'Qu'est-ce que Jadeja met ...': Vaughan sur 'Moment douteux' dans le 1er test

Ravindra Jadeja a réalisé une solide performance lors de son retour en choisissant un parcours à cinq guichets le jour du premier test contre l’Australie à Nagpur. Jadeja a fait l’essentiel du bowling sur le bol à poussière de Jamtha, remportant son 11e fifre (5/47) en 22 overs qui a aidé l’Inde à éliminer l’Australie pour un dérisoire 177 après que les visiteurs aient décidé de prendre la première frappe dans l’ouverture de la série. Ravichandran Ashwin, qui a probablement dominé l’espace mental australien plus que son collègue de spin, a obtenu 3/42 en 15,5 overs et a ainsi complété 450 guichets en test de cricket.

Aux souches, la contre-attaque 56 de Rohit Sharma n’a pas mis l’Inde aux commandes complètes avec des hôtes terminant la journée à 77 pour un et traînant de 100 points.

Cependant, il semble y avoir une controverse sur une vidéo où Jadeja semble prendre quelque chose à Mohammed Siraj et appliquer la substance sur son doigt. Média australien foxsports.com.au a fait un rapport et a posté un tweet sur le même sujet avec la légende : “Intéressant. Un débat a éclaté après que la vision d’un moment douteux a été repérée lors des premières manches du premier test entre l’Australie et l’Inde.”

Vaughan a tweeté le rapport et a écrit : “Qu’est-ce qu’il met sur son doigt qui tourne ? Je n’ai jamais vu ça #INDvsAUS”

Qu'est-ce qu'il met sur son doigt qui tourne ? Jamais vu ça… #INDvsAUS – Michael Vaughan (@MichaelVaughan) 9 février 2023

Même l’ancien skipper australien Tim Paine a commenté la vidéo de l’incident, avec un seul mot : “Intéressant”