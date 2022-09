AUJOURD’HUI marque un moment historique de l’histoire alors que la reine Elizabeth est inhumée aux côtés de son époux bien-aimé, le prince Philip.

La chapelle commémorative du roi George VI a été le dernier lieu de repos de nombreux membres de la famille royale immédiate.

Qu’est-ce que la chapelle commémorative du roi George VI ?

La chapelle commémorative du roi George VI fait partie de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, l’une des résidences royales officielles de feu la reine.

La chapelle historique a été commandée par la reine Elizabeth II en 1962 comme lieu de sépulture pour son père, le roi George VI et les membres de sa famille immédiate.

Le roi a été initialement inhumé dans la voûte royale à sa mort en 1952, avant d’être transféré dans la chapelle commémorative une fois terminée.

L’annexe en pierre pâle a une dalle de pierre noire fixée dans le sol et est située du côté nord de St George’s derrière l’allée nord du Quire.

Il porte l’inscription « George VI » et « Elizabeth » en lettres d’or et est accompagné des années de naissance et de décès du défunt roi et de la reine mère.

Le grand livre en pierre de marbre noir belge qui recouvre la tombe sera levé aujourd’hui pour la première fois en 20 ans.

La reine sera-t-elle enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI ?

Après ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster, la reine sera inhumée dans la chapelle commémorative du roi George VI, alors que le cercueil du prince Philp est amené de la voûte royale pour rejoindre sa femme.

Il a été inhumé au Royal Vault, sous la chapelle St George, après sa mort en avril 2021.

Loin des caméras de télévision, leurs deux cercueils seront remontés pour un enterrement privé avec des membres supérieurs de la famille royale.

Le couple sera ensuite transféré à la chapelle commémorative du roi George VI de l’église – où leurs cercueils seront doucement abaissés de 18 pieds pour se coucher l’un sur l’autre, soutenus par un cadre en métal, à l’intérieur de la chambre de 10 pieds sur 14 pieds.

Le professeur Aidan Dodson, auteur de British Royal Tombs, a déclaré : « Aucune sépulture dans la Voûte Royale n’a été permanente depuis près d’un siècle.

« C’est plutôt une salle d’attente funéraire.

“Ainsi, longtemps après que les caméras de télévision auront été éteintes, la reine et le duc d’Édimbourg reviendront à la surface avant d’être enfin enterrés.”

Qui d’autre est enterré dans la chapelle commémorative du roi George VI ?

Les deux parents de la reine sont enterrés dans la chapelle, aux côtés de la sœur de la reine, la princesse Margaret.

Les cendres de la sœur cadette de la reine, la princesse Margaret, ont été transférées dans la tombe deux mois après sa mort en février 2002.

Le prince Philip sera désormais également inhumé dans la chapelle.