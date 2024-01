Qu’est-ce que la CIJ a ordonné à Israël de faire concernant la guerre à Gaza, et quelle est la prochaine étape ? | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Vendredi, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël six ordonnances liées au bombardement de Gaza, mais n’a pas appelé à un cessez-le-feu complet.

Les mesures d’urgence ont été annoncées alors que le tribunal entame ses délibérations sur l’affaire de génocide sud-africain contre Israël, pour laquelle il a entendu des témoignages au début du mois. L’Afrique du Sud a qualifié les actions d’Israël à Gaza de génocide, mais Israël a rejeté cette allégation, affirmant que ses activités à Gaza relèvent de la « légitime défense » et sont nécessaires pour éradiquer le Hamas. Il a ajouté que la guerre ne pourra pas prendre fin tant que cet objectif n’aura pas été atteint.

Dans un jugement de 45 minutes rendu vendredi au tribunal de La Haye, la juge présidente Joan Donoghue a rejeté l’affirmation d’Israël selon laquelle le tribunal n’avait pas compétence pour entendre les arguments de l’Afrique du Sud contre lui.

Israël a déclaré que l’Afrique du Sud n’avait pas communiqué de manière adéquate avec Tel Aviv au sujet de l’affaire avant de déposer la requête, comme l’exigent les propres règles du tribunal. Cependant, le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que l’Afrique du Sud avait déposé une plainte auprès de l’ambassade israélienne à Pretoria, à laquelle Israël avait clairement répondu. Il existe donc un « différend » sur l’interprétation de la loi relative au génocide. L’Afrique du Sud a clairement qualité pour présenter son dossier, a statué le tribunal.

L’Afrique du Sud avait également demandé que neuf mesures d’urgence soient prises contre Israël par le tribunal. La CIJ a ordonné à Israël d’en mettre en œuvre six.

La guerre menée par Israël contre Gaza a déjà tué plus de 26 000 Palestiniens dans l’enclave assiégée. Le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza a également sévèrement restreint l’accès à la nourriture, à l’eau, au carburant et à l’assistance médicale.

Voici ce que vous devez savoir sur la décision, son impact et ce qui pourrait arriver ensuite.

Que contient la décision de la CIJ ?

La CIJ a confirmé qu’elle avait compétence pour entendre l’affaire soumise par l’Afrique du Sud et a émis six ordonnances d’urgence à l’encontre d’Israël, comme suit :

Israël doit prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les actes visés à l’article 2 de la Convention sur le génocide de 1948. Cela implique de ne pas tuer les membres d’un groupe particulier (dans ce cas-ci, les Palestiniens), de ne pas causer de préjudice physique ou psychologique aux membres de ce groupe, de ne pas leur infliger des conditions de vie conçues pour entraîner la fin de l’existence d’un peuple, et de ne pas mener des actions destinées à empêcher les naissances au sein de ce groupe de personnes.

Mesure approuvée par 15 voix contre 2. Juges dissidents : la juge Julia Sebutinde de l’Ouganda et le représentant israélien, le juge Aharon Barak.

Israël doit garantir que son armée ne mène aucune des actions ci-dessus.

Mesure approuvée par 15 voix contre 2. Juges dissidents : le juge Sebutinde de l’Ouganda et le représentant israélien, le juge Barak.

Israël doit prévenir et punir « l’incitation directe et publique à commettre un génocide à l’encontre des membres du groupe palestinien dans la bande de Gaza ».

Mesure approuvée par 16 voix contre 1. Juge dissident : Juge Sebutinde de l’Ouganda.

Israël doit garantir la fourniture de services de base et d’une aide humanitaire essentielle aux civils de Gaza.

Mesure approuvée par 16 voix contre 1. Juge dissident : Juge Sebutinde de l’Ouganda.

Israël doit empêcher la destruction des preuves de crimes de guerre à Gaza et autoriser l’accès des missions d’enquête.

