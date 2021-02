Qu’est-ce que HarmonyOS? L’alternative Android de Huawei expliquée

Les discussions sur un nouveau système d’exploitation fabriqué en interne chez Huawei ont circulé pendant des années mais sont apparues vers mai 2019. Maintenant, il semble qu’il devrait alimenter les futurs smartphones et autres appareils IoT de la société.

Huawei présente HarmonyOS comme «un système d’exploitation distribué à l’épreuve du futur», ce qui signifie essentiellement le propre système d’exploitation de l’entreprise, conçu pour fonctionner sur les appareils à venir; de l’IoT et des produits pour la maison intelligente aux appareils portables, aux systèmes d’infodivertissement embarqués et aux appareils mobiles, y compris les smartphones.

Selon Huawei, un développeur pourrait créer une expérience en utilisant HarmonyOS pour une catégorie de produits et la plate-forme serait alors en mesure d’adapter cette expérience pour fonctionner sur d’autres types de produits avec un minimum d’effort.

Quels appareils prennent en charge HarmonyOS?

À l’heure actuelle, HarmonyOS reste en version bêta, la version 2.0 offrant pour la première fois la compatibilité avec les smartphones. La version 1.0 a été vue pour la première fois sur les propres téléviseurs intelligents de la société et son routeur WiFi AX3.

Détails de la feuille de route d’adaptation des appareils de Huawei pour HarmonyOS 2.0:

Du 10 septembre 2020 – Appareils avec 128 Ko à 128 Mo de RAM

Du 21 avril 2021 – Appareils avec 128 Mo à 4 Go de RAM

À partir d’octobre 2021 – Appareils avec 4 Go ou plus de RAM

La société espère que HarmonyOS 2.0 fonctionnera sur plus de 200 millions d’appareils d’ici la fin de 2021; un chiffre composé non seulement des produits propres de Huawei, mais également de ceux fabriqués par ses partenaires.

HarmonyOS remplace-t-il Android sur les téléphones Huawei?

Oui et non … La documentation et le marketing propres à Huawei concernant HarmonyOS suggèrent qu’il sert de remplacement complet de bout en bout pour Android sur ses smartphones et tablettes.

Cependant, ArsTechnica a mené un examen approfondi de la version bêta d’HarmonyOS 2.0, ainsi que de ses outils de développement, et a conclu que, dans son état actuel, HarmonyOS 2.0 était essentiellement Android (version 10) dans tous sauf le nom.

Certains composants fondamentaux d’HarmonyOS 2.0 font toujours référence à Android, que la société utilise pour alimenter ses smartphones depuis leur arrivée sur le marché.

Alors que les documents officiels de marketing et de développement d’HarmonyOS semblent être intentionnellement écrits pour masquer le fait qu’il s’agit essentiellement d’une version fourchue d’Android, il semble être basé sur le système d’exploitation mobile de Google, pour ainsi dire qu’il est remplacer Android sur les smartphones de l’entreprise n’est pas tout à fait correct.

Quand verrons-nous HarmonyOS sur un smartphone?

La version bêta HarmonyOS 2.0 compatible avec les smartphones a été mise en ligne en décembre 2020, mais la société a confirmé lors du dévoilement de son dernier pliable, le Mate X2, en Chine le 22 février 2021, que «les utilisateurs de téléphones phares pourront mettre à niveau leurs téléphones vers HarmonyOS à partir de à partir d’avril », le X2 étant le premier smartphone à utiliser HarmonyOS.

Cela semble être en conflit avec la feuille de route exposée précédemment, ce qui pourrait suggérer une adoption accélérée de la plate-forme sur les appareils avec plus de mémoire plus tôt que prévu. On ne sait pas en quoi le déploiement d’HarmonyOS différera entre le marché natif de Huawei en Chine et pour les utilisateurs et les appareils des autres régions où il opère.