Qu’est-ce que la Bud Zero, la seule bière que Budweiser peut vendre à la Coupe du monde ?

New York

CNN Affaires

—



Dans un revirement surprise, le Qatar a annoncé l’interdiction de la bière alcoolisée dans les huit stades accueillant la Coupe du monde. Cela laisse les fans avec un seul choix de “bière” – bien que celui qui ne soit pas alcoolisé.

Les fans de football pourront toujours acheter Bud Zero, une bière blonde sans alcool qui, selon Anheuser-Busch, a un goût similaire à sa boisson alcoolisée la plus vendue.

Une portion de Bud Zero contient 0 gramme de sucre et 50 calories. La bière, qui est la toute première bière sans alcool de Bud, a été lancée aux États-Unis il y a deux ans, ciblant une tendance croissante des personnes à choisir des bières sans alcool.

Les alternatives non alcoolisées à l’alcool existent depuis un certain temps, mais le secteur est en plein essor ces derniers temps. La tendance sans alcool a commencé à reprendre un an ou deux avant la pandémie et a continué de croître à un rythme rapide. La demande d’alternatives sans alcool a été largement stimulée par les jeunes consommateurs.

Le Qatar est un pays musulman considéré comme très conservateur et réglemente étroitement la vente et la consommation d’alcool. En septembre, les responsables ont déclaré que les supporters munis d’un billet pourraient acheter de la bière alcoolisée trois heures avant le coup d’envoi et pendant une heure après le coup de sifflet final, mais pas pendant le match.

“A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, il a été décidé de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le Festival des fans de la FIFA, d’autres destinations de fans et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière du périmètre du stade de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar”, a déclaré la FIFA, l’instance dirigeante du football, dans un communiqué vendredi.

La FIFA a noté que la décision n’aura “aucun impact” sur les ventes de Bud Zero.

Budweiser a tweeté: “Eh bien, c’est gênant”, bien que la publication sur les réseaux sociaux ait été rapidement supprimée.

“En tant que partenaires de la FIFA depuis plus de trois décennies, nous attendons avec impatience nos activations des campagnes de la Coupe du Monde de la FIFA dans le monde entier pour célébrer le football avec nos consommateurs”, a déclaré un porte-parole d’Anheuser-Busch InBev dans un communiqué. “Certaines des activations de stade prévues ne peuvent pas avancer en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.”

C’est en effet un peu gênant pour AB InBev, qui est un sponsor majeur de la Coupe du monde, et prévoyait de vendre des Bud réguliers. Il y a quelques jours à peine, des reportages montraient que des travailleurs de la Coupe du monde déplaçaient des tentes à bière dans des zones moins visibles des stades.

AB InBev a payé 75 millions de dollars pour le parrainage, selon plusieurs rapports. Ainsi, la décision jette un peu une clé dans leurs plans de marketing puisque la décision réduit considérablement sa présence pour des milliers de fans à la Coupe du monde. Cependant, sans doute la plus grande partie – ses publicités télévisées avec la royauté du football Lionel Messi et Neymar Jr. – ne sera pas affectée.

“La décision du Qatar d’interdire tout alcool sur le terrain de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA quelques jours avant son début donne l’illusion que la FIFA ne contrôle pas son propre tournoi et risque de s’aliéner Budweiser, un sponsor clé et un partenaire à long terme du gouvernement. corps », a déclaré Conrad Wiacek, responsable de l’analyse sportive chez GlobalData, dans un e-mail.

La décision pourrait avoir des ramifications pour l’avenir, a déclaré Wiacek, notant que le partenariat de Budweiser avec la Coupe du monde expire après l’événement de cette année.

“Cependant, Budweiser sera prudent de couper les ponts avec l’instance dirigeante, car le tournoi américain de 2026 sera très prisé. Aller ailleurs ouvrirait des opportunités pour d’autres marques d’alcool dans son sillage », a-t-il déclaré.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, débutera dimanche et durera jusqu’au 18 décembre.