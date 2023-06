Qu’est-ce que Kajol "L’épreuve la plus difficile" La publication était vraiment à propos. Qu’as-tu pensé ?

Kajol nous a presque tous eu avec sa publication cryptée sur Instagram qu’elle a partagée vendredi matin. Celui qu’elle a légendé: « Face à l’une des épreuves les plus difficiles de ma vie. » Après quelques heures (et beaucoup de spéculations), l’actrice a annoncé qu’elle faisait en fait référence à sa nouvelle web-série intitulée Le Procès – Pyaar Kanoon Dhokha. Vendredi soir, l’actrice a partagé son premier aperçu de l’émission sur Twitter et elle a écrit : « Plus le procès est difficile, plus vous revenez ! Regardez la bande-annonce de mon drame judiciaire Hotstar Specials Le Procès – Pyaar Kanoon Dhokha le 12 juin. Bientôt disponible uniquement sur Disney+Hotstar. »

Vendredi matin, l’actrice a annoncé qu’elle faisait une pause sur les réseaux sociaux et a supprimé toutes ses publications existantes d’Instagram. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une stratégie promotionnelle pour sa prochaine série Web qui se trouve être une adaptation en hindi du drame judiciaire américain. La bonne épouse.

Découvrez le nouveau post de Kajol ici:

Ce matin, Kajol a tweeté : « Faire une pause avec les réseaux sociaux ».

Faire une pause avec les réseaux sociaux. pic.twitter.com/9utipkryy3 – Kajol (@itsKajolD) 9 juin 2023

En termes de travail, Kajol a été vu pour la dernière fois en Salam Venki, avec Vishal Jethwa et Aamir Khan (dans une brève apparition). Le film a été réalisé par Revathy et il est sorti l’année dernière. L’actrice sera ensuite vue dans le film d’anthologie de Netflix Histoires de luxure 2. Kajol est surtout connu pour ses performances dans des films à succès ainsi que des films acclamés par la critique comme Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kabhi Khushi Kabhie Gham…, Baazigar, Gupt, Dushman, Kuch Kuch Hota Hai, Mon nom est Khanpour n’en nommer que quelques-uns.

Au cours des dernières années, l’actrice a joué dans le National Award Tanhaji : le guerrier méconnu, avec son mari Ajay Devgn et l’acteur Saif Ali Khan. Elle a également joué dans le film Netflix Tribhanga, qui a marqué ses débuts numériques. Produit par Ajay Devgn, Tribhanga a été réalisé par Renuka Sahane et il a également joué Tanvi Azmi et Mithila Palkar.