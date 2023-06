Qu’est-ce que Jésus ferait? Voici une façon de le savoir

POINT CLÉ Une version de Jésus générée par l’intelligence artificielle est apparue sur un flux en direct.

Les gens peuvent lui poser un éventail de questions.

Certains pensent que cela pourrait jouer un rôle dans la création de nouvelles religions, au milieu des appels à la réglementation de la technologie.

« AI Jesus » est entré dans le chat, et il répond à des questions sur tout, des ruptures à la place de l’ananas sur la pizza, en passant par les vertus et les vices du capitalisme.

La version générée par l’intelligence artificielle (IA) du fils de Dieu est apparue sur la plateforme de streaming en ligne Twitch ces derniers mois. Il apparaît comme un homme blanc (un ) sur un fond éthéré, et a été construit en partie avec — la dernière version de .

Le Singularity Group, qui se décrit comme un groupe axé sur l’IA de « militants bénévoles motivés et ambitieux », est à l’origine de « AI Jesus ».

Le co-fondateur Reese Leysen a déclaré à NBC News que la technologie de l’IA se développait rapidement et qu’il était « extrêmement important » de s’y attaquer de manière responsable.

M. Leysen a déclaré au média américain que le groupe espère un jour construire une intelligence artificielle générale, qui diffère de la technologie d’IA générative comme ChatGPT en ce qu’elle peut raisonner et agir de manière autonome, et pas seulement générer de nouvelles idées basées sur du matériel existant.

Il a déclaré que la capacité de « AI Jesus » à se souvenir de ses interactions précédentes avec les utilisateurs est un exemple des progrès réalisés par le groupe vers cet objectif.

« AI Jesus » pose des questions sur tout, des ruptures à la place de l’ananas sur la pizza, en passant par les vertus et les vices du capitalisme. Source: Fourni / Twitch/@ask_jesus Le bot a dit aux téléspectateurs qu’il n’est pas une véritable figure religieuse et qu’il existe pour offrir « des conseils et une sagesse basés sur les enseignements de Jésus », pas une voix faisant autorité, a rapporté NBC News.

Il existe un certain nombre de flux en direct générés par l’IA sur Twitch, dont certains ont terriblement mal tourné.

Une parodie de la sitcom télévisée américaine Seinfeld a dû être temporairement retirée après avoir commencé à générer des blagues transphobes plus tôt cette année, tandis qu’un YouTuber virtuel a nié l’holocauste.

Ce n’est pas non plus la première fois que l’IA reçoit une touche religieuse.

Le théologien et philosophe de l’Université de Vienne, Jonas Simmerlein, a récemment utilisé ChatGPT pour créer ce qu’il a dit à l’Associated Press était « 98% » d’un service religieux, y compris le sermon, les prières et la musique, qui était « dirigé » par quatre avatars – deux femmes et deux hommes.

M. Simmerlein a dit à ChatGPT de s’imaginer en tant que prédicateur lors de sa conception et a demandé que des psaumes, des prières et une bénédiction soient inclus.

« Vous vous retrouvez avec un service religieux assez solide », a déclaré M. Simmerlein à l’Associated Press.

Certains universitaires pensent que l’IA pourrait jouer un rôle dans la création de nouvelles religions à l’avenir.

« Dans les prochaines années, voire les prochains mois, nous verrons l’émergence de sectes vouées au culte de l’intelligence artificielle », a déclaré Neil McArthur, directeur du Centre d’éthique professionnelle et appliquée de l’Université du Manitoba au Canada. en mars.

Le professeur McArthur pense qu’il existe un certain nombre de façons dont les gens pourraient en venir à voir l’IA comme une puissance supérieure, y compris si elle produit du contenu qui pourrait être considéré comme une doctrine religieuse, comme fournir des réponses aux grandes questions de la vie.

Il a déclaré que les religions basées sur l’IA seraient moins hiérarchiques et ne devraient pas être « supprimées », mais qu’il y avait des risques tels que les chatbots demandant à leurs adeptes de faire « des choses dangereuses ou destructrices ».

« Ces risques sont réels. Ils nécessiteront une réglementation prudente et responsable pour garantir que les entreprises n’exploitent pas délibérément les utilisateurs et pour garantir que les adorateurs de l’IA ne reçoivent pas l’ordre de commettre des actes de violence.

— PDG de – a déclaré la semaine dernière lors d’un événement à Séoul qu’une « coopération mondiale » était nécessaire pour réglementer l’intelligence artificielle générative.

« Comme ces systèmes deviennent très, très puissants, cela nécessite une attention particulière et cela a un impact mondial », a déclaré vendredi M. Altman.

Il était presque parmi des centaines d’experts en IA, de personnalités publiques et d’autres qui déclarait: « L’atténuation du risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire. »

Au début de ce mois, le gouvernement fédéral pour stimuler le débat public sur la manière d’aborder la réglementation de l’IA.

« Il y a d’énormes avantages … (mais certains risques) minent la confiance dans la prise de décision et créent de la désinformation dans le grand public », a déclaré à l’époque le ministre de l’Industrie, Ed Husic, aux journalistes.

« Nous voulons que ce processus mette en lumière ces risques, (afin) que nous puissions arriver au point où il y a un grand degré de confiance dans la façon dont la technologie est utilisée, pour offrir un avantage à la communauté. »

M. Husic a déclaré que des interdictions seraient envisagées là où il s’agissait clairement d’un « risque élevé ».