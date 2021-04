Downing Street a confirmé qu’une enquête sur les relations de David Cameron avec la société de financement Greensill Capital sera élargie, après que de nouveaux détails sont apparus dans l’affaire de lobbying.

L’ancien chef du parti conservateur est confronté à un nombre croissant de questions sur sa relation avec Lex Greensill, le fondateur australien de la société financière Greensill Capital.

Il est apparu cette semaine que l’un des hauts fonctionnaires de M. Cameron, Bill Crothers, a pu rejoindre Greensill à temps partiel tout en travaillant toujours pour le gouvernement. Le Parti travailliste a appelé cela une révélation «extraordinaire et choquante».

Boris Johnson serait «personnellement concerné» par le dernier développement, et le n ° 10 a déclaré que l’enquête examinerait également comment M. Crothers pouvait travailler à la fois pour le secteur public et privé.

Plus tôt ce mois-ci, une enquête du Dimanche Times a affirmé que M. Greensill s’était enrichi grâce à un programme de prêts garantis par le gouvernement qu’il avait conçu après que M. Cameron lui ait donné accès à plusieurs départements de Whitehall pendant son séjour au n ° 10.

Il est apparu que M. Cameron a fait pression sur au moins quatre ministres conservateurs au nom de Greensill ces dernières années – notamment en organisant un «verre privé» avec le secrétaire à la santé Matt Hancock.

L’ancien dirigeant conservateur aurait été «franc» avec des amis à propos de l’argent, affirmant qu’il était prêt à gagner environ 60 millions de dollars de l’entreprise avant son effondrement, selonLes temps.

Cameron n’a-t-il pas été autorisé par un chien de garde du lobbying?

M. Cameron a été autorisé la semaine dernière à enfreindre les règles de lobbying par un chien de garde après avoir demandé au chancelier Rishi Sunak de soutenir Greensill l’année dernière par le biais du mécanisme de financement des entreprises Covid du gouvernement.

Le registraire des lobbyistes-conseils a conclu que M. Cameron n’était pas tenu de se déclarer sur le registre des lobbyistes-conseils.

Mais l’ancien Premier ministre conservateur fait face à un examen minutieux à la fois sur son passage au n ° 10 et sur son travail de lobbying pour Greensill ces dernières années. Il est allégué que M. Greensill a eu un accès spécial aux services gouvernementaux pendant que M. Cameron était en fonction afin de pouvoir promouvoir un produit financier dans lequel il se spécialisait.

Le programme de paiement anticipé des pharmacies a vu les banques rembourser rapidement les pharmaciens pour la fourniture des ordonnances du NHS, moyennant des frais, avant de récupérer l’argent auprès du gouvernement. Greensill Capital a continué à fournir des fonds pour le programme.

Boris Johnson et David Cameron ensemble en 2012 (Getty Images)

Sur quoi l’enquête annoncée par le Premier ministre va-t-elle enquêter?

M. Johnson a demandé à l’avocat de premier plan Nigel Boardman d’examiner «la manière dont les représentants des entreprises se sont engagés avec le gouvernement» dans les discussions sur le financement de la chaîne d’approvisionnement et la manière dont les contrats ont été attribués.

Downing Street a déclaré que M. Boardman – un conseiller du département des affaires et fils d’un ministre conservateur – aurait «carte blanche» pour mener une enquête approfondie. Mais le n ° 10 a également confirmé qu’il n’aurait aucun pouvoir légal et ne suggérerait aucun changement aux règles de lobbying actuelles.

Le parti travailliste n’est pas convaincu que l’examen sera suffisant – affirmant qu’il s’agissait d’une «dissimulation» et d’une «tentative de pousser le mauvais comportement dans l’herbe haute».

Le parti de Keir Starmer exhorte les députés à voter sur une proposition visant à établir une enquête parlementaire complète sur les activités de lobbying de M. Cameron – avec le pouvoir de convoquer des témoins – dans le but de réformer les règles de lobbying.

Quelle a été la réponse du gouvernement au scandale?

Les ministres ont d’abord tenté de défendre M. Cameron. Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, soutient son allié de longue date en affirmant que l’ancien Premier ministre était un «homme de la plus grande intégrité et je ne doute pas du tout qu’il se serait comporté correctement».

Le ministre du Cabinet a déclaré plus tôt ce mois-ci: «Pour autant que je sache, aucune décision de politique gouvernementale n’a été modifiée à la suite des réunions qui ont eu lieu. Ils seraient correctement déclarés.

M. Johnson n’a cependant fait aucune tentative pour défendre M. Cameron. Parlant de l’enquête annoncée, le Premier ministre a affirmé que son chef d’enquête, M. Boardman, aurait «à peu près carte blanche pour demander à quiconque ce dont il a besoin».

Quelle a été la réponse de Cameron?

M. Cameron a insisté sur le fait qu’il n’avait enfreint aucune règle sur son lobbying pour Greensill, mais a admis qu’il aurait dû communiquer avec le gouvernement «uniquement par les canaux les plus formels».

Il a dit qu’il comprenait l’inquiétude du public au sujet de ses contacts informels – y compris par SMS et e-mail avec des ministres, dont M. Hancock et M. Sunak – reconnaissant qu’il aurait dû agir différemment «pour qu’il n’y ait pas de place pour une mauvaise interprétation».

Il a dit qu’il se conformerait à l’enquête de M. Boardman sur ses activités.

Quel est l’impact de l’effondrement de Greensill?

Des inquiétudes quant à l’avenir de la société Liberty Steel ont été exprimées après la faillite du bailleur de fonds Greensill Capital.

Liberty Steel emploie environ 5 000 personnes sur un certain nombre de sites à travers le Royaume-Uni. Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement surveille de près les développements autour de Liberty Steel et continue de collaborer étroitement avec l’entreprise, l’industrie sidérurgique britannique au sens large et les syndicats.»

Le secrétaire aux affaires de l’ombre, Ed Miliband, a déclaré que les ministres devaient avoir un «plan B» pour le géant de l’acier. «Toutes les options devraient être sur la table, y compris la propriété publique.»