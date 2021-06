L’ACTEUR Michael B Jordan a été déchiré par les Caraïbes après avoir révélé le nom de sa nouvelle marque de rhum.

Jordan a été accusé d’appropriation culturelle après avoir dévoilé le nom de sa marque de rhum, J’ouvert.

J’ouvert est un festival annuel organisé à Trinité-et-Tobago pour célébrer la culture caribéenne et l’émancipation de l’esclavage Crédit : Getty

Qu’est-ce que J’ouvert à Trinidad ?

J’ouvert se réfèrerait à un terme français créole antillais signifiant « aurore » et à un festival annuel organisé à Trinité-et-Tobago pour célébrer la culture caribéenne et l’émancipation de l’esclavage.

J’ouvert est également connu sous le nom de jouvay est né à Trinidad avec les festivités de Canboulay, qui était une époque où les champs de canne à sucre prenaient feu et les esclaves étaient encore obligés de récolter les récoltes restantes avant la destruction complète.

Cet événement a été reconstitué et les esclaves masculins ont été moqués par leurs maîtres.

Cependant, après l’émancipation, les esclaves se sont moqués des maîtres en se moquant d’eux.

Les traditions de la journée incluent la peinture, la boue et l’huile éclaboussées sur les « Jab Jabs » ou les participants Crédit : Getty

Dans certains pays, J’ouvert est célébré le premier jour d’août, appelé jour de l’émancipation.

Que comprend la célébration J’ouvert ?

J’ouvert est célébré dans de nombreux pays de la Caraïbe.

Il est également célébré dans de nombreux endroits en dehors des Caraïbes dans le cadre des célébrations du carnaval tout au long de l’année.

Traditionnellement, la célébration implique des groupes de calypso et de soca et leurs partisans dansant dans les rues.

La célébration J’ouvert est reconnue pour ses couleurs très vibrantes Crédit : Getty

Le festival commence bien avant l’aube et culmine quelques heures après le lever du soleil

Les traditions incluent la peinture, la boue et l’huile éclaboussées sur les participants de l’événement connu sous le nom de « Jab Jabs ».

J’ouvert est aussi un événement très coloré, où la peinture et la poudre apportent de la couleur plutôt que des costumes.

Pourquoi Michael B Jordan est-il critiqué pour sa liqueur de rhum ?

La nouvelle entreprise jordanienne de rhum a été accusée d’appropriation culturelle pour son nom J’ouvert.

Nicki Minaj, qui est trinidadienne, a posté une capture d’écran sur son compte Instagram pour ses 142 millions expliquant l’histoire du festival et la signification du nom.

« Je suis sûr que MBJ n’a pas fait intentionnellement quelque chose qu’il pensait que les gens des Caraïbes trouveraient offensant – mais maintenant que vous êtes au courant, changez le nom et continuez à prospérer et à prospérer. »

L’acteur s’est rendu sur son Instagram pour publier une déclaration sur le choix du nom, où il s’est excusé et a promis de renommer le rhum.

« Je veux juste dire en mon nom et en celui de mes partenaires, notre intention n’a jamais été d’offenser ou de blesser une culture (nous aimons et respectons) et nous espérions célébrer et éclairer positivement », a-t-il écrit.

La nouvelle entreprise de rhum de Michael B Jordan a été accusée d’appropriation culturelle pour l’avoir nommée J’ouvert Crédit : Getty Images – Getty

« Ces derniers jours ont été beaucoup d’écoute. Beaucoup d’apprentissage et d’engagement dans d’innombrables conversations communautaires. »

« Nous vous entendons », a réitéré Jordan »

Je vous entends et je veux être clair que nous sommes en train de renommer. Nous nous excusons sincèrement et sommes impatients de présenter une marque dont nous pouvons tous être fiers. »