Keezadi du Tamil Nadu en sont à leur septième phase. Une fouille détaillée de la région, ainsi que la région de Keelakarai-Madurai et l’analyse de tous les objets et graffitis, peuvent jeter un éclairage supplémentaire non seulement sur les liens entre les langues dravidiennes et l’écriture indus, mais aussi sur qui auraient pu être les premiers Indiens.