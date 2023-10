Qu’est-ce que la bande de Gaza et qui la contrôle ?

Palestiniens à la recherche de survivants après une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, le 9 octobre 2023. Jambons Mahmud | Afp | Getty Images

La bande de Gaza est l’épicentre de bombardements intenses depuis plus d’une semaine après qu’Israël a lancé des frappes aériennes en représailles à l’attaque terroriste sans précédent du groupe militant palestinien Hamas le 7 octobre. L’enclave – une étroite bande de terre entre Israël et l’Égypte, au bord de la mer Méditerranée – abrite environ 2,3 millions de Palestiniens et est décrite comme l’une des plus densément peuplé endroits sur Terre. La région de 140 milles carrés a à peu près la taille de Philadelphie, en Pennsylvanie. La majorité de ceux qui vivent à Gaza sont jeunes, avec près de 65% de la population âgée de moins de 24 ans.

« La plus grande prison à ciel ouvert du monde »

Depuis 2007, Israël impose un blocus aérien, terrestre et maritime à la bande de Gaza, affirmant que cette mesure est nécessaire pour protéger le pays des attaques du Hamas. Gaza est entourée de murs de béton et de barbelés. Il est interdit aux Palestiniens d’entrer ou de sortir du territoire, sauf dans des cas extrêmement rares, tels que « des problèmes médicaux urgents mettant leur vie en danger », selon Groupe israélien de défense des droits humains B’Tselem. Les colons israéliens ne sont pas soumis aux mêmes restrictions. Les groupes de défense des droits de l’homme ont l’a décrit comme « la plus grande prison à ciel ouvert du monde ».

La situation humanitaire à Gaza était déjà assez désastreuse après 16 ans de bouclage écrasant par Israël. Mais nous descendons maintenant vers des profondeurs que nous n’avons tout simplement pas vues. Omar Chakir Directeur Israël et Palestine à Human Rights Watch

Son économie a été paralysé par les restrictions strictes sur les déplacements des individus. Le taux de chômage à Gaza est supérieur à 40 % et 63 % des Gazaouis sont considéré comme étant en situation d’insécurité alimentaire, selon l’ONU, sans accès fiable à une alimentation nutritive et abordable. De plus, environ 80 % des habitants de Gaza ont été dépendant d’une sorte d’aide internationale. Exacerbant encore la situation humanitaire, Israël a ordonné un siège total de Gaza à la suite de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, coupant l’approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité de l’enclave. dépend principalement d’Israël pour. L’agence de secours des Nations Unies dans la région (UNRWA) a averti dimanche que l’eau douce commençait à manquer à Gaza. Mercredi dernier, sa seule centrale électrique est tombée en panne de carburant. Le Organisation Mondiale de la Santé a averti jeudi que le système de santé dans la bande de Gaza est à « un point de rupture », soulignant que les hôpitaux ne disposent que de quelques heures d’électricité par jour. « La situation humanitaire à Gaza était déjà assez désastreuse après 16 ans de bouclage écrasant par Israël. Mais nous descendons maintenant à des profondeurs que nous n’avons tout simplement pas vues », a déclaré à CNBC Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch.

Qui le contrôle ?

La bande de Gaza est l’un des deux territoires palestiniens désignés, l’autre étant la Cisjordanie. C’est divisé en cinq gouvernorats: Ville de Gaza, Gaza Nord, Rafah, Deir el-Balah et Khan Younis. En 1947, l’ONU nouvellement créée a publié son « Plan de partition pour la Palestine » qui diviserait la terre – alors appelée Palestine – en un État arabe et un État juifpour répondre au désir d’une patrie juive et à la migration de centaines de milliers de Juifs du monde entier. Cela s’est produit contre la volonté de la population arabe palestinienne locale et des États arabes environnants.

Des Palestiniens recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne contre des bâtiments du camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, le 9 octobre 2023. Mohammed Abed | Afp | Getty Images

Après la création de l’État d’Israël en 1948 et la guerre israélo-arabe qui a suivi, Israël s’est emparé des terres de l’État arabe palestinien attribué et s’est retrouvé avec 77% du territoire total. Plus de la moitié de la population arabe palestinienne a été expulsée ou a fui comme réfugiée vers Gaza, la Cisjordanie et les pays voisins. Gaza était sous le contrôle de l’Égypte de 1948 à 1967. Israël a ensuite pris le contrôle et occupé la bande de Gaza et la Cisjordanie après sa victoire dans la guerre des Six Jours en 1967 contre ses voisins arabes, l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. L’ONU classe Israël comme État occupant des territoires palestiniens. Avance rapide jusqu’en 2006, lorsque le Hamas est sorti vainqueur des élections à Gaza contre son rival, le parti Fatah. Depuis, il contrôle Gaza. Aucune élection n’a eu lieu depuis et le Hamas conserve le contrôle politique.

Des Palestiniens marchant au milieu des décombres d’un bâtiment détruit et endommagé dans le centre-ville lourdement bombardé de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 octobre 2023. Dit Khatib | Afp | Getty Images

Le groupe militant Hamas, désigné organisation terroriste par les États-Unis et de nombreux autres pays, se consacre à l’établissement d’un État islamique indépendant dans la Palestine historique. Il ne reconnaît pas Israël et a exigé que ce dernier mette fin au blocus de Gaza et cesse son occupation des territoires palestiniens. Pendant de nombreuses années, le Hamas a appelé à la destruction d’Israël, mais a publié une nouvelle charte en 2017 dans ce qui a été perçu comme une tentative de modérer son image. Il a supprimé le langage autour de la destruction d’Israël, mais appelle toujours à la libération de toute la Palestine historique – qui comprend Israël. Le Hamas est l’une des deux principales forces politiques des territoires palestiniens, l’autre étant le Fatah, auparavant connu sous le nom de Mouvement palestinien de libération nationale. Le Fatah conserve le contrôle de l’Autorité nationale palestinienne en Cisjordanie occupée par Israël. Entre 2008 et 2023, avant le conflit actuel, les frappes aériennes israéliennes ont tué 6 407 Palestiniens dans les territoires occupés, dont 5 360 à Gaza, selon l’ONU Au cours de la même période, 308 Israéliens ont été tués.

Évacuation

Vendredi dernier, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont émis un avis ordonnant à 1,1 million d’habitants du nord de Gaza d’évacuer vers le sud en prévision d’une attaque terrestre israélienne. L’ONU a averti qu’il était « impossible » qu’un mouvement de cette ampleur ait lieu « sans conséquences humanitaires dévastatrices ». L’armée israélienne a annoncé que 600 000 Gazaouis avaient évacué la moitié nord du territoire. En outre, environ un demi-million de personnes en Israël ont été déplacées à l’intérieur du pays, en grande partie « de leur propre mérite et de leur propre initiative » dans le but d’éviter des dommages civils, a déclaré Jonathan Conricus de Tsahal lors d’une conférence de presse.

Israël avertit 1,1 million de personnes au nord de Gaza de se réinstaller vers le sud. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images