Mesure approuvée par 15 voix contre 2. Juges dissidents : le juge Sebutinde de l’Ouganda et le représentant israélien, le juge Barak.

Israël doit soumettre un rapport sur toutes les mesures qu’il a prises pour se conformer aux mesures imposées par le tribunal dans un délai d’un mois après le jugement. L’Afrique du Sud aura l’occasion de répondre à ce rapport.

Mesure approuvée par 15 voix contre 2. Juges dissidents : le juge Sebutinde de l’Ouganda et le représentant israélien, le juge Barak.

Quelles mesures d’urgence l’Afrique du Sud a-t-elle demandées ?

Le procès de 84 pages de l’Afrique du Sud, déposé le 29 décembre 2023, accusait Israël d’avoir violé la Convention sur le génocide de 1948 dans le cadre de la guerre contre Gaza qui a débuté le 7 octobre 2023.

L’Afrique du Sud a demandé au tribunal d’ordonner à Israël de :

Suspendre les opérations militaires à Gaza et contre Gaza (non abordé dans les mesures provisoires de la Cour)

Ne pas intensifier davantage les opérations militaires (non abordé dans les mesures provisoires de la Cour)

Permettre l’accès à une nourriture adéquate, à l’eau, au carburant, à un abri, à l’hygiène et à l’assainissement.

Empêcher la destruction de la vie des Palestiniens à Gaza, y compris les dommages psychologiques

Ne pas détruire les preuves qui étayeraient les allégations de génocide, ni refuser aux organisations internationales telles que les missions d’enquête l’accès à Gaza pour aider à préserver ces preuves.

Respectez les règles de la Convention sur le génocide.

Prendre des mesures pour punir ceux qui ont été impliqués dans le génocide (non inclus dans les mesures provisoires de la Cour).

Évitez les actions qui compliqueraient ou prolongeraient l’affaire (non incluses dans les mesures provisoires du tribunal).

Faire régulièrement rapport au conseil des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures.

La décision provisoire est-elle contraignante et qui la fera appliquer ?

En tant que membres des Nations Unies, l’Afrique du Sud et Israël sont liés par les décisions de la Cour et ne peuvent pas faire appel d’une décision. Cependant, la CIJ elle-même ne dispose d’aucun mécanisme pour faire appliquer ses ordonnances.

L’Afrique du Sud ou d’autres pays pourraient également s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU), où les États membres seraient invités à voter pour obliger Israël à respecter les mesures d’urgence ordonnées par la CIJ.

À plusieurs reprises depuis le début de la guerre contre Gaza, les États-Unis ont utilisé leur pouvoir de veto pour bloquer des résolutions appelant à un cessez-le-feu et à la responsabilisation de leur proche allié, Israël. Cependant, les experts estiment que le veto de Washington à une décision approuvée par la CIJ pourrait nuire et saper les appels du président américain Joe Biden aux autres pays – y compris à des rivaux comme la Chine et la Russie – à maintenir l’ordre international fondé sur des règles.

« Cela pourrait faire une réelle différence pour l’administration américaine et lui poser certainement un véritable dilemme », a déclaré James Bays, rédacteur diplomatique d’Al Jazeera English, dans un reportage depuis La Haye.

Si le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution exigeant qu’Israël se conforme aux ordres de la CIJ, il aurait le pouvoir de prendre des mesures punitives contre Israël. Parmi les exemples passés, citons les sanctions économiques ou commerciales, les embargos sur les armes et les interdictions de voyager.

La Charte des Nations Unies permet également au Conseil d’aller plus loin et d’intervenir avec force. Un exemple en est l’alliance militaire dirigée par les États-Unis et créée en 1991 pour contrer l’invasion du Koweït par le dirigeant irakien Saddam Hussein. Les experts estiment qu’il est hautement improbable que les États-Unis autorisent le Conseil de sécurité à prendre une telle mesure contre Israël.

Neve Gordon, professeur de droit international à l’Université Queen Mary de Londres, a ajouté que des pays comme les États-Unis devraient désormais sérieusement repenser le recours au veto, voire la normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël.

“C’est un nouveau jeu de balle maintenant, où le plus haut tribunal du monde dit, prima facie [on first impression]Israël commet un génocide », a-t-il déclaré.

Que se passe-t-il ensuite à la CIJ ?

La décision de vendredi n’était qu’une décision provisoire visant à répondre aux mesures d’urgence demandées par l’Afrique du Sud.

Israël est tenu de soumettre son rapport sur les mesures qu’il prend pour exécuter les ordonnances d’urgence ci-dessus d’ici le 26 février – un mois après la décision de vendredi. L’Afrique du Sud aura alors la possibilité de répondre à ce rapport.

Le tribunal évaluera ensuite le rapport et les informations supplémentaires sur les réalités sur le terrain à Gaza. Elle pourrait conclure qu’Israël ne respecte pas les premières dispositions et en imposer de nouvelles.

Le tribunal procédera ensuite également à des audiences et délibérations supplémentaires sur les preuves présentées au tribunal plus tôt ce mois-ci par l’Afrique du Sud soutenant ses accusations contre Israël et la défense d’Israël.

Les juges évalueront individuellement les principales allégations de l’Afrique du Sud concernant le génocide à Gaza, et la décision finale du tribunal sera prise à la majorité.

Le tribunal a déclaré que sa décision d’aller de l’avant avec l’affaire reposait sur sa conclusion selon laquelle les preuves de l’Afrique du Sud alléguant le génocide par Israël ne pouvaient être exclues « prima facie ».

Gordon a dit que c’était « majeur ».

Selon les experts, il pourrait s’écouler trois ou quatre ans avant qu’un jugement soit rendu.

Qui sont les juges et qui a voté contre les ordonnances ?

Également appelée Cour mondiale, la CIJ est un tribunal civil des Nations Unies qui tranche les différends entre pays. Elle se distingue de la Cour pénale internationale (CPI), qui poursuit les individus pour crimes de guerre.

La CIJ comprend 15 juges nommés pour un mandat de neuf ans lors d’élections à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) et au Conseil de sécurité (CSNU). Pour cette affaire, ils sont rejoints par deux juges représentants spéciaux – le juge en chef adjoint Dikgang Moseneke d’Afrique du Sud et le président de la Cour suprême Aharon Barak d’Israël.

Les juges sont censés être impartiaux, mais dans le passé, certains ont voté conformément aux politiques de leur pays. Par exemple, lorsque l’Ukraine s’est adressée à la CIJ pour demander des mesures provisoires contre la Russie, y compris un ordre enjoignant au Kremlin de mettre fin à sa guerre, 13 juges sur 15 ont voté en faveur de la demande de Kiev. Les deux seuls à ne pas l’avoir fait étaient les juges russes et chinois.

Vendredi, les deux seuls juges en désaccord avec tout ou partie des mesures imposées par le tribunal étaient la juge ougandaise Julia Sebutinde, qui a voté contre toutes les ordonnances, et le juge Aharon Barak, qui a voté contre quatre des six ordonnances.

La juge Sebutinde a publié son opinion dissidente, dans laquelle elle a affirmé qu’elle n’était pas d’accord sur le fait qu’Israël avait démontré « l’intention » de commettre un génocide et que, par conséquent, l’affaire ne relevait pas de la compétence de la CIJ.

Quelle est la prochaine étape pour Israël et Gaza ?

Bien que la CIJ ait stipulé qu’Israël doit respecter la Convention sur le génocide de 1948, elle n’est pas allée jusqu’à appeler à un cessez-le-feu ou à une suspension des hostilités.

« Je ne vois aucun moyen pour Israël de respecter les autres mesures provisoires sans arrêter ses hostilités », a déclaré Gordon, soulignant que des mesures telles qu’une augmentation de l’aide humanitaire pourraient…