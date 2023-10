Qu’est-ce que la bande de Gaza ? Voici pourquoi c’est la clé de la guerre entre Israël et le Hamas.

Israël est en guerre contre le groupe militant palestinien Hamas, et plus de 1 200 personnes ont été tuées dans les jours qui ont suivi l’attaque surprise du groupe samedi, qui a marqué une escalade majeure du conflit entre les deux parties et a plongé la région dans le chaos.

Alors que des images et des vidéos de la dévastation sortent d’Israël, tous les regards sont tournés vers la violence qui se déroule dans la bande de Gaza, l’une des bandes de terre les plus densément peuplées et les plus pauvres du monde. Israël a ordonné lundi un siège de la bande de Gaza, le ministre de la Défense Yoav Gallant affirmant qu’il n’y aurait « ni électricité, ni nourriture, ni carburant » pour les plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent.