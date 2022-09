Qu’est-ce que Kiwi Farms, le forum qu’une streameuse reproche au harcèlement qui l’a incitée à quitter le Canada ?

Jour 612:01Le forum en ligne Kiwi Farms sous surveillance après les attaques contre un militant transgenre canadien Clara Sorrenti, streameuse Twitch et militante transgenre, est sur le point de fuir le pays après des semaines de harcèlement qu’elle impute à Kiwi Farms, un site Web et un forum en ligne avec des antécédents de harcèlement et d’intimidation. La développeuse de logiciels et militante transgenre Liz Fong-Jones nous raconte son expérience en tant que cible de Kiwi Farms dans le passé. Après la diffusion de cette histoire, nous avons demandé à Kiwi Farms de la commenter. Ils ont répondu par ce commentaire : « La presse est une ordure.

La développeuse de logiciels et militante transgenre Liz Fong-Jones se souvient à quel point elle s’est sentie en danger la première fois qu’elle a déclaré avoir été harcelée par les utilisateurs du forum Internet américain Kiwi Farms en 2017.

“J’étais inquiète pour ma vie, que quelqu’un se présente avec une arme à feu et tire dans ma chambre”, a-t-elle déclaré. Jour 6est Saroja Coelho.

Bien qu’elle n’ait jamais interagi avec le forum à l’époque, Fong-Jones a déclaré qu’elle était ciblée par certains utilisateurs parce qu’elle avait fait un don à Trans Lifeline, une organisation à but non lucratif au service des personnes transgenres aux États-Unis et au Canada.

Elle a dit qu’ils avaient essayé de calomnier le personnage de Trans Lifeline, et lorsqu’elle a repoussé leurs accusations en ligne, ils ont publié ses informations personnelles sur le forum, y compris son adresse personnelle, les noms de ses parents biologiques et une photocopie de son changement de sexe et de nom.

“Je m’occupais de mes propres affaires. J’essayais de soutenir une hotline de crise pour les personnes trans, et maintenant j’étais dans le collimateur de ces personnes que je n’avais jamais rencontrées auparavant et qui affichaient des menaces de plus en plus violentes et désordonnées contre moi.”

Sur sa page d’accueil, Kiwi Farms se décrit comme une “communauté dédiée à discuter de personnes excentriques qui se ridiculisent volontairement”. Fondé par Joshua Moon en 2013, Kiwi Farms est le forum où le tireur de la mosquée de Christchurch en 2019 a révélé ses intentions quelques heures avant de perpétrer l’attaque.

Ça a été lié dans les médias à au moins trois suicides entre 2016 et 2021.

Clara Sorrenti, 28 ans, une militante transgenre connue sous le nom de Keffals pour son large public sur la plateforme de streaming vidéo Twitch, blâme également les utilisateurs de Kiwi Farms pour les harcèlements auxquels elle a été confrontée le mois dernier, notamment la publication de l’emplacement de sa chambre d’hôtel sur le forum et son compte Uber Eats. piraté.

“En fait, je suis très inquiet pour ma sécurité”, elle a dit à CBC London . “J’ai dû me cacher pour m’assurer que personne ne sache où je suis parce que je ne veux pas qu’il m’arrive quelque chose de mal.”

Sorrenti a déclaré qu’elle avait quitté le Canada dans l’espoir d’échapper au harcèlement qui est devenu “vraiment mauvais”. Depuis, elle a été doxée – ayant des informations personnelles la concernant publiées en ligne – en Irlande du Nord.

En réponse à une demande de commentaires sur les allégations de harcèlement de Sorrenti et d’autres personnes transgenres, ainsi que de personnes autistes, Kiwi Farms a répondu : “La presse est de la racaille”. Kiwi Farms a également fourni un lien vers la version du site des événements liés à Sorrenti.

Clara Sorrenti, connue sous le nom de Keffals sur la plateforme en ligne Twitch, dit avoir quitté le Canada dans l’espoir d’échapper au harcèlement en ligne. (Michelle Both/CBC)

Fong-Jones, qui est basé à Vancouver, a déclaré que le harcèlement et les abus ciblés sont la triste réalité “quand un site comme Kiwi Farms et leurs compagnons de voyage [go] de toutes ses forces après toi.”

“J’espère que [Sorrenti is] capable de se reposer à un moment donné », a-t-elle dit. « Mais malheureusement, cela va prendre un certain temps, jusqu’à ce que [Kiwi Farms] soit ils sont mis hors ligne, soit ils perdent leur attention et se concentrent sur quelqu’un d’autre.”

Se sentir seul

Fong-Jones a qualifié les campagnes de harcèlement de Kiwi Farms de “torture psychologique”. Elle a déclaré que les utilisateurs du forum ciblent généralement les personnes financièrement précaires, qui sont des modèles pour les groupes marginalisés tels que les personnes transgenres ou celles qui sont autistes ou autrement neurodivergentes.

“Ils essaieront souvent de répandre de fausses rumeurs ou de vous assassiner et de vous faire virer de votre travail”, a-t-elle déclaré. “[They’ll] essayer de vous faire ne plus pouvoir payer vos loyers, que vous perdiez votre logement et que vous perdiez votre capacité à vous nourrir. Et ils ont aussi tendance à s’en prendre à leurs proches, à leur famille, à leurs partenaires.”

“Vous pouvez voir à quel point cela peut être isolant pour quelqu’un qui a maintenant été à plusieurs reprises poussé et poussé au bord du gouffre.”​​​​​ -Liz Fong Jones

Elle a dit que leur “intention est de se déconnecter [victims] de toute source de soutien dans leur vie.”

“[They] essayez d’appliquer autant de pression que possible sur vous, afin que lorsqu’ils vous diront plus tard que la seule issue est que vous vous tuiez, vous le ferez », a-t-elle déclaré.

Une partie de cela se fait en menaçant de cibler toute personne avec qui la victime pourrait être en contact, selon Fong-Jones.

Ces menaces amènent « les gens [to] soit pour vous éloigner de vous en premier lieu, soit pour que vous vous déconnectiez délibérément d’eux afin d’éviter de leur faire du mal », a-t-elle déclaré.

“Donc, vous n’avez pas d’amis, vous n’avez personne à qui parler, vous n’avez personne à qui vous confier parce que vous avez peur qu’ils soient ciblés pour leur association avec vous.”

Selon Fong-Jones, ils cibleront également les comptes de médias sociaux d’une personne en envoyant des rapports de spam aux plateformes, telles que Facebook ou Twitter, afin d’empêcher la personne de publier et de contacter quiconque en ligne pour obtenir de l’aide.

“Vous pouvez voir à quel point cela peut être isolant pour quelqu’un qui a maintenant été à plusieurs reprises poussé et poussé au bord du gouffre”, a-t-elle déclaré.

Alors que leur cible souffre, les utilisateurs de Kiwi Farms font la fête, selon Fong-Jones.

“Ils considèrent essentiellement que c’est un succès s’ils peuvent faire virer quelqu’un de leur travail, un succès s’ils peuvent amener quelqu’un à se suicider”, a-t-elle déclaré. “Cela fait partie de leur campagne soutenue… en essayant de faire en sorte que les personnes transgenres n’existent plus.”

Le manque d’assistance de certains services chargés de l’application de la loi n’aide pas les victimes à traiter avec ces utilisateurs, selon Fong-Jones.

Dans son cas, a-t-elle dit, les réponses qu’elle a obtenues du département de police de New York en 2017 “étaient essentiellement que vous deviez vous déconnecter, que si vous l’ignoriez, ils disparaîtraient”.

Jour 6 a demandé un commentaire au département de police de New York mais n’a pas reçu de réponse.

Droit des réseaux sociaux

Une entreprise qui a été appelée à se dissocier de Kiwi Farms est Cloudflare, un réseau de diffusion de contenu et un fournisseur de mise en cache qui fournit des services de mise en cache et de prévention du déni de service à Kiwi Farms.

Bien que Cloudflare semblait initialement suggérer il ne laisserait pas tomber Kiwi Farms en tant que client la semaine dernière, la société bloqué le site quelques jours plus tard.

Dans un courriel à Jour 6, La directrice des relations publiques de Cloudflare, Leigh Ann Acosta, a déclaré que la société avait contacté de manière proactive les forces de l’ordre soulignant “ce qu’elle considère comme des actes criminels potentiels et des menaces imminentes pour la vie humaine” au cours des deux dernières semaines.

“Alors que les forces de l’ordre dans ces zones s’efforcent d’enquêter, malheureusement, le processus évolue plus lentement que le risque croissant – et le niveau de menaces sur le site a augmenté au cours des dernières 48 heures au point que nous pensons constituer une urgence”, a-t-elle déclaré. a dit.

Elle a ajouté que la décision de Cloudflare d’interdire Kiwi Farms “n’est pas une solution efficace ou à long terme”.

“Nous pensons que nous avons besoin de meilleurs mécanismes juridiques dans la société pour assurer la protection de ceux qui sont menacés de violence en ligne.”

Emily Laidlaw, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de la cybersécurité à l’Université de Calgary, a déclaré qu’elle était mal à l’aise de se concentrer sur ce que devrait être le rôle de Cloudflare en raison du manque d’outils dans sa boîte à outils.

“Vous voulez que les entreprises de médias sociaux puissent utiliser des types de mécanismes plus souples pour gérer ces choses, qu’elles signalent le contenu ou… poussent les utilisateurs à repenser le partage de quelque chose avant de le lire”, a-t-elle déclaré.

“Aucun de ces outils n’est disponible lorsque vous commencez à regarder, vous savez, les services Web Cloudflare et Amazon du monde. Donc, le fait que la pression soit exercée sur ces acteurs, cela témoigne de l’absence de toute réglementation par Kiwi Farms, mais ça me met aussi un peu mal à l’aise.”

Emily Laidlaw, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de la cybersécurité à l’Université de Calgary, dit qu’elle est mal à l’aise de se concentrer sur ce que devrait être le rôle de Cloudflare dans la lutte contre le harcèlement inspiré par Kiwi Farms en raison d’un manque d’outils dans leur boîte à outils. (Francis Ferland/CBC)

Il est également difficile de tenir responsables les fournisseurs de services en ligne américains comme Kiwi Farms et Cloudflare en raison de l’article 230 de la US Communications Decency Act, a déclaré Laidlaw.

L’article 230 protège les fournisseurs de services en ligne américains de toute responsabilité pouvant résulter des déclarations en ligne de leurs utilisateurs.

“Il était censé protéger les entreprises, qu’elles suppriment du contenu ou le laissent”, a déclaré Laidlaw.

“Le problème avec l’article 230 est qu’il n’incitait pas réellement à la responsabilité. Les entreprises pouvaient donc profiter de la protection contre la responsabilité, mais ne prendre aucune mesure pour modérer activement le contenu et protéger les utilisateurs.”

C’est pourquoi, en ce qui concerne spécifiquement le harcèlement en ligne, Laidlaw estime que la première étape pour tenir les utilisateurs responsables consiste à mettre en œuvre une législation sur les préjudices en ligne – quelque chose que le Canada n’a pas mais sur lequel il travaille.

“Il s’agirait de cibler, plus précisément, quelles seraient les responsabilités de ces différents services en ligne pour gérer les risques de préjudice”, a-t-elle déclaré.

“Cela ne concerne pas ceux qui se livrent réellement à la conduite criminelle, mais quelles sont les responsabilités du service de médias sociaux, peut-être d’autres services en ligne ? C’est ce que ce type de législation viserait.”