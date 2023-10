basculer la légende Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

LONDRES — Groupes de défense des droits de l’homme appeler “la plus grande prison à ciel ouvert du monde”. La bande de Gaza, qui abrite 2,3 millions d’habitants, a subi de lourds bombardements israéliens ces derniers jours, après que les militants du Hamas ont lancé une invasion terrestre sans précédent et lancé des milliers de roquettes sur Israël depuis Gaza.

Israël a ordonné un blocus « complet » de la zone déjà assiégée, affirmant qu’« aucune électricité, nourriture ou carburant » ne serait autorisée dans l’enclave et sonner l’alarme parmi certains membres de la communauté internationale sur ce que cela pourrait signifier pour la population de Gaza, qui, avec des frontières pour la plupart fermées, ne peut pas partir.

Qu’est-ce que la bande de Gaza ?

La bande de Gaza est une enclave de 40 km de long sur 10 km de large, délimitée par la mer Méditerranée à l’ouest, Israël au nord et à l’est et l’Égypte au sud.

Gaza est l’un des deux territoires palestiniens. L’autre est la Cisjordanie occupée par Israël.

Entouré par murs et clôtures érigée par Israël, la bande de Gaza est l’une des plus territoires densément peuplés dans le monde.

La bande de Gaza est soumise à un blocus de la part d’Israël et de l’Égypte, limitant la circulation des personnes et des biens depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. Israël contrôle son espace aérien et son littoral, ainsi que les marchandises pouvant traverser les frontières de Gaza.

Gaza abrite plus de 2 millions de Palestiniens, dont 1,7 million de réfugiés palestiniens, selon UNRWA, l’agence de secours palestinienne des Nations Unies.

La charité Save the Children dit les enfants représentent près de la moitié de la population de Gaza.

Les conditions à Gaza sont depuis longtemps difficiles

Les conditions à Gaza se sont gravement détériorées au cours des 16 années qui ont suivi l’imposition du blocus.

Les Nations Unies affirment que plus de 80 % des habitants de Gaza vivent dans la pauvreté, avec un accès à l’eau potable et à l’électricité à un niveau critique avant même les dernières violences. L’UNRWA dit L’eau potable n’est pas disponible pour 95 % de la population de Gaza. Le territoire taux de chômage s’élevait à 46% au deuxième trimestre de cette année, selon le Bureau central palestinien des statistiques.

Sur 80% d’entre eux Les habitants de Gaza dépendent de l’aide humanitaire en raison des restrictions imposées aux déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclave et des hostilités en cours avec Israël. Israël et l’Egypte soutiennent que le blocus est nécessaire pour se protéger contre les militants, mais les Palestiniens et les groupes humanitaires affirment qu’il s’agit d’une punition collective.

Lors d’une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en 2021, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres conditions décrites pour les enfants de la bande de Gaza, « l’enfer sur Terre ».

Les hôpitaux de Gaza sont régulièrement en proie à des pénuries d’équipements et de médicaments en raison du blocus. Le directeur général du ministère de la Santé de Gaza, le Dr Medhat Abbas, a déclaré à Mary Louise Kelly de NPR que les hôpitaux de la région, déjà en difficulté, risquent désormais d’être débordés suite à la dernière offensive israélienne.

“Cela exerce trop de pression sur nos professionnels de la santé dans les hôpitaux”, a déclaré Abbas. « Si ces frontières ne sont pas ouvertes immédiatement – ​​pour que le carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs et que les médicaments et les fournitures médicales arrivent immédiatement à Gaza – il y aura un effondrement du système de santé. »



basculer la légende Reporters Associés/Gamma-Rapho via Getty Images

Reporters Associés/Gamma-Rapho via Getty Images

L’histoire douloureuse de Gaza

Gaza faisait partie de ce qui était connu sous le nom de Palestine, avant la création de l’État d’Israël en 1948. Faisant partie de la Palestine historique, elle est devenue une partie de l’Empire ottoman. dans les années 1500 et, après la Première Guerre mondiale, elle est passée sous la tutelle de la Grande-Bretagne jusqu’en 1948. Plus de 750 000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés de leurs foyers aux alentours de la création d’Israël en 1948 et des combats avec les forces arabes, dans ce que les Palestiniens appellent al-Nakba, ou « Catastrophe ».

L’Égypte a capturé Gaza pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Il est resté sous contrôle égyptien jusqu’à la guerre israélo-arabe de 1967, lorsqu’Israël s’est emparé du territoire et l’a occupé, ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Les Palestiniens revendiquent ces territoires et les considèrent comme faisant partie d’un futur État.

En 2005, Israël a retiré ses troupes de Gaza et a retiré environ 7 000 colons.

L’année suivante, le mouvement Hamas est sorti vainqueur des élections à Gaza. Mais après s’être disputé avec le parti rival Fatah, le Hamas a pris le pouvoir par la force en 2007. Gaza n’a pas eu d’élections depuis.

Israël a répondu en imposant un blocus aérien, terrestre et maritime de la bande de Gaza. L’Égypte a fermé sa frontière avec Gaza lorsque le Hamas a pris le pouvoir en 2007.

Le Hamas a mené plusieurs guerres avec Israël au cours des quinze dernières années. L’une des dernières grandes guerres, en mai 2021, a fait des centaines de morts à Gaza et 13 morts en Israël – et a dévasté Gaza…