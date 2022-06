Qu’est-ce que Kaliningrad et pourquoi est-elle une source de tensions de guerre en Ukraine ?

Kaliningrad est le dernier endroit en Europe pris dans les tensions de débordement de la guerre en Ukraine.

Que Kaliningrad ait éclaté n’est pas si surprenant compte tenu, eh bien, de la géographie. Kaliningrad est un morceau de Russie coincé entre la Lituanie et la Pologne, qui sont toutes deux membres de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Il est fortement militarisé. La Russie a déployé des missiles à capacité nucléaire dans l’oblast, ou région administrative, et c’est la base de la flotte russe de la Baltique et son seul port libre de glace toute l’année. Des appels rapprochés mineurs se sont déjà produits dans la région. Ainsi, lorsque la guerre a éclaté en Europe, Kaliningrad a toujours été un point de volatilité potentielle.

Cela nous rappelle que l’invasion de l’Ukraine par la Russie – et l’intense mobilisation de l’Occident en réponse – risquait toujours d’aggraver les tensions en dehors de l’Ukraine.

En Occident, nous avons tendance à l’oublier, mais tant de choses n’ont pas été résolues après l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 90. Et c’est là sur la carte.#Kaliningrad et #Transnistrie ne sont que les héritages les plus évidents qui pourraient déclencher un conflit Russie-OTAN. https://t.co/A6B2Cag58o – Dave Keating (@DaveKeating) 21 juin 2022

Ce qui a déclenché la querelle cette fois, c’est l’application par la Lituanie des sanctions de l’UE contre la Russie après une période de transition de plusieurs mois. Parce que Kaliningrad n’est pas directement relié au reste de La Russie, elle, s’approvisionne pour l’essentiel par voies terrestres ou maritimes. L’opérateur ferroviaire public lituanien a annoncé la semaine dernière qu’il n’autoriserait plus le transit de marchandises sanctionnées – comme les produits sidérurgiques et les matériaux de construction – à travers la Lituanie vers Kaliningrad.

La Russie a accusé la Lituanie d’avoir organisé un blocus, le ministère russe des Affaires étrangères mettant en garde contre des représailles « pratiques ». « La Lituanie et l’UE ont été informées par leurs missions diplomatiques à Moscou que de telles actions sont inadmissibles et que les mesures prises doivent être annulées et la situation remise sur la voie légale et légitime », a déclaré mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. selon les médias officiels. « Si cela ne se fait pas, alors, bien sûr, des mesures de représailles seront inévitables. »

La Lituanie a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un blocus et qu’elle procédait simplement à des contrôles supplémentaires et suivait les règles de sanctions sur lesquelles tous les États de l’UE se sont mis d’accord. « Tout d’abord, parler d’un blocus de Kaliningrad est un mensonge. Deuxièmement, la Lituanie respecte les sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie pour son agression et sa guerre contre l’Ukraine », a déclaré la Première ministre lituanienne Ingrida Šimonytė. Seuls les articles sanctionnés sont ciblés ; la nourriture et les médicaments peuvent toujours être acheminés et les déplacements des passagers se poursuivent. De plus, Kaliningrad peut obtenir des marchandises de Russie par voie maritime.

L’Union européenne, quant à elle, a tenté de désamorcer et travaille sur des lignes directrices pour mettre en œuvre des contrôles « de manière intelligente et intelligente », a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE. « [There are] deux objectifs : empêcher le contournement des sanctions ; et de ne pas bloquer le trafic. Les deux choses devraient être possibles, et nous y travaillons », a déclaré Borrell.

La toile de fond de cette impasse, bien sûr, est l’action destructrice de la Russie guerre en Ukraine, où Moscou légitimement est bloquant l’Ukraine, nuisant à l’économie du pays et à sa capacité d’exporter de la nourriture vers le reste du monde. Pendant ce temps, les alliés américains et européens tentent de soutenir l’Ukraine par des livraisons d’armes et de punir la Russie par des sanctions, tout en essayant d’éviter une confrontation directe avec le Kremlin. Mais la carte européenne comprend de nombreuses zones tendues qui menacent de dégénérer en une plus grande conflagration. La plus grande préoccupation est l’une de ces régions, comme Kaliningrad, qui place la Russie en confrontation directe avec les pays de l’OTAN.

Pour de nombreuses raisons – la guerre de la Russie en Ukraine étant la plus importante – c’est probablement loin de se produire. Pourtant, la guerre en Ukraine a montré la fragilité du statu quo européen.

« Veulent-ils tester les représailles de l’OTAN ou l’activation de l’article 5 ? C’est plus [a] question au Kremlin », a déclaré Dalia Bankauskaitė, chercheuse principale non résidente au Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA) et professeure à l’Université de Vilnius, en Lituanie. « Mais la situation – oui, le flanc oriental est plein de risques et de menaces, simplement parce que nous avons la guerre en Europe. »

Pourquoi Kaliningrad s’enflamme maintenant, mais (probablement) n’arrivera à rien

La Lituanie, la Pologne et d’autres pays de la région ont dû gérer une relation prudente avec Kaliningrad et le Kremlin pendant des années. Mais l’application des sanctions par la Lituanie et la réponse de la Russie sont potentiellement dangereuses, principalement parce que chaque fois que Moscou et un pays de l’OTAN ont une poussière, les choses peuvent dégénérer, même involontairement. Et toutes les parties ont un peu à gagner en augmentant la pression.

Pour la Russie, il est logique de faire une puanteur et d’exagérer le impact des sanctions occidentales contre les quelque 430 000 Russes qui vivent à Kaliningrad. La Russie veut détourner l’attention de sa guerre en Ukraine et vendre l’Occident comme ennemi et agresseur au public russe. Et le président russe Vladimir Poutine peut tenter d’utiliser les frictions pour semer le doute dans les sociétés occidentales et tenter de briser l’unité publique alors que la guerre en Ukraine s’éternise.

Moscou pourrait également saisir ce moment particulier. Le calendrier à venir regorge d’événements auxquels la Russie n’est pas invitée, mais qui l’irritent probablement. L’Union européenne vient d’accorder le statut de candidat à l’UE à l’Ukraine, et bien qu’un long processus d’ascension s’ensuit, il est politiquement symbolique. L’Allemagne accueillera les dirigeants pour une conférence du Groupe des Sept en Bavière ce week-end, suivie par Madrid qui tiendra un grand sommet de l’OTAN, où l’alliance dévoilera son concept stratégique – essentiellement, son plan sur 10 ans – que la guerre de la Russie a presque certainement influencé.

« Le tableau d’ensemble est que la Russie essaie d’augmenter la pression également sur l’Occident, mais il est toujours difficile de le faire avec des moyens militaires, donc ils utilisent d’autres moyens, comme la désinformation et ainsi de suite », a déclaré Martin Hurt, chercheur à le Centre international pour la défense et la sécurité et un ancien responsable de la défense estonien.

La Russie ne peut pas vraiment utiliser des moyens militaires parce qu’elle ne peut pas se permettre une confrontation avec l’OTAN en ce moment. Comme l’a souligné Hurt, à certains égards, la région de la mer Baltique est moins tendue maintenant qu’elle ne l’était il y a six mois, car la Russie a redéployé un si grand nombre de ses forces et de ses capacités dans la guerre – et il est peu probable qu’elles reviennent en meilleure forme qu’elles. la gauche.

Cela rend les menaces de représailles de la Russie contre la Lituanie, ainsi que d’autres menaces similaires, un peu creuses, bien que la Russie dispose d’autres outils, comme la désinformation et la pression économique. La Lituanie, au moins, avait déjà passé des années à se séparer du gaz russe, mais elle partage un réseau électrique commun, bien que la Lituanie ait déclaré qu’elle serait prête si Moscou les coupait.

La Lituanie et d’autres États baltes (Lettonie, Estonie) sont également conscients des contraintes militaires actuelles de la Russie, mais ils ne sous-estiment pas non plus la menace de Moscou – et avant le sommet de l’OTAN, c’est le bon moment pour le faire valoir. La Lituanie, ainsi que d’autres pays du flanc oriental de l’OTAN, ont été parmi les plus fervents partisans de l’Ukraine et les plus agressifs dans leur volonté de punir la Russie. Ces pays voient également l’invasion de la Russie comme une confirmation de la menace que Poutine représente encore d’une manière que d’autres pays de l’OTAN ne voient peut-être pas. Kaliningrad est un autre rappel de ces risques.