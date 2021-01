Samedi, les Indiens se sont réveillés à la nouvelle du fils de l’acteur et cinéaste vétéran David Dhawan, Varun Dhawan, attelé à sa petite amie de longue date et créatrice de mode Natasha Dalal lors de ce que l’on appelle une cérémonie intime impliquant amis et famille.

Le couple devrait se marier le 24 janvier dans une station balnéaire d’Alibaug. Il y a beaucoup de spéculations sur le lieu du mariage et des rapports non confirmés suggèrent que la cérémonie aura lieu au Mansion House à Alibaug.

L’oncle de Varun Dhawan, Anil Dhawan, avait récemment confirmé la date du mariage. « Mon neveu Varun va se marier le 24 janvier. J’ai hâte d’y être », a déclaré Anil SpotboyE. On dit que le mariage ne rassemblera que 50 invités, dont Shah Rukh Khan, Karan Johar, Alia Bhatt et Salman Khan.

Dhawan et Dalal, autrefois camarades de classe à l’école, ont en grande partie gardé leur relation privée et la plupart du temps à l’écart du public, il ne devrait donc pas être surprenant que les fans de Bollywood et en particulier de Varun Dhawan étaient curieux d’en savoir plus sur son partenaire de vie en tant que nouvelle de leur mariage a éclaté sur les réseaux sociaux et est finalement devenu le principal sujet de discussion dans le pays.

Au cours des dernières heures, desis ont recherché Natasha Dalal sur Google pour en savoir plus sur à qui Dhawan faisait le nœud.

L’une des requêtes les plus fréquentes sur les tendances Google ces derniers temps est la simple recherche de personnes: Que fait Natasha Dalal?

Crédit: tendances Google

Pour des raisons qu’ils connaissent mieux, les gens ont également cherché le père de Dalal sur Google en Inde. Qui est le père de Natasha Dalal? ils ont cherché.

Les Indiens étaient également intéressés à découvrir la caste de Dalal avec son âge en recherchant son nom de famille sur Google.

Crédit: tendances Google

Varun Dhawan, qui sera ensuite vu dans Cruche Jugg Jeeyo, et Natasha Dalal sont des amoureux d’enfance et se fréquentent depuis de nombreuses années. À l’émission de radio de Kareena Kapoor Ce que veulent les femmes, Dhawan a longuement parlé de la façon dont il a rencontré Dalal. « La première fois que j’ai rencontré Natasha était en sixième. Nous ne sortons pas ensemble depuis. Nous étions amis jusqu’à la onzième ou la douzième année. Nous étions des amis très proches », avait-il dit.

En raison de la pandémie, le mariage serait une petite affaire. Karan Johar et Alia Bhatt assisteront à la cérémonie. Selon Pinkvilla, les festivités du mariage débuteront vendredi soir. Ils ont réservé The Mansion pour le lieu et les invités seront hébergés dans différentes villas: The Palm Court, The Cove Room et The Sky Deck Room.