Qu’est-ce que la boisson Prime Hydration ?

Une boisson pour sportifs si populaire au Royaume-Uni que les épiceries ont dû la rationner est maintenant disponible au Canada, mais les experts en nutrition disent que le battage médiatique qui l’entoure n’est que cela.

Prime Hydration est une gamme de boissons sportives aromatisées aux fruits enrichies de vitamines et de minéraux. Au Canada, il se vend en ligne pour 10 $ la bouteille de 500 ml ou 38,55 $ pour cinq bouteilles, et il est également disponible à l’achat dans certains magasins Circle K.

Il n’y a pas de sucre ajouté, donc les boissons sont édulcorées avec de l’aspartame, comme de nombreuses boissons gazeuses sans sucre.

Mis à part l’absence de sucre ajouté et l’ajout de “10% d’eau de coco”, Prime Hydration semble être similaire aux produits déjà sur le marché, tels que Gatorade et Glaceau’s Vitamin Water. Une chose qui le différencie de ces autres marques, cependant, est ses origines d’influenceur.

La valeur Prime Hydratation était lancé par le rappeur et boxeur KSI et le créateur de contenu YouTube Logan Paul en janvier 2022, et les deux fondateurs ont tiré parti de leurs plateformes et de leurs nombreux réseaux sociaux pour le promouvoir.

“Notre objectif était de créer une boisson hydratante fantastique qui puisse alimenter n’importe quel style de vie”, lit-on dans une déclaration conjointe de KSI et Paul sur le site Web de Prime Hydration.

“Au cours de l’année écoulée, nous avons travaillé d’innombrables heures pour formuler le produit à partir de zéro, conclure des accords avec les plus grands détaillants du monde et constituer une équipe de plusieurs centaines de personnes pour mettre nos produits sur les étagères.”

Avec son influence sur les réseaux sociaux, son emballage dynamique et sa gamme de sept saveurs – framboise bleue, pop glacé et quelque chose appelé « méta lune » – la boisson a suscité beaucoup d’intérêt, notamment en faisant des percées publicitaires avec NASCAR en tant que sponsor officiel de Timmy Hill’s. Voiture #13. Arsenal Football Club, l’équipe de Premier League basée à Londres, a également annoncé un accord de marketing conjoint avec la marque en juillet de cette année.

Il s’est envolé des étagères au Royaume-Uni, selon les publications de TikTok portant les hashtags #primedrinkuk et #primehydration qui montrent les acheteurs cherchant en vain les étagères de la chaîne de supermarchés britannique Asda pour le produit épuisé. Sur le site Web américain de Prime Hydration, chaque saveur de la boisson est indiquée comme épuisée.

KSI a abordé la rareté apparente de la boisson lors d’une interview pour le podcast The Fellas, affirmant que ce n’était pas dû à un manque d’effort de la part de l’entreprise.

“Ce n’est pas comme si nous ne fournissions pas assez”, a-t-il déclaré dans un épisode du podcast publié le 19 août. “Nous fournissons des charges!”

Au lieu de cela, il a accusé les employés d’Asda de thésauriser le produit et de le vendre à côté.

“Les employés d’Asda ne le mettent même plus sur les étagères”, a-t-il déclaré. “Ils se disent : « À quoi ça sert ? Je l’ai mis sur l’étagère, il est parti instantanément… Je vais le vendre moi-même au marché noir. »”

Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’allégation de KSI, l’attaché de presse principal d’Asda, Elliott Lancaster, a déclaré que la société n’avait vu “aucune preuve de cela”.

“C’est un produit très populaire et nous recevons des livraisons régulières dans les magasins qui le stockent”, a déclaré Lancaster dans un courriel à CTVNews.ca mercredi.

En raison de la popularité de la boisson, la chaîne a limité les ventes de la boisson à trois bouteilles par client cet automne. Lancaster a confirmé que la limite est toujours en place.

Ailleurs au Royaume-Uni, les utilisateurs des médias sociaux affirment que le produit a déclenché un marché noir dans les écoles. Sur le site Web d’agrégation de nouvelles sociales Reddit.com, des utilisateurs qui s’identifient comme des enseignants basés au Royaume-Uni ont décrit des scènes d’étudiants achetant, vendant et échangeant de manière obsessionnelle des bouteilles de la boisson en classe et dans la cour de l’école.

“Cela semble avoir pris le contrôle de toute mon école au cours de la semaine dernière, et les discussions incessantes à ce sujet et les tentatives de négocier des accords pendant les cours deviennent de plus en plus perturbatrices”, a écrit l’utilisateur de Reddit OGU_Lenios sur le site en octobre.

“Je suis juste au sud de Glasgow et un enfant de 11 ans est venu se vanter d’avoir obtenu une bouteille pour 5 £ d’un de mes autres élèves. Un enfant de 14 ans va à Asda et achète 10 bouteilles en premier lieu dans le matin pour les revendre à l’école”, a ajouté l’utilisatrice Jenniferh9309.

LES EXPERTS PENSENT

Malgré toute la popularité de la boisson, les experts disent qu’elle n’offre aucun avantage que la nourriture et l’eau ordinaires ne peuvent pas fournir. En quantités plus que modérées, la boisson risque même de supplanter les aliments qui offrent une réelle valeur nutritive, prévient Anisha Mahajan, diététiste et candidate au doctorat à l’Université de Guelph.

“Si nous consommons beaucoup de produits contenant des édulcorants artificiels, il est possible que nous en souffrions et que nous ne prenions pas les bons aliments nutritifs”, a déclaré Mahajan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi.

“Je préférerais donc que les enfants reçoivent ces aliments en premier, sinon il y a un déplacement de ces bons nutriments pour les édulcorants artificiels.”

L’étiquette d’une boisson Prime Hydration annoncée sur le site Web américain de la société affiche des informations nutritionnelles et des ingrédients. (Site Internet de Prime Hydratation)

Mahajan a déclaré qu’il existe des données limitées sur les effets à long terme de la consommation d’aspartame sur la santé. Par conséquent, elle a déclaré que les boissons édulcorées artificiellement comme Prime Hydration devraient toujours être consommées avec modération.

“Il n’y a pas d’impacts à long terme de la surconsommation d’édulcorants artificiels chez les enfants. Donc, comme des choses comme, à long terme, ceux-ci causent-ils le cancer ? Ou comment cela affecte-t-il le microbiome intestinal ?” elle a dit. “Mais si quelqu’un buvait ça comme boisson occasionnelle, ça va.”

Les boissons contiennent des concentrations élevées de vitamines C, B12, B3, A et E, mais Jean-Philippe Chaput a déclaré que la teneur en vitamines est une épée à double tranchant. Chaput est professeur au département de pédiatrie de l’Université d’Ottawa et chercheur principal au Groupe de recherche sur les modes de vie sains et l’obésité du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario.

Il a souligné que les vitamines C et B12 sont solubles dans l’eau, ce qui signifie que toute quantité consommée au-delà des besoins quotidiens d’un corps est expulsée par l’urine. En d’autres termes, il n’est pas plus avantageux de recevoir 200 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine C d’une bouteille de Prime que de recevoir 100 % de quelques clémentines.

Les vitamines A et E, a-t-il dit, sont liposolubles, ce qui signifie que le corps peut les stocker pour une utilisation ultérieure. Le risque est que toute vitamine ou minéral liposoluble puisse devenir toxique lorsqu’il est stocké dans le corps en grande quantité, ce qui exerce une pression sur le foie. Afin d’éviter de consommer une quantité excessive de vitamine A, par exemple, une personne devrait choisir entre manger des carottes ou boire une bouteille de Prime.

“Avec une seule (bouteille), vous êtes au maximum de votre vitamine A. Vous ne devriez donc pas manger de carottes ou d’autres choses parce que vous êtes au maximum”, a déclaré Chaput lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca mercredi.

“Si vous en buvez trois, quatre (bouteilles), vous aurez un excès de vitamine A et de vitamine D.”

Comme Mahajan, Chaput conseille de consommer la boisson avec modération ou, pour éviter le choc des autocollants, d’opter pour une alternative éprouvée.

“Je pense que la meilleure boisson est l’eau”, a-t-il déclaré, “et l’eau coûte 0 $”.