Qu’est-ce que la bande de Gaza ? Qui le contrôle ? Voici ce qu’il faut savoir

Qu’est-ce que la bande de Gaza ?

La bande de Gaza fait référence à une étroite bande de terre coincée entre Israël et l’Égypte au bord de la mer Méditerranée. Occupé tour à tour par l’Empire ottoman puis par l’Empire britannique, il forme le plus petit des deux territoires palestiniens, l’autre étant la Cisjordanie.

Après la création d’Israël en 1948, l’Égypte a contrôlé Gaza pendant près de deux décennies. Après la victoire d’Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967 contre ses voisins arabes, il a pris le contrôle de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Pendant les 38 années suivantes, elle contrôla la bande et permit la construction de 21 colonies juives.

En 2005, sous la pression internationale et intérieure, Israël a retiré environ 9 000 colons israéliens et ses forces militaires de Gaza, laissant l’enclave être gouvernée par l’Autorité palestinienne, qui contrôlait également certaines parties de la Cisjordanie occupée.

Aujourd’hui, avec plus de 2 millions de Palestiniens vivant sur environ 140 miles carrés, c’est « l’un des territoires les plus densément peuplés du monde », selon Gisha, une organisation non gouvernementale israélienne. La moitié des Palestiniens vivant à Gaza ont moins de 19 ans, mais ils ont peu ou pas de perspectives de croissance socio-économique et un accès limité au monde extérieur.

Qui gouverne et qui contrôle?

Le Hamas, qui s’est heurté à plusieurs reprises aux dirigeants palestiniens de Cisjordanie qui ont négocié les accords de paix d’Oslo, est un mouvement nationaliste palestinien militant actuellement dirigé par Ismail Haniyeh. Il a pris le contrôle de Gaza après y avoir remporté les élections en 2006. Depuis lors, aucune élection n’a eu lieu.

Malgré appels des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l’homme, Israël maintient depuis 2007 un blocus terrestre, aérien et maritime sur Gaza, qui a eu un effet dévastateur sur les civils palestiniens. Israël affirme que le blocus, qui lui donne le contrôle des frontières de Gaza et est également appliqué par l’Égypte, est nécessaire pour protéger Citoyens israéliens du Hamas.

Le Comité international de la Croix-Rouge considère le blocus est illégal et affirme qu’il viole la Convention de Genève, une accusation que nient les responsables israéliens. L’ONU, divers groupes de défense des droits de l’homme et des juristes, citant le blocus, considérer Gaza est toujours sous occupation militaire par Israël.

Qu’est-ce que le Hamas et qui représente-t-il ?

Le Hamas est l’un des deux principaux partis politiques des territoires palestiniens. Fondé en 1987 lors d’un soulèvement contre l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie, le groupe était à l’origine une branche des Frères musulmans, favorable aux principes islamistes – une conviction selon laquelle l’Islam devrait jouer un rôle majeur dans la vie politique.

De nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, ont désigné le Hamas comme organisation terroriste en raison de ses attaques contre Israël, qui comprennent des salves de roquettes et des attentats suicides. D’autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, considèrent que seule la branche militaire du Hamas est un groupe terroriste. Le Hamas fournit également des services sociaux à la population de Gaza, comme l’éducation et les soins médicaux dans les hôpitaux.

Le Hamas affirme qu’il s’agit d’un mouvement de lutte pour la liberté visant à libérer les Palestiniens de l’occupation et à récupérer de grandes parties d’Israël. Ses actions divisent les Palestiniens et ceux qui soutiennent la création d’un État palestinien en raison de son recours à la violence.

Un récent sondage du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes a indiqué qu’un tiers des Palestiniens ont constaté la division interne et politique entre l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas en Gaza est « le développement le plus dommageable qui se soit produit depuis 1948 ».

Le même sondage révèle que plus de la moitié des Palestiniens vivant à Gaza et en Cisjordanie voteraient pour le Hamas plutôt que pour l’Autorité palestinienne. La popularité du groupe grandi après un conflit de deux semaines avec Israël en 2021, avec environ 75 % des personnes interrogées considérant que le Hamas protège la mosquée Al-Aqsa et d’autres lieux saints musulmans de Jérusalem-Est.

Le Hamas reçoit un soutien important de l’Iran, qui fournit « des fonds, des armes et une formation » au groupe militant, selon le Conseil des relations extérieures. Même si la Turquie insiste sur le fait qu’elle soutient le Hamas uniquement politiquement, elle a été accusée de financer le terrorisme du Hamasnotamment grâce à des fonds détournés des programmes d’aide du gouvernement turc.

Comment est-ce de vivre à Gaza ?

Human Rights Watch comparé les conditions de vie à Gaza à « une prison à ciel ouvert », faisant référence aux restrictions de mouvement qu’Israël impose aux Palestiniens là-bas. Israël interdit aux Palestiniens d’entrer ou de sortir de la zone « sauf dans des cas extrêmement rares, qui incluent des problèmes médicaux urgents mettant leur vie en danger et une très courte liste de commerçants », selon B’Tselem, un groupe israélien de défense des droits humains.

Les Israéliens, les colons juifs et les étrangers ne sont pas soumis à ces restrictions et sont libres de voyager à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza. Au fil des années, Israël a progressivement fermé les passages frontaliers terrestres entre Gaza et Israël, à l’exception d’un seul – qui n’est ouvert qu’aux Palestiniens titulaires d’un permis approuvé par Israël. L’Égypte ferme sporadiquement sa frontière terrestre pendant des mois, ce qui constitue souvent le seul moyen par lequel les habitants de Gaza peuvent accéder au reste du monde.

Des travailleurs palestiniens attendent d’être transférés du côté palestinien du terminal d’Erez vers le côté israélien entre Israël et la bande de Gaza, le 28 septembre. Ahmed Zakot / SOPA Images / Sipa USA via AP

En limitant les importations et presque toutes les exportations, le blocus imposé par Israël depuis 16 ans a conduit l’économie de Gaza au quasi-effondrement, avec un taux de chômage supérieur à 40 %, selon le Banque mondiale. Plus de 65 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon l’ONU, et 63 % des habitants de Gaza sont considérés comme «insécurité alimentaire» par le Programme Alimentaire Mondial. Il existe peu de soutien psychologique pour une génération d’enfants qui « vivent avec les effets psychologiques à long terme d’une exposition constante à la violence », selon un rapport. ONU rapportqui décrivait une augmentation des problèmes de santé mentale, notamment de dépression, parmi les jeunes vivant dans la bande de Gaza.

« Le bouclage de Gaza empêche les personnes talentueuses et professionnelles, qui ont beaucoup à apporter à leur société, de saisir des opportunités que les gens ailleurs tiennent pour acquises. » Human Rights Watch a déclaré dans un rapport de 2021. « Interdire aux Palestiniens de Gaza de se déplacer librement dans leur patrie freine la vie et souligne la cruelle réalité de l’apartheid et de la persécution pour des millions de Palestiniens. »

À la suite de la récente attaque surprise du Hamas qui a tué 700 Israéliens, les conditions de vie des civils à Gaza devraient se détériorer considérablement. Jusqu’à présent, plus de 400 Palestiniens sont morts dans les frappes aériennes israéliennes en représailles. Une invasion terrestre israélienne de Gaza est possible, à laquelle le Hamas s’est engagé à résister farouchement.