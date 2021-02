Mardi, le ministre du Commerce et de l’Industrie de l’Union, Piyush Goyal, a partagé une invitation avec ses abonnés sur Twitter à rejoindre un nouveau site de réseau social de micro-blogging appelé Koo. Peu de temps après, plusieurs ministres et ministères, ainsi que les autres, ont partagé des invitations à rejoindre Koo.

Peu de temps après, plusieurs pseudonymes gouvernementaux vérifiés sur Twitter, tels que MeitY et MyGov, entre autres, ont obtenu des identifiants vérifiés sur Twitter.

Mais qu’est-ce que Koo et pourquoi le gouvernement en fait-il la promotion? Voici les dix principales questions que vous pourriez vous poser sur le nouveau site de micro-blogging local en ville et ce qu’il a à voir avec la lutte silencieuse du gouvernement indien avec Twitter.

Qu’est-ce que Koo?

Koo est une application de réseaux sociaux de micro-blogging lancée il y a 10 mois en mars 2020 par une start-up basée à Bengaluru. Il est actuellement présenté comme l’alternative locale de l’Inde à Twitter. L’application a remporté le Aatmanirbhar App Challenge organisé par le gouvernement indien l’année dernière en août pour encourager l’innovation locale. Bien qu’il offre autant de fonctionnalités que Twitter, Koo permet également aux utilisateurs de publier du contenu dans des langues indiennes autres que l’hindi.

Qui a fait Koo?

Koo a été cofondé par Aprameya Radhakrishna et Mayank Bidwatka en 2020. Il appartient à la société mère Bombinate Technologies Pvt Ltd qui exploitait également Vokal, la version desi de l’application QnA Quora. Radhakrishna, un Institut indien de gestion, Ahmedabad, diplômé, est également le PDG. La société compte plusieurs investisseurs, dont 3one4 Capital, ancien directeur financier d’Infosys TV Mohandas Pai, qui a rejoint la liste des investisseurs plus tôt ce mois-ci, Indian Express signalé.

Qui sont Aprameya Radhakrishna et Mayank Bidwatka?

L’entrepreneur Aprameya Radhakrishna est le PDG de Bombinate Technologies, diplômé de l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad. Avant Koo, il a cofondé TaxiForSure, un service de réservation de taxi en ligne qui a finalement été vendu à Ola en 2015. En 2017, il a cofondé Vokal avec la version indienne de Quora, avec Mayank Bidwatka, diplômée de l’Asie. Institut de gestion. Bidwatka est également co-fondateur de Goodbox et investit dans plusieurs start-ups comme Yolo bus, Loca Ridea et Third Wave Coffee Roasters, entre autres.

Koo est-il sur Google Play Store?

Koo peut être téléchargé à partir du Google Play Store où il est décrit comme « une plate-forme de micro-blogging de mises à jour personnelles et de partage d’opinions ». L’application vise à «permettre aux gens d’exprimer leurs pensées dans les langues indiennes avec une communauté indienne locale très soudée». Il a actuellement une note de 4,7 étoiles sur le Play Store.

Qui sont tous actuellement?

Koo compte actuellement 2,5 millions de téléchargements sur le Play Store. Outre le ministre de l’Union Piyush Goyal, de nombreux autres comme le ministre des TI Ravi Shankar Prasad, le ministre en chef du Karnataka BS Yediyurappa, les députés Tejasvi Surya, Shobha Karandlaje et le groupe de réflexion gouvernemental NITI Ayog sont déjà sur Koo. Un groupe de gestionnaires gouvernementaux, notamment MeitY, MyGov, Digital India, India Post, National Informatics Center (NIC), National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), Common Services Center, UMANG app, Digi Locker, National Internet Exchange of India ( NIXI), le Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), entre autres, sont également sur Koo. Des joueurs de cricket comme Javagal Srinath et Anil Kumble ainsi que le chef spirituel Sadhguru sont sur Koo.

Pourquoi le gouvernement indien passe-t-il à Koo?

Le passage à Koo, une version locale de Twitter, est en ligne avec la poussée du gouvernement Narendra Modi pour « Atma Nirbhar Bharat ». Koo a été l’un des gagnants du Atma Nirbhar Innovation Challenge lancé par le gouvernement l’année dernière, peu de temps après avoir interdit une série d’applications chinoises comme TikTok. Outre l’application de micro-blogging, d’autres comme Zoho et Chingari – la version indienne de Twitter – ont également été gagnantes dans toutes les catégories. Suite à sa victoire, Koo a même été mentionné lors d’un épisode de Mann Ki Baat lorsque le Premier ministre Modi lui-même s’est prononcé en faveur de l’application maison et a encouragé les Indiens à l’utiliser.

Qu’est-ce que cela a à voir avec Twitter?

Le passage soudain à Koo coïncide avec la lutte continue du gouvernement indien avec Twitter, l’application de micro-blogging américaine appartenant à Jack Dorsey. La société est actuellement engagée dans une confrontation difficile avec le Centre sur la question de la liberté d’expression après avoir demandé à la plate-forme de bloquer les comptes des utilisateurs publiant du contenu «incendiaire».

Quel est le combat de l’Inde avec Twitter?

Dans une notification fortement formulée à Twitter, MeitY a déclaré la semaine dernière avoir demandé le 31 janvier au site de micro-blogging de bloquer 257 URL (adresses Web) et un hashtag en vertu de la disposition pertinente de la loi, car ils « diffusaient de fausses informations sur ( paysan) proteste et a le potentiel d’entraîner une violence imminente affectant l’ordre public dans le pays. » Twitter a choisi de rester assis sur la demande pendant une journée complète avant de les bloquer, pour les débloquer quelques heures plus tard. Cela n’a pas été pris avec bonté par le gouvernement et un nouvel ordre / avis a été émis à Twitter pour se conformer, à défaut de quoi des poursuites pénales en vertu des articles prévoyant des amendes et des peines de prison allant jusqu’à 7 ans peuvent être engagées. Selon Twitter, il a tenu des réunions avec des représentants du gouvernement et a indiqué que les comptes et les messages en question constituaient la liberté d’expression et méritaient d’être publiés.

Quel est l’avantage de Koo sur Twitter?

Bien que Koo soit presque identique à Twitter dans sa mise en page et offre même certaines fonctionnalités que Twitter ne propose pas, l’un des plus grands avantages de Koo en Inde est qu’il permet aux utilisateurs de publier du contenu en hindi et dans d’autres langues régionales, ce qui pourrait le rendre populaire auprès des utilisateurs indiens. .

Est-ce le premier rival de Twitter en Inde?

Les utilisateurs indiens en colère contre la liberté d’expression de Twitter ou les lois de blocage rampantes recherchent depuis un certain temps d’autres alternatives à Twitter. L’année dernière, beaucoup ont signalé un passage à Mastodon, encore un autre site de microblogging appelé Mastodon. Créé en 2016 par un codeur allemand, Mastodon est un service de réseautage social open source. Une autre alternative qui a surgi l’année dernière était Tooter, une autre version indienne de Twitter (comme son nom l’indique) qui a été lancée comme une alternative «Swadeshi» à Twitter. Alors que les plates-formes ont connu une augmentation du nombre d’utilisateurs du jour au lendemain, aucune n’a jusqu’à présent réussi à maintenir son utilisation ou son intérêt par rapport à la popularité de Twitter, à la fois en Inde et dans le monde.