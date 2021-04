Chypre obtient un statut de protection pour son précieux halloumi, donnant à ses producteurs le droit exclusif de vendre le fromage caoutchouteux dans l’Union européenne.

Plus tard ce mois-ci, l’Union européenne devrait donner officiellement à halloumi, ou «hellim» en turc, le statut d’Appellation d’Origine Protégée (AOP), qui entrera en vigueur à partir d’octobre, selon le ministère chypriote de l’Agriculture.

Cette décision réaffirme ce que l’industrie et l’État disent depuis des années, a déclaré le fromager George Petrou, directeur général de Petrou Bros. vers 1500.

«Malheureusement, ces dernières années, de nombreux pays ont essayé de nous copier, donc l’enregistrement aidera beaucoup, dans la mesure où d’autres pays ne produiront pas d’halloumi ou quelque chose de similaire qui induit les consommateurs en erreur», a-t-il déclaré.

Enfant, Petrou a appris les secrets de fabrication du halloumi de sa défunte mère, Kakkoulou, qui le vendait sur les marchés fermiers. Pendant qu’elle remuait doucement le lait pour séparer les caillés dans un vaste «hartzin», ou chaudron, il moulinait autour de la cuisine, l’observant.

En 1982, Petrou a commencé à vendre du halloumi sous la marque Alambra pour compléter ses revenus en tant que footballeur de première division, et il n’a pas regardé en arrière.

De 250 litres de lait par jour à fabriquer de l’halloumi, l’entreprise de Petrou, initialement créée avec un frère aîné, transforme aujourd’hui 250 tonnes de lait par jour, emploie 220 personnes et exporte dans 40 pays.

Son expansion reflète celle de la production d’halloumi de Chypre.

Aujourd’hui deuxième exportation la plus précieuse du pays après les produits pharmaceutiques, l’industrie a augmenté de 20% à 22% par an au cours des cinq dernières années, selon les données officielles. Le ministère de l’Agriculture a déclaré qu’il avait maintenant pour objectif de pénétrer le marché chinois.

Il y avait des obstacles à surmonter pour obtenir le statut d’AOP prisé, notamment des désaccords sur les ratios de lait de chèvre, de brebis et de vache dans la recette.

Jusqu’en 2024, les ratios seront fixés par décret, après quoi au moins 50% seront constitués de lait de brebis et de chèvre, le reste étant complété par du lait de vache.

Bien que les recettes de halloumi abondent en ligne, pour les habitants, le plaisir est dans la forme la plus simple du fromage polyvalent – jeté dans la poêle ou sur un barbecue, mangé cru avec du melon en été, ou coupé en cubes et jeté à ébullition avec du trahana, du blé concassé et soupe au yaourt consommée en hiver.

«Beaucoup de touristes viennent ici pour le chercher», a déclaré Evroulla Ioannou, qui sert du halloumi grillé dans son restaurant populaire de Nicosie, la capitale chypriote.

«Certains… ne le connaissent que par son nom, alors ils viennent l’essayer, et d’après ce que je vois, ils l’aiment vraiment», dit-elle.